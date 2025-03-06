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Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова

Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова - 06.03.2025 Украина.ру

Макрон дезинформирует французов, рассказывая о России и Минских соглашениях – Захарова

Бывшие руководители Фракции и Германии публично признались в нежелании выполнять Минские соглашения и нынешнему французскому президенту следует учитывать это. Об этом 6 марта на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2025-03-06T13:20

2025-03-06T13:20

2025-03-06T13:20

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Накануне вечером Эммануэль Макрон выступил перед соотечественниками с обращением, в котором заявил о якобы исходящей со стороны России угрозе для Европы. Захарова назвала Макрона оторвавшимся от реальности "сказочником", которые делает странные заявления в период весеннего возбуждения.Захарова также обратила внимание на не соответствующие действительности заявления Макрона о виновниках срыва Минских соглашений. Они были достигнуты при участии лидеров Франции и ФРГ в Минске вскоре после государственного переворота на Украине 2014 года. Одним из "гарантов" реализации этих соглашений выступал на то время президент Фракции Франсуа Олланд.Она также напомнила журналистам о саморазоблачении Ангелы Меркель, которая во время подписания Минских соглашений занимала пост канцлера ФРГ. В опубликованных недавно мемуарах экс-канцлер рассказала о мотивах, по которым реализация соглашений о прекращении боевых действий в Донбассе изначально рассматривалась как время для наращивания военной мощи нового руководства Украины.Накануне Госдеп США в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине изначально был прокси-войной между Россией и США. Подробности в публикации Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США Тем временем "Угроза в адрес России": Лавров высказался о ядерной риторике Макрона

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