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Бессмысленный и беспощадный: новый Drang nach Osten от Макрона

Бессмысленный и беспощадный: новый Drang nach Osten от Макрона - 07.03.2025 Украина.ру

Бессмысленный и беспощадный: новый Drang nach Osten от Макрона

Итак, европейские лидеры сформировали коалицию против России и Трампа. Возглавить новый поход на восток намерен Макрон. Лавры Наполеона не дают покоя, видимо

2025-03-07T12:41

2025-03-07T12:41

2025-03-07T15:07

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В экстренном обращении к нации французский лидер заявил, что Россия "стала угрозой для Франции и Европы". А 6 марта в Брюсселе прошёл экстренный саммит ЕС, на котором был согласован план перехода Европы на военную экономику.План перевооружения Евросоюза одобрили 26 из 27 его членов. Милитаризацию Европы не поддержала только Венгрия. Всё это на фоне стагнирующей экономики ключевых стран ЕС, намерений США пересмотреть финансирование НАТО и заявлений Шольца о том, что немецкая военная помощь для Украины исчерпана. О собирании европейского военного кулака против России и роли Макрона в этом процессе рассуждали эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий БаранчикНе всё так однозначно, конечно. Потому что ЕС сейчас – это не Европа середины XX века, а крупнейший торговый партнер США. Состояние европейской экономики сразу скажется и на американской, хотя бы на уровне "кому продавать СПГ с прибылью".Скорее уж США выгодна ситуация с нагнетанием милитаристской риторики. До уровня, когда можно будет принять требуемые Трампом пятипроцентные от ВВП уровни расходов на войну. Что, по сути, означает налог на союзников США – оружие они будут покупать в основном американское.Относительно Макрона – слушать его нужно с пониманием. Любая ахинея, которую он несёт, во-первых, может по щелчку быть отыграна обратно. Сравните речи Макрона до поездки в Вашингтон и сразу после. А во-вторых, пусть сначала попробует одобрить свои идеи хотя бы на уровне национального французского парламента. После чего вместе с Урсулой и прочими гениями шпротного международного менеджмента обеспечить то же самое на уровне европейского консенсуса.Все эти умопомрачительные планы заканчиваются на вопросах "где деньги?" и "кто за это будет нести политическую ответственность?" Милитаризация ЕС возможна. Но либо такой ЕС будет в очень усечённом виде, либо это процесс, растянутый лет на 10-15 без гарантий постоянства своей реализации.Украинский политический аналитик Юрий РоманенкоФиолетовый луч Макрона: ожидания и реальность. Макрон проснулся, а там, глядишь, и Мерц очнется! И проигнорирует 60-70 ярдов долларов продаваемых авто Германии в США и начнет спасать Украину, потому в нем проснулась сознательность. ... Потому нужно стать в круг, взяться за руки и помолиться за импичмент Трампа, сознательность Макрона, благоразумие Мерца, здоровье короля Британии, прагматизм Туска. Глядишь, что-то выстрелит. Но таких чудес не будет. Макрон с Мерцем поднимут ставки с помощью Украины, а потом выторгуют для своих стран тарифные сделки. Потому что Франции и Германии своя рубашка ближе к телу. Так что чудо Макрона будет именно таким. Будут еще и другие чудеса. Например, кадровое чудо Трампа - это когда американцы, взяв за коррупционное вымя 5-6 эффективных менеджеров, заставят их переформатировать коалицию в Верховной раде. В списках за 250 человек, укравших несколько десятков миллиардов долларов. Как вы думаете, какой они выбор сделают? Министр финансов США привозил не только драфт сырьевой сделки, но и данные криптокошельков, куда наши дурачки паковали бабло в надежде, что в крипте "тайна вкладов". Может быть, и тайна, но только не для ФБР. Саудиты, ОАЭ и прочие локации, где они надеются припарковаться, выдадут их по первому требованию. Потому коррупционно-патриотическая песенка будет разыграна по нотам Трампа, а не Макрона. Дальше все будет вполне предсказуемо. Уберут Стефанчука и поставят фигуру, которая у Путина не будет вызывать рвотный рефлекс, чтобы сесть за стол переговоров. Зеленский пойдет по тропе Януковича. Маск уже обозначил алгоритм. В качестве неприятной альтернативы ЦРУ может предложить сценарий Сальвадора Альенде.Потом традиционный с..ч, выборы, опять с..ч. И да, Россия, пока переговоры не начнутся, еще будет стараться отхватить кусок территории. Ибо слабоумие в Восточной Европе традиционно лечится кастрацией. Через это прошла Польша, теперь через это в очередной раз проходит Украина. Не начнем дружить с головой, будем кормом для других до конца наших дней.Директор Института международных политических и экономических стратегийРУССТРАТ Елена Панина"Агрессивная война России против Украины и её последствия для европейской и глобальной безопасности в меняющихся условиях представляют собой экзистенциальный вызов для Европейского союза", — такое заявление содержится в первых же пунктах итогового коммюнике экстренного саммита лидеров ЕС от 6 марта. Также указано, что Европа должна стать "более суверенной, более ответственной за свою собственную оборону", лучше подготовленной к тому, чтобы действовать автономно и справляться с текущими и будущими вызовами и угрозами, "используя 360-градусный подход". Насчёт 360 градусов очень любопытно. Россия — на востоке. Не имеются ли в виду и США? Или это просто заимствование из математических познаний главы МИД ФРГ Анналены Бербок?