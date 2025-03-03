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"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели

"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели - 03.03.2025 Украина.ру

"Трамп и Маск нам не указ!", "Хамоватая особь", "Трампу так и надо" и другие скандальные цитаты недели

Что происходит сейчас на Украине, о чем думают и говорят "пересични громадяны" (обычные граждане), местные "лидеры думок" (лидеры мнений) и украинские политики с политологами?

2025-03-03T13:44

2025-03-03T13:44

2025-03-03T14:08

эксклюзив

украина

сша

дональд трамп

андрей ильенко

владимир зеленский

офис президента

сизо

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Сразу надо сказать: увидеть объективную картину сейчас очень сложно.И даже не потому, что люди говорят не то, что думают (говорить то, что думаешь, для здравомыслящего человека на Украине сегодня просто опасно).Как объясняет украинский политолог Кость Бондаренко: "в психозе соцопросы невозможны."Коллективная психика пошла в разнос. Нация находится в психозе. Это как человек с полностью расшатанной нервной системой. Психоз этот, надо сказать, умело поддерживается "лидерами мнений".И тут ещё абсолютно "добил" народ перформанс Зеленского в Белом доме и "сделка по редкоземельным".Но что же всё-таки говорят, какая реакция?Есть и здравомыслящие голоса, но это голоса из-за рубежа."Я - украинка и я не хочу возвращаться домой"Девушка-блогер, живущая за рубежом, сняла интересное видео. Вот что она говорит:"Я украинка, и после трёх лет эмиграции я не хочу возвращаться домой. Я украинка, и я считаю, что я не должна прыгать с флагом своей страны в центре чужого государства. Я украинка, и я хочу сменить гражданство. Я украинка, и мои дети не говорят на родном языке..."Еще год назад это был бы скандал. На нее бы набросились все пропагандисты Офиса президента. Наверняка устроили бы неприятности ей и её семье.Но сейчас это, похоже, новый тренд. Пока еще не такой мощный. Но есть такое настроение: "да идите вы..."Люди устали от войны, от эмиграции, от вечной неопределённости.Кто-то имеет смелость и желание сказать об этом вслух. А большинство молча "голосуют ногами", покидая страну. Если могут, конечно.500 миллиардов репараций?Мощнейший удар был нанесён информационной бомбой под кодовым названием "сделка по редкоземельным".А то, что она пока не состоялась, не так важно. Сам факт такого обсуждения повлиял на настроения в обществе. Которые теперь все чаще характеризуются этой "мощной формулой": "да идите вы..."Само обсуждение того, что Украина, оказывается, что-то осталась должна, повергло общество в шок.А где же "весь мир с нами"? Где "украинцы, вы невероятные?"Цинизм происходящего наконец начал доходить до населения. Не до всех, конечно. Но многие начали прозревать."Не прогнулся"Что же касается поведения Зеленского в Белом доме, то Офис президента включил "антикриз", и со всех экранов, во всех соцсетях на Украине разгоняется один тренд: "Красава!" "Не прогнулся!"А что на самом деле думают люди - это узнать невозможно.Кроме очевидного общественного психоза - все, что происходит в соцсетях и телеграм-каналах на Украине, жёстко цензурируется. Настолько жестко, что автор поста назавтра может оказаться в СИЗО и остаться там на годы без суда и следствия.Как уже сидят народные депутаты Дубинский, Шуфрич и Шевченко. Трагикомизм ситуации заключается в том, что им дают голосовать и участвовать в заседаниях Рады.По видеосвязи, из СИЗО голосуют.Так что же значит "Зеля не прогнулся"? Он же ехал продавать недра за личную безопасность свою и "еще пяти семей". То есть очень хорошо "прогнулся", просто ему не заплатили столько, сколько Зеленский хотел.Видимо, "не прогнулся" - это хамство, закатывание глаз, пожимание плечами и ругательства шёпотом в адрес вице президента США."С Трампом только так и надо!"Именно так считывает эти знаки другая часть украинского общества, которая понимает "не прогнулся" как личную ссору с соседкой по этажу. Таких тоже очень много. Чем ближе к Крещатику и чем дальше от линии фронта, тем больше."А я ей. А она мне. А я ей в ответ..."Вот и поговорили.Только речь сейчас идёт не о кастрюлях, а о жизнях тысяч людей на фронте и о миллионах сограждан, чья жизнь разрушена и будет разрушаться дальше этими хамовитыми эскападами Зеленского.Берут интервью у женщины средних лет как раз именно на Крещатике:"Я за Зеленского не голосовала. Но я его сейчас поддерживаю. А что? С Трампом только так и надо! Трамп, он понимает только силу!"Ну вам то откуда знать, что понимает Трамп и как с ним надо? И потом, это на Крещатике хорошо стоять и рассуждать. А не в окопах где-то под Харьковом или Запорожьем. Там наверняка другое мнение, не такое как у "жиночки" в центре Киева.