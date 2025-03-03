Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу
13:29 03.03.2025 (обновлено: 14:00 03.03.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg
Зеленский подчеркнул, что Украина готова принять соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Как отмечает издание, украинский политик тщательно подбирал слова и даже отказался говорить по-английски, чтобы избежать неверного толкования его заявлений.
"Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду", – заявил Зеленский.
По данным Bloomberg, глава киевского режима признал зависимость Украины от поддержки США, однако вновь воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом ранее.
Стоит отметить, что после скандальной встречи Зеленского и Трампа появилась информация, что для восстановления отношений с Вашингтоном главе киевского режима следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах.
11:06Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставкуВладимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
Между тем газета The New York Times написала, что в Белом доме уже обсуждают, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Команда Трамп рассмотрит как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине