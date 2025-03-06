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Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России
Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России - 06.03.2025 Украина.ру
Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе Европе от России - очередная демонстрация того, как европейский лидер маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. Такое заявление 6 марта сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
2025-03-06T10:35
2025-03-06T10:35
2025-03-06T10:35
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Накануне Макрон обратился к французам, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, а еще сказал, что даже если украинский конфликт разрешится, на Украину могут отправить европейских солдат. Что еще сказал Макрон, в своем материале "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов.Сенатор Косачев сравнил обращение французского лидера к нации и недавнее выступление перед Конгрессом Дональда Трампа и вот на что обратил внимание. Глава США говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого", а Макрон искал виноватых в своих проблемах вовне.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, франция, эммануэль макрон, косачев, дональд трамп, совет федерации, нато, ес
Новости, Россия, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Косачев, Дональд Трамп, Совет Федерации, НАТО, ЕС
Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе Европе от России - очередная демонстрация того, как европейский лидер маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. Такое заявление 6 марта сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
"Ошибочность анализа - скорее надуманная, нежели объективная - приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть", - написал Косачев в своем телеграм-канале.
Накануне Макрон обратился к французам, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС,
а еще сказал, что даже если украинский конфликт разрешится, на Украину
могут отправить европейских солдат. Что еще сказал Макрон, в своем материале "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта
рассказал автор издания Украина.ру
Алексей Туманов.
Сенатор Косачев сравнил обращение французского лидера к нации и недавнее выступление перед Конгрессом Дональда Трампа
и вот на что обратил внимание. Глава США
говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого", а Макрон искал виноватых в своих проблемах вовне.