Такое впечатление, что вся вот эта киевская и львовская Украина - это сумасшедший дом.Это, конечно же, далеко не вся Украина. Но судя по тому, что показывают в провластных СМИ - именно вооружённый сумасшедший дом.А судя по тому, что не показывают - концлагерь."Абсолютное зло"Наконец-то кто-то на Западе увидел мобилизацию на Украине.Дональд Трамп - младший назвал её "абсолютным злом".И разместил в соцсетях множество роликов о мобилизации с призывом "посмотрите их все".Пусть начинают знакомиться с тем, как выглядит "демократичнейшее" государство. С этими криками, воплями "шо вы робите!", "отпустить!", с тем, как бьют ногами лежащего, выкидывают собак на улицу или захватывают прямо с животными, во время прогулки. Как парень из каземата в ТЦК рассказывает, что у него дома остался один шестилетний ребёнок.Там много видео. Действительно, "посмотрите их все".Джавелина уже не ДжавелинаА в соцсетях Украины продолжается вакханалия дурости и "пятиминутка ненависти".США ведь внезапно из главного союзника и господина превратились во врага."Желаю вашей проклятой стране самых страшных несчастий" - это самое цензурное из того, что пишут обиженные "политические украинцы".Кроме "сделки по продаже недр" их очень оскорбили слова Трампа о том, что Украина, оказывается, один из виновников военного конфликта.Крики души:"Дональд Трамп должен быть лишен должности, пенсии и защиты Секретной службы!"Пенсии, главное, пенсии его лишить!И другие страшные удары:"В кофейне Львова американо переименовали в руссиано"!А "Джавелина Игоревна" срочно переименовывается в Анастасию. Без объяснений!Чтоб ты провалился, Дональд Трамп, такое красивое имя приходится менять."Украина - не банановая республика"Националист Андрей Ильенко, сын кинооператора и режиссёра Юрия Ильенко, который из прекрасного оператора и режиссёра после получения Украиной "незалежности" тоже превратился в националиста. И вот что удивительно: стал снимать безобразные и бесталанные пародии на кино типа "Легенды о гетмане Мазепе". Почему так происходит всегда? Загадка.Сын Ильенко, имеющий из жизненных достижений только фамилию своего отца, главарь Киевского отделения партии "Свобода", с 2022 года - военнослужащий. Как все выдающиеся националистические деятели сегодняшнего режима, "служит" в Киеве или в других местах, где работают рестораны, супермаркеты и ночные клубы.И конечно, не подлежит мобилизации на улицах.Он тоже знает, как разговаривать с Трампом:"Мы должны обьяснить американцам: Украина - не банановая республика", - веско говорит Ильенко. Разъевшийся, похожий на кабанчика.Как же не банановая? Когда именно банановая. Это же вы с папой постарались и довели "десятую экономику мира" до места уже непонятно какого. Сотая? Двухсотая?Когда Андрей Ильенко родился, в 1987 году, Украина действительно была процветающим сильным государством. И вот, папа с сыном Ильенко и другие националисты "дохозяйствовались".А в народ вбрасываются новые "украинские символы".Новая кампания. И опять по поводу еды - любимая тема на Украине.С борщом затихло. Теперь про вареники поговорим."Вареники, а не блины!"Украинцы едят вареники. Блинам - нет!Ни в коем случае не ешьте блины, предупреждают "активисты" в соцсетях.Традиции выпекания блинов принесла на Украину советская власть!Господи, откуда это в их головах? Почему блины принесла советская власть?Как это происходило? Заставляли есть блины? Запрещали вареники?Тем более что руководители Советской Украины были сами же выходцами с Украины. Неужели же из Москвы поступала разнарядка: ешьте блины!Все это из серии "абсурдно, поэтому верую!"Как очень много чего еще на Украине.Все смешалось в головах.Тут "Трамп и Маск нам не указ!", тут "ешьте вареники, выкидывайте блины", дальше "выборы отменяем, редкоземельные продаём". "Красава не прогнулся!" и другой дурдом.Обычному, "пересичному" украинцу головы невозможно поднять. Его постоянно бомбардируют какими-то новыми смыслами.Это и есть спецзадача: инфоповод каждый день, и все более эмоциональный. Или всё более абсурдный. Все это действительно делается с одной задачей: не дать подумать."Ешь вареники, продавай редкоземельные!"Хамоватая, вороватая особьА тем временем советник ОП Подоляк обвиняет Россию: это русские специально создают из украинцев образ "хамоватой вороватой особи":"Одна из главных задач России - дискредитация украинцев на внешней арене. Задача простая. Создать коллективный образ украинцев как неблагодарных хамоватых, вороватых, инфантильных и преступных особей."Как говорится, "умри, Тарас, лучше не скажешь"!И заметьте, это они сами о себе говорят.О том, в чем состоят главные ошибки украинской власти - в статье Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, дональд трамп, андрей ильенко, владимир зеленский, офис президента, сизо