Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061496906.html
Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу
Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу - 03.03.2025 Украина.ру
Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу
Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg
2025-03-03T13:29
2025-03-03T14:00
новости
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
вашингтон
киев
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061484111_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_558cdab26a2cbfb86742c9d79c92e0a5.jpg
Зеленский подчеркнул, что Украина готова принять соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Как отмечает издание, украинский политик тщательно подбирал слова и даже отказался говорить по-английски, чтобы избежать неверного толкования его заявлений.По данным Bloomberg, глава киевского режима признал зависимость Украины от поддержки США, однако вновь воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом ранее.Стоит отметить, что после скандальной встречи Зеленского и Трампа появилась информация, что для восстановления отношений с Вашингтоном главе киевского режима следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах. Между тем газета The New York Times написала, что в Белом доме уже обсуждают, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Команда Трамп рассмотрит как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
https://ukraina.ru/20250303/1061489955.html
сша
украина
вашингтон
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061484111_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_5da34ba43e073ebb0a58be27da59efdc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, вашингтон, киев, переговоры
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вашингтон, Киев, переговоры

Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу

13:29 03.03.2025 (обновлено: 14:00 03.03.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, если тот сам пригласит его в Белый дом для "конструктивного диалога". Об этом заявил глава киевского режима после участия в саммите европейских лидеров по безопасности в Лондоне. Его слова 3 марта опубликовало издание Bloomberg
Зеленский подчеркнул, что Украина готова принять соглашение о поставках полезных ископаемых, однако "достойна равноправного диалога". Как отмечает издание, украинский политик тщательно подбирал слова и даже отказался говорить по-английски, чтобы избежать неверного толкования его заявлений.
"Если президент США пригласит для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов – я приеду", – заявил Зеленский.
По данным Bloomberg, глава киевского режима признал зависимость Украины от поддержки США, однако вновь воздержался от извинений за свое поведение на встрече с Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом ранее.
Стоит отметить, что после скандальной встречи Зеленского и Трампа появилась информация, что для восстановления отношений с Вашингтоном главе киевского режима следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах.
Фото: Владимир Зеленский
11:06
Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставкуВладимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
Между тем газета The New York Times написала, что в Белом доме уже обсуждают, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Команда Трамп рассмотрит как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
 
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВашингтонКиевпереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:10Михаил Поликарпов: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать
15:08МИД Франции считает Зеленского "крупным участником сопротивления"
14:05Украинская разведка признала критическое положение ВСУ у Красноармейска
13:55СК РФ подсчитал, сколько иностранных наемников воюет за ВСУ
13:54В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
13:54Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?
13:44"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели
13:33Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале
13:29Когда Украина вернется в Белый дом? Зеленский ставит условия Трампу и назначает встречу
13:22Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит
13:20Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
13:06"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта
13:04Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
13:01Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине
12:57"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
12:47Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
12:44Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине
12:42Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
12:41Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
Лента новостейМолния