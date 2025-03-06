Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова - 06.03.2025 Украина.ру
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Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова - 06.03.2025 Украина.ру
Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
Бывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2025-03-06T13:20
2025-03-06T13:20
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Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками с обращением, в котором заявил о якобы исходящей со стороны России угрозе для Европы. Захарова назвала Макрона оторвавшимся от реальности "сказочником", которые делает странные заявления в период весеннего возбуждения.Захарова также обратила внимание на не соответствующие действительности заявления Макрона о виновниках срыва Минских соглашений. Они были достигнуты при участии лидеров Франции и ФРГ в Минске вскоре после государственного переворота на Украине 2014 года. Одним из "гарантов" реализации этих соглашений выступал на то время президент Фракции Франсуа Олланд.Она также напомнила журналистам о саморазоблачении Ангелы Меркель, которая во время подписания Минских соглашений занимала пост канцлера ФРГ. В опубликованных недавно мемуарах экс-канцлер рассказала о мотивах, по которым реализация соглашений о прекращении боевых действий в Донбассе изначально рассматривалась как время для наращивания военной мощи нового руководства Украины.Накануне Госдеп США в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине изначально был прокси-войной между Россией и США. Подробности в публикации Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США Тем временем "Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
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новости, россия, украина, германия, эммануэль макрон, франсуа олланд, мария захарова, мид рф, русофобия, пропаганда, дезинформация, минские соглашения, ато, меркель, фрг, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, международная политика
Новости, Россия, Украина, Германия, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Мария Захарова, МИД РФ, Русофобия, пропаганда, дезинформация, Минские соглашения, АТО, Меркель, ФРГ, дипломатия, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, международное право, Международная политика

Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова

13:20 06.03.2025
 
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Бывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками с обращением, в котором заявил о якобы исходящей со стороны России угрозе для Европы. Захарова назвала Макрона оторвавшимся от реальности "сказочником", которые делает странные заявления в период весеннего возбуждения.
12:24
Макрон – сказочник, оторвавшийся от жизни, считают в МИД РФОторванность от жизни президента Франции может быть объяснением его странных весенних заявлений. Об этом 6 марта сообщила своим подписчикам и журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова также обратила внимание на не соответствующие действительности заявления Макрона о виновниках срыва Минских соглашений. Они были достигнуты при участии лидеров Франции и ФРГ в Минске вскоре после государственного переворота на Украине 2014 года. Одним из "гарантов" реализации этих соглашений выступал на то время президент Фракции Франсуа Олланд.
"Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника - бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, "по душам", хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно: что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения", - сказала Захарова.
Она также напомнила журналистам о саморазоблачении Ангелы Меркель, которая во время подписания Минских соглашений занимала пост канцлера ФРГ. В опубликованных недавно мемуарах экс-канцлер рассказала о мотивах, по которым реализация соглашений о прекращении боевых действий в Донбассе изначально рассматривалась как время для наращивания военной мощи нового руководства Украины.
"Они вдвоём признались, - констатировала Захарова. - Причем, не под пытками, не под давлением. Они сказали открыто, что не собирались на протяжении всех семи лет выполнять эти договоренности, потому что у них был другой план. Какой план? Пусть Олланд вот и расскажет Макрону. И потом, наверное, Макрону надо будет объясниться перед своим собственным населением, почему он вводит его в заблуждение".
Накануне Госдеп США в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине изначально был прокси-войной между Россией и США. Подробности в публикации Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Тем временем "Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
 
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13:20Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
13:10Конкурс заменителей Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 марта
13:05"Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона
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