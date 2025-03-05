https://ukraina.ru/20250305/1061557458.html
Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США
Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США - 05.03.2025 Украина.ру
Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США
В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
2025-03-05T15:19
2025-03-05T15:19
2025-03-05T15:19
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Во время выступления на ней первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ответил на вопрос, что скрывается за украинской лояльностью нового президента США Дональда Трампа.Затулин отметил, что по крайней мере на словах лидер США демонстрирует заинтересованность в прекращении войны и готовность жестко пресекать попытки тех, кто сам не стремится к умиротворению.При этом Европа несмотря ни на что своими поступками демонстрирует намерение сделать все, чтобы конфликт продолжался, и это ссорит Лондон и Вашингтон, подчеркнул Затулин. Он резюмировал, что в Европе фактически происходит "бунт на коленях"."Но очевидно для меня было с самого начала, что для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что эта история заталкивала Россию в отношения с Китаем", - отметил Затулин.Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому может быть и особая позиция Трампа по Украине".Резюмируя, Затулин отметил, что России при этом нужно в первую очередь думать о своих интересах, ведь послевоенный период будет сложным и достаточно конфронтационным, "потому что Украина как государство останется вопреки многим мнениям, и с ней придется выстраивать отношения".Полное видео "Украинского досье": Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше? На прошлой неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом уже сам Трамп.В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков."Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, константин затулин, владимир зеленский, украина.ру, снг, украинское досье
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Константин Затулин, Владимир Зеленский, Украина.ру, СНГ, Украинское Досье
Затулин рассказал на "Украинском досье", что на самом деле скрывается за украинским примирением РФ и США
В рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" 5 марта состоялась пресс-конференция на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?"
Во время выступления на ней первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ответил на вопрос, что скрывается за украинской лояльностью нового президента США Дональда Трампа.
Затулин отметил, что по крайней мере на словах лидер США демонстрирует заинтересованность в прекращении войны и готовность жестко пресекать попытки тех, кто сам не стремится к умиротворению.
При этом Европа
несмотря ни на что своими поступками демонстрирует намерение сделать все, чтобы конфликт продолжался, и это ссорит Лондон
и Вашингтон
, подчеркнул Затулин. Он резюмировал, что в Европе фактически происходит "бунт на коленях".
"Но очевидно для меня было с самого начала, что для Трампа главной проблемой предыдущей администрации в этой истории с Украиной было то, что эта история заталкивала Россию в отношения с Китаем", - отметил Затулин.
Он добавил, что эта тема остается главной для Трампа, хотя на первый план для него сейчас вышла сделка с Россией по Украине, где не последнее место занимает ближневосточный вопрос, и "ценой этому может быть и особая позиция Трампа по Украине".
Резюмируя, Затулин отметил, что России при этом нужно в первую очередь думать о своих интересах, ведь послевоенный период будет сложным и достаточно конфронтационным, "потому что Украина как государство останется вопреки многим мнениям, и с ней придется выстраивать отношения".
На прошлой неделе Трамп
отчитал Владимира Зеленского
в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о редкоземельных металлах. Киевскую делегацию попросили удалиться, документ так и не был подписан.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Чуть позже главарь киевского режима заявил, что готов все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира, а также пообещал подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате". Однако в этот раз отказался идти на соглашение с Киевом
уже сам Трамп.
В среду американский президент во время выступления в конгрессе заявил, что получил письмо от Зеленского с заверением готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. И вот как на это отреагировал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков
.
"Положительно (оцениваю готовность Зеленского – ред.). Вопрос – с кем сесть за стол переговоров. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президенту Украины вести переговоры с российской стороной. В целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал официальный представитель Кремля.