СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное - 06.03.2025 Украина.ру
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СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное - 06.03.2025 Украина.ру
СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное
Донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин к третьей годовщине СВО рассказал о том, как российской армией освобождались города ДНР и ЛНР
2025-03-06T10:48
2025-03-06T10:52
эксклюзив
северодонецк
лисичанск
селидово
александр "варяг" матюшин
денис пушилин
александр чаленко
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С началом статьи можно ознакомиться, зайдя по ссылкам сюда и сюда.1/11) Селидово, бои за город с 27 августа по 29 октября. Площадь – 11 кв.км, население – 24 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Все лето 2024 года российская армия после падения Авдеевки и Очеретино очень успешно продвигалась на запад ДНР в сторону Покровска/Красноармейска. Казалось, что Покровску осталось немного, но в конце августа наши подразделения неожиданно повернули на юг – на Селидово и Курахово. Для чего это было сделано?Если вы посмотрите на карту, то увидите, что, наступая на Покровск, российская армия образовала слишком большой выступ, и для укропов появилась просто отличная возможность контратаковать нас с юга во фланг. Если бы они это сделали удачно, то наша покровская группировка оказалась бы в котле.Поэтому, чтобы этого не допустить, мы и двинули на юг. В результате – Селидово наше. Нам было важно занять этот город, так как он находился на трассе Покровск-Курахово, по которой снабжалось Курахово. Сначала наши подразделения вошли в город, но спешно переброшенные командованием ВСУ резервы, среди которых были и азовцы*, заставили наши подразделения отойти. Однако через какое-то время мы снова вошли в город и освободили его.Кстати, разрушения там не очень большие. Недавно показывали видео с главой ДНР Денисом Пушилиным, который записал видео в Селидово на фоне местной администрации, которая выглядит целой".2/14) Рубежное, бои за город с 15 марта по 13 мая 2022 года. Площадь - 34 кв.км, население (2019) – 57 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Рубежное штурмовали части, как российской армии, так и луганского корпуса. Бои продолжались 2 месяца. Это был единый рубеж украинской обороны от Попасной до Рубежного. К началу апреля половина города была занята. Кстати, в этих боях участвовали и чеченские подразделения.В первой половине мая после слома украинской обороны на химическом заводе "Заря" луганчане и чеченцы заняли весь город".3/12) Северодонецк, бои за город с 5 марта по 25 июня 2022 года. Площадь – 42 кв.км, население (2015) – 150 тыс. человек.4/13) Лисичанск, бои за город с 25 июня по 3 июля 2022 года. Площадь – 96 кв.км, население – 93 тыс. человек.Комментарий Матюшина:"Тут надо понимать, что Северодонецк и Лисичанск – это, в общем-то, фактически одна агломерация, разделенная рекой Северский Донец. При этом первый город стоит на высоте 71 м, а второй – на высоте в 217 м. То есть высота Лисичанска в 3 раза больше. Штурмовать его труднее, а с этой высоты обстреливать Северодонецк лучше.Надо еще понимать, что были два самых крупных города на территории ЛНР, оккупированных Украиной. При этом Северодонецк был столицей украинской Луганской области. Общая численность населения Северодонецкой-Луганской агломерации превышала 300 тысяч человек.В боях за Северодонецк участвовали иностранные наемники из так называемого Интернационального легиона, созданного киевским правительством в начале СВО. С нашей стороны в битве за эту агломерацию принимали участие помимо луганских и российских подразделений и чеченцы.В ходе боев укропы понесли значительные потери. То, что мы взяли город – это благодаря тому, что наша артиллерия в разы превосходила украинскую. Мы засыпали снарядами ВСУ. Тогда FPV дронов не было, а было тотальнейшее наше превосходство в артиллерии. Считается, что оно было чуть ли не десятикратным.К концу мая наши смогли войти в центр Северодонецка, мы контролировали 50-70% города. В середине июня оставшиеся украинские силы стали спешно отступать в Лисичанск. В 20-х числах июня мы полностью контролировали город.Что касается Лисичанска, то мы его взяли достаточно быстро – 3 июля он перешел под полный контроль России. В сравнении с Северодонецком в городе не были такие сильные разрушения".Читайте также по этой теме материалы Александра ЧаленкоСВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армия СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армия *Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20250304/1061516776.html
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эксклюзив, северодонецк, лисичанск, селидово, александр "варяг" матюшин, денис пушилин, александр чаленко
Эксклюзив, Северодонецк, Лисичанск, Селидово, Александр "Варяг" Матюшин, Денис Пушилин, Александр Чаленко

СВО-3 года: Как российские войска освобождали Селидово, Северодонецк, Лисичанск и Рубежное

10:48 06.03.2025 (обновлено: 10:52 06.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасноармейское направление
Красноармейское направление - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий ополченец первой волны и волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин к третьей годовщине СВО рассказал о том, как российской армией освобождались города ДНР и ЛНР
С началом статьи можно ознакомиться, зайдя по ссылкам сюда и сюда.
