Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова
Бывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками с обращением, в котором заявил о якобы исходящей со стороны России угрозе для Европы. Захарова назвала Макрона оторвавшимся от реальности "сказочником", которые делает странные заявления в период весеннего возбуждения.
Захарова также обратила внимание на не соответствующие действительности заявления Макрона о виновниках срыва Минских соглашений. Они были достигнуты при участии лидеров Франции и ФРГ в Минске вскоре после государственного переворота на Украине 2014 года. Одним из "гарантов" реализации этих соглашений выступал на то время президент Фракции Франсуа Олланд.
"Мне кажется, что ему надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника - бывшего президента Франции Олланда и поговорить с ним. Я бы сказала, "по душам", хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд говорил на камеру публично. А именно: что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать Минские соглашения", - сказала Захарова.
Она также напомнила журналистам о саморазоблачении Ангелы Меркель, которая во время подписания Минских соглашений занимала пост канцлера ФРГ. В опубликованных недавно мемуарах экс-канцлер рассказала о мотивах, по которым реализация соглашений о прекращении боевых действий в Донбассе изначально рассматривалась как время для наращивания военной мощи нового руководства Украины.
"Они вдвоём признались, - констатировала Захарова. - Причем, не под пытками, не под давлением. Они сказали открыто, что не собирались на протяжении всех семи лет выполнять эти договоренности, потому что у них был другой план. Какой план? Пусть Олланд вот и расскажет Макрону. И потом, наверное, Макрону надо будет объясниться перед своим собственным населением, почему он вводит его в заблуждение".
Накануне Госдеп США в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине изначально был прокси-войной между Россией и США. Подробности в публикации Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США