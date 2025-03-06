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Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России

Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России - 06.03.2025 Украина.ру

Косачев ответил Макрону на слова об угрозе Европе от России

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе Европе от России - очередная демонстрация того, как европейский лидер маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего. Такое заявление 6 марта сделал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев

2025-03-06T10:35

2025-03-06T10:35

2025-03-06T10:35

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Накануне Макрон обратился к французам, заявив, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также предложил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, а еще сказал, что даже если украинский конфликт разрешится, на Украину могут отправить европейских солдат. Что еще сказал Макрон, в своем материале "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов.Сенатор Косачев сравнил обращение французского лидера к нации и недавнее выступление перед Конгрессом Дональда Трампа и вот на что обратил внимание. Глава США говорил о внутренних проблемах и о том, "как обеспечить возрождение нации через преодоление собственных ошибок прошлого", а Макрон искал виноватых в своих проблемах вовне.

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новости, россия, европа, франция, эммануэль макрон, косачев, дональд трамп, совет федерации, нато, ес