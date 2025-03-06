https://ukraina.ru/20250306/1061579189.html
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное - 06.03.2025 Украина.ру
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
Донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин к третьей годовщине СВО рассказал о том, как российской армией освобождались города ДНР и ЛНР
2025-03-06T10:48
2025-03-06T10:48
2025-03-06T10:52
эксклюзив
северодонецк
лисичанск
селидово
александр "варяг" матюшин
денис пушилин
александр чаленко
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С началом статьи можно ознакомиться, зайдя по ссылкам сюда и сюда.1/11) Селидово, бои за город с 27 августа по 29 октября. Площадь – 11 кв.км, население – 24 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Все лето 2024 года российская армия после падения Авдеевки и Очеретино очень успешно продвигалась на запад ДНР в сторону Покровска/Красноармейска. Казалось, что Покровску осталось немного, но в конце августа наши подразделения неожиданно повернули на юг – на Селидово и Курахово. Для чего это было сделано?Если вы посмотрите на карту, то увидите, что, наступая на Покровск, российская армия образовала слишком большой выступ, и для укропов появилась просто отличная возможность контратаковать нас с юга во фланг. Если бы они это сделали удачно, то наша покровская группировка оказалась бы в котле.Поэтому, чтобы этого не допустить, мы и двинули на юг. В результате – Селидово наше. Нам было важно занять этот город, так как он находился на трассе Покровск-Курахово, по которой снабжалось Курахово. Сначала наши подразделения вошли в город, но спешно переброшенные командованием ВСУ резервы, среди которых были и азовцы*, заставили наши подразделения отойти. Однако через какое-то время мы снова вошли в город и освободили его.Кстати, разрушения там не очень большие. Недавно показывали видео с главой ДНР Денисом Пушилиным, который записал видео в Селидово на фоне местной администрации, которая выглядит целой".2/14) Рубежное, бои за город с 15 марта по 13 мая 2022 года. Площадь - 34 кв.км, население (2019) – 57 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Рубежное штурмовали части, как российской армии, так и луганского корпуса. Бои продолжались 2 месяца. Это был единый рубеж украинской обороны от Попасной до Рубежного. К началу апреля половина города была занята. Кстати, в этих боях участвовали и чеченские подразделения.В первой половине мая после слома украинской обороны на химическом заводе "Заря" луганчане и чеченцы заняли весь город".3/12) Северодонецк, бои за город с 5 марта по 25 июня 2022 года. Площадь – 42 кв.км, население (2015) – 150 тыс. человек.4/13) Лисичанск, бои за город с 25 июня по 3 июля 2022 года. Площадь – 96 кв.км, население – 93 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Тут надо понимать, что Северодонецк и Лисичанск – это, в общем-то, фактически одна агломерация, разделенная рекой Северский Донец. При этом первый город стоит на высоте 71 м, а второй – на высоте в 217 м. То есть высота Лисичанска в 3 раза больше. Штурмовать его труднее, а с этой высоты обстреливать Северодонецк лучше.Надо еще понимать, что были два самых крупных города на территории ЛНР, оккупированных Украиной. При этом Северодонецк был столицей украинской Луганской области. Общая численность населения Северодонецкой-Луганской агломерации превышала 300 тысяч человек.В боях за Северодонецк участвовали иностранные наемники из так называемого Интернационального легиона, созданного киевским правительством в начале СВО. С нашей стороны в битве за эту агломерацию принимали участие помимо луганских и российских подразделений и чеченцы.В ходе боев укропы понесли значительные потери. То, что мы взяли город – это благодаря тому, что наша артиллерия в разы превосходила украинскую. Мы засыпали снарядами ВСУ. Тогда FPV дронов не было, а было тотальнейшее наше превосходство в артиллерии. Считается, что оно было чуть ли не десятикратным.К концу мая наши смогли войти в центр Северодонецка, мы контролировали 50-70% города. В середине июня оставшиеся украинские силы стали спешно отступать в Лисичанск. В 20-х числах июня мы полностью контролировали город.Что касается Лисичанска, то мы его взяли достаточно быстро – 3 июля он перешел под полный контроль России. В сравнении с Северодонецком в городе не были такие сильные разрушения".Читайте также по этой теме материалы Александра ЧаленкоСВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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эксклюзив, северодонецк, лисичанск, селидово, александр "варяг" матюшин, денис пушилин, александр чаленко
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
10:48 06.03.2025 (обновлено: 10:52 06.03.2025)
Донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин к третьей годовщине СВО рассказал о том, как российской армией освобождались города ДНР и ЛНР
С началом статьи можно ознакомиться, зайдя по ссылкам сюда
и сюда
.
1/11) Селидово, бои за город с 27 августа по 29 октября. Площадь – 11 кв.км, население – 24 тыс. человек.
"Все лето 2024 года российская армия после падения Авдеевки
и Очеретино
очень успешно продвигалась на запад ДНР в сторону Покровска/Красноармейска. Казалось, что Покровску осталось немного, но в конце августа наши подразделения неожиданно повернули на юг – на Селидово и Курахово
. Для чего это было сделано?
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что, наступая на Покровск, российская армия образовала слишком большой выступ, и для укропов появилась просто отличная возможность контратаковать нас с юга во фланг. Если бы они это сделали удачно, то наша покровская группировка оказалась бы в котле.
Поэтому, чтобы этого не допустить, мы и двинули на юг. В результате – Селидово наше. Нам было важно занять этот город, так как он находился на трассе Покровск-Курахово, по которой снабжалось Курахово. Сначала наши подразделения вошли в город, но спешно переброшенные командованием ВСУ
резервы, среди которых были и азовцы*, заставили наши подразделения отойти. Однако через какое-то время мы снова вошли в город и освободили его.
Кстати, разрушения там не очень большие. Недавно показывали видео с главой ДНР Денисом Пушилиным
, который записал видео в Селидово на фоне местной администрации, которая выглядит целой".
2/14) Рубежное, бои за город с 15 марта по 13 мая 2022 года. Площадь - 34 кв.км, население (2019) – 57 тыс. человек.
4 марта, 10:50СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армияСовсем недавно исполнилось ровно три года, как началась СВО. За это время российская армия освободила несколько десятков городов. Одни перешли к России без боя, другие были взяты в кровавых, разрушительных в той или иной степени и изматывающих штурмах: Мариуполь, Бахмут, Торецк, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие.
"Рубежное штурмовали части, как российской армии, так и луганского корпуса. Бои продолжались 2 месяца. Это был единый рубеж украинской обороны от Попасной
до Рубежного. К началу апреля половина города была занята. Кстати, в этих боях участвовали и чеченские подразделения.
В первой половине мая после слома украинской обороны на химическом заводе "Заря" луганчане и чеченцы заняли весь город".
3/12) Северодонецк, бои за город с 5 марта по 25 июня 2022 года. Площадь – 42 кв.км, население (2015) – 150 тыс. человек.
4/13) Лисичанск, бои за город с 25 июня по 3 июля 2022 года. Площадь – 96 кв.км, население – 93 тыс. человек.
"Тут надо понимать, что Северодонецк и Лисичанск – это, в общем-то, фактически одна агломерация, разделенная рекой Северский Донец. При этом первый город стоит на высоте 71 м, а второй – на высоте в 217 м. То есть высота Лисичанска в 3 раза больше. Штурмовать его труднее, а с этой высоты обстреливать Северодонецк лучше.
Надо еще понимать, что были два самых крупных города на территории ЛНР, оккупированных Украиной
. При этом Северодонецк был столицей украинской Луганской области
. Общая численность населения Северодонецкой-Луганской агломерации превышала 300 тысяч человек.
В боях за Северодонецк участвовали иностранные наемники из так называемого Интернационального легиона, созданного киевским правительством в начале СВО. С нашей стороны в битве за эту агломерацию принимали участие помимо луганских и российских подразделений и чеченцы.
В ходе боев укропы понесли значительные потери. То, что мы взяли город – это благодаря тому, что наша артиллерия в разы превосходила украинскую. Мы засыпали снарядами ВСУ. Тогда FPV дронов не было, а было тотальнейшее наше превосходство в артиллерии. Считается, что оно было чуть ли не десятикратным.
К концу мая наши смогли войти в центр Северодонецка, мы контролировали 50-70% города. В середине июня оставшиеся украинские силы стали спешно отступать в Лисичанск. В 20-х числах июня мы полностью контролировали город.
Что касается Лисичанска, то мы его взяли достаточно быстро – 3 июля он перешел под полный контроль России
. В сравнении с Северодонецком в городе не были такие сильные разрушения".
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*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