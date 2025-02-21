ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ - 21.02.2025 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ
ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ - 21.02.2025 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных
2025-02-21T09:00
2025-02-21T09:06
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"На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ..., которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", - перечислили в ФСБ.Служба безопасности показала видео с признаниями задержанных диверсантов. На записи они рассказывают, какие преступления совершили. Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.В отношении задержанных возбудили дела о теракте, диверсии, организации деятельности террористической организации, организации диверсионного сообщества, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, о госизмене. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием до пяти лет наказания в тюрьме.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгородская область, краснодарский край, фсб, сбу
Новости, Россия, Белгородская область, краснодарский край, ФСБ, СБУ

ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ

09:00 21.02.2025 (обновлено: 09:06 21.02.2025)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных
"На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ..., которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", - перечислили в ФСБ.
Служба безопасности показала видео с признаниями задержанных диверсантов. На записи они рассказывают, какие преступления совершили. Один из них признал, что три раза поджигал релейные ящики на железной дороге. Другой рассказал, что по заданию военной разведки Украины также должен был поджечь релейный шкаф.
В отношении задержанных возбудили дела о теракте, диверсии, организации деятельности террористической организации, организации диверсионного сообщества, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, о госизмене. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием до пяти лет наказания в тюрьме.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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