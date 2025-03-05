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Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США

Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США - 05.03.2025 Украина.ру

Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США

В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"

2025-03-05T15:19

2025-03-05T15:19

2025-03-05T15:19

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Во время выступления на ней первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ответил на вопрос, что скрывается за украинской лояльностью нового президента США Дональда Трампа.Затулин отметил, что по крайней мере на словах лидер США демонстрирует заинтересованность в прекращении войны и готовность жестко пресекать попытки тех, кто сам не стремится к умиротворению.При этом Европа несмотря ни на что своими поступками демонстрирует намерение сделать все, чтобы конфликт продолжался, и это ссорит Лондон и Вашингтон, подчеркнул Затулин. Он резюмировал, что в Европе фактически происходит "бунт на коленях"."Но очевидно для меня было с самого начала, что для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что эта история заталкивала Россию в отношения с Китаем", - отметил Затулин.Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому может быть и особая позиция Трампа по Украине".Резюмируя, Затулин отметил, что России при этом нужно в первую очередь думать о своих интересах, ведь послевоенный период будет сложным и достаточно конфронтационным, "потому что Украина как государство останется вопреки многим мнениям, и с ней придется выстраивать отношения".Полное видео "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, константин затулин, владимир зеленский, украина.ру, снг, украинское досье