Украине посвящено отдельное коммюнике — оно было "решительно поддержано 26 главами государств и правительств". Единственным фрондёром оказалась Венгрия. Словакию, похоже, купили пунктом 12, в котором содержится призыв к Киеву "активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы" с транзитом газа. В принципе, если в Киеве этот пункт прочтут, это уже может считаться "активизацией усилий".Изложена позиция ЕС по поводу переговоров по украинскому вопросу. Там всё как обычно: "нет переговорам по Украине без Украины" — и без участия Европы. Любое перемирие — только с гарантиями безопасности Киеву плюс "уважение территориальной целостности Украины". Другими словами, отказ от приостановки боевых действий и Украина в границах 1991 года. ЕС намерен в 2025 году предоставить Киеву € 30,6 млрд: € 12,5 млрд — выплаты из Украинского фонда, а ещё € 18,1 млрд — в рамках инициативы ERA от "Большой семёрки", эти деньги будут погашены за счёт непредвиденной прибыли, полученной от "иммобилизации российских активов". Какое интересное словечко. Понимают ли в европейских столицах, что на этот случай в России тоже есть что "иммобилизировать"? Речь идёт необязательно о частных активах: у нас найдётся достаточно дорогостоящей собственности, принадлежащей непосредственно государствам - членам ЕС.Предлагается также в срочном порядке активизировать усилия по "удовлетворению насущных военных потребностей Украины, в частности в поставках систем ПВО, боеприпасов и ракет, обеспечении необходимой подготовки и оборудования для бригад ВСУ, а также другие потребности, которые могут возникнуть у Украины". Можно констатировать, что вчерашний прогноз полностью оправдался. Учредительное собрание новой антироссийской "Коалиции желающих" — без официального участия США — состоялось. В неё теперь входят 26 из 27 стран - членов ЕС. Очевидно, что туда же тяготеют Британия, которая намерена управлять процессами из-за кулис, Канада и, вероятно, Турция. Фронтменом же хочет побыть Франция, обладающая собственным ядерным потенциалом и даже мини-Наполеоном в лице Макрона, мечтающего "утихомирить Россию".Публичная заявка объединённой Европы на продолжение войны с Россией подтверждена. Посмотрим, на какие средства в чьём конкретном исполнении пойдёт практическая реализация.Журналист Максим ЮсинПосле воинственных и отчетливо антироссийских заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона его стали сравнивать с императором Наполеоном. Но есть один нюанс. Масштаб личности несопоставим. Наполеон был гением, про Макрона этого пока сказать нельзя.Гораздо логичнее было бы сравнить его с другим персонажем французской истории — тоже императором, тоже Наполеоном, только не Первым, а Третьим — Луи Бонапартом. Тот тоже самоутверждался за счет России. Крымская война, в которую Франция вступила в 1854 году, была ей по большому счету не нужна. Французские солдаты сражались при Альме, Инкермане, на реке Черной и в Севастополе во имя геополитических интересов союзницы Англии. И чтобы удовлетворить тщеславие своего только что вступившего на престол императора, мечтавшего отомстить русским за поражение своего великого дяди, за 1812-1814 годы, за Березину, Лейпциг и за взятие Парижа. Роль сегодняшней Украины тогда играла Турция — именно ей пришла на помощь прогрессивная Европа в лице Франции, Англии и Пьемонта. Противостоять французской сухопутной армии и английскому флоту империя Николая Первого не смогла. Символом ее упадка, развала армии стало сражение при реке Альме, когда бездарный русский командующий князь Меншиков и его креатура, отвечавший за левый фланг вечно пьяный генерал Кирьяков проспали французский маневр, позволивший прорвать этот самый фланг и обойти русские позиции. Ту войну Россия проиграла.Сейчас, обладая ядерным оружием, она не может проиграть по определению. Дональд Трамп это понял уже давно. Макрон делает вид, что не понимает. Так что на этом аналогии с Крымской войной заканчиваются. Но с Наполеоном Третьим — нет. Печальным, трагическим финалом его царствования стала капитуляция французской армии и его самого при Седане в 1870 году. Такого разгрома, такого позора на поле боя французы не испытывали, пожалуй, с 1525 года, с битвы при Павии и пленения короля Франциска Первого. На этом и закончилась империя Луи Бонапарта. А могла бы не закончиться, если бы за 16 лет до этого он не ввязался в ненужную войну с Россией.В 1870 году Россия отомстила. Когда Пруссия готовилась к конфликту с Францией, всячески ее провоцировала, страшным сном для Бисмарка была война на два фронта — если бы на стороне Франции выступила Австрийская империя (к тому времени уже Австро-Венгрия), побежденная Пруссией в 1866 году, таящая на нее обиду. Австро-Венгрия готова была вступить в войну на стороне Луи Бонапарта. Но не вступила. Почему? Потому что Россия пригрозила ей: в этом случае в конфликт на стороне Пруссии вступит уже она, нанеся удар в спину австрийцам. И Вена пошла на попятную. И Наполеон Третий остался один на один с Бисмарком. И был Седан, и позорный плен, и крушение империи, и потерянные Эльзас и Лотарингия.Какой вывод из этого? Один, простой: не провоцируйте конфликт с Россией, когда она вам не угрожает. Опасно это. Недальновидно. И глупо.Ещё на эту тему: Впихнуть Киев в НАТО, вооружить до зубов, а деньги поделить. Что произошло на саммите ЕС по Украине

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