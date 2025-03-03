https://ukraina.ru/20250303/1061496906.html

Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу

Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу - 03.03.2025 Украина.ру

Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу

Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg

2025-03-03T13:29

2025-03-03T13:29

2025-03-03T14:00

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Зеленский подчеркнул, что Украина готова принять соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Как отмечает издание, украинский политик тщательно подбирал слова и даже отказался говорить по-английски, чтобы избежать неверного толкования его заявлений.По данным Bloomberg, глава киевского режима признал зависимость Украины от поддержки США, однако вновь воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом ранее.Стоит отметить, что после скандальной встречи Зеленского и Трампа появилась информация, что для восстановления отношений с Вашингтоном главе киевского режима следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах. Между тем газета The New York Times написала, что в Белом доме уже обсуждают, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Команда Трамп рассмотрит как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине

https://ukraina.ru/20250303/1061489955.html

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новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, киев, переговоры