1/11) Селидово, бои за город с 27 августа по 29 октября. Площадь – 11 кв.км, население – 24 тыс. человек.
Комментарий Матюшина:
"Все лето 2024 года российская армия после падения Авдеевки и Очеретино очень успешно продвигалась на запад ДНР в сторону Покровска/Красноармейска. Казалось, что Покровску осталось немного, но в конце августа наши подразделения неожиданно повернули на юг – на Селидово и Курахово. Для чего это было сделано?
Если вы посмотрите на карту, то увидите, что, наступая на Покровск, российская армия образовала слишком большой выступ, и для укропов появилась просто отличная возможность контратаковать нас с юга во фланг. Если бы они это сделали удачно, то наша покровская группировка оказалась бы в котле.
Поэтому, чтобы этого не допустить, мы и двинули на юг. В результате – Селидово наше. Нам было важно занять этот город, так как он находился на трассе Покровск-Курахово, по которой снабжалось Курахово. Сначала наши подразделения вошли в город, но спешно переброшенные командованием ВСУ резервы, среди которых были и азовцы*, заставили наши подразделения отойти. Однако через какое-то время мы снова вошли в город и освободили его.
Кстати, разрушения там не очень большие. Недавно показывали видео с главой ДНР Денисом Пушилиным, который записал видео в Селидово на фоне местной администрации, которая выглядит целой".
2/14) Рубежное, бои за город с 15 марта по 13 мая 2022 года. Площадь - 34 кв.км, население (2019) – 57 тыс. человек.
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
4 марта, 10:50
СВО – 3 года: первые пять городов, которые освободила российская армияСовсем недавно исполнилось ровно три года, как началась СВО. За это время российская армия освободила несколько десятков городов. Одни перешли к России без боя, другие были взяты в кровавых, разрушительных в той или иной степени и изматывающих штурмах: Мариуполь, Бахмут, Торецк, Курахово, Северодонецк, Лисичанск, Попасная и другие.
Комментарий Матюшина:
"Рубежное штурмовали части, как российской армии, так и луганского корпуса. Бои продолжались 2 месяца. Это был единый рубеж украинской обороны от Попасной до Рубежного. К началу апреля половина города была занята. Кстати, в этих боях участвовали и чеченские подразделения.
В первой половине мая после слома украинской обороны на химическом заводе "Заря" луганчане и чеченцы заняли весь город".
3/12) Северодонецк, бои за город с 5 марта по 25 июня 2022 года. Площадь – 42 кв.км, население (2015) – 150 тыс. человек.
4/13) Лисичанск, бои за город с 25 июня по 3 июля 2022 года. Площадь – 96 кв.км, население – 93 тыс. человек.
Комментарий Матюшина:
"Тут надо понимать, что Северодонецк и Лисичанск – это, в общем-то, фактически одна агломерация, разделенная рекой Северский Донец. При этом первый город стоит на высоте 71 м, а второй – на высоте в 217 м. То есть высота Лисичанска в 3 раза больше. Штурмовать его труднее, а с этой высоты обстреливать Северодонецк лучше.
Надо еще понимать, что были два самых крупных города на территории ЛНР, оккупированных Украиной. При этом Северодонецк был столицей украинской Луганской области. Общая численность населения Северодонецкой-Луганской агломерации превышала 300 тысяч человек.
В боях за Северодонецк участвовали иностранные наемники из так называемого Интернационального легиона, созданного киевским правительством в начале СВО. С нашей стороны в битве за эту агломерацию принимали участие помимо луганских и российских подразделений и чеченцы.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 07:28
СВО - 3 года: вторые пять городов, которые освободила российская армияИздание Украина.ру к третьей годовщине СВО продолжает вспоминать вместе с донецким волонтером и ополченцем первой волны старшим лейтенантом Александром "Варягом" Матюшиным, как российская армия освобождала города Новороссии
В ходе боев укропы понесли значительные потери. То, что мы взяли город – это благодаря тому, что наша артиллерия в разы превосходила украинскую. Мы засыпали снарядами ВСУ. Тогда FPV дронов не было, а было тотальнейшее наше превосходство в артиллерии. Считается, что оно было чуть ли не десятикратным.
К концу мая наши смогли войти в центр Северодонецка, мы контролировали 50-70% города. В середине июня оставшиеся украинские силы стали спешно отступать в Лисичанск. В 20-х числах июня мы полностью контролировали город.
Что касается Лисичанска, то мы его взяли достаточно быстро – 3 июля он перешел под полный контроль России. В сравнении с Северодонецком в городе не были такие сильные разрушения".
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