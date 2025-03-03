https://ukraina.ru/20250303/1061490551.html

Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу

Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу - 03.03.2025 Украина.ру

Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали международные отношения. Дмитрий Киселёв рассказал, как формируется мир из трех полюсов — российского, китайского и американского, а также объяснил, почему Европа уходит на периферию, а песенка Зеленского спета.

2025-03-03T12:23

2025-03-03T12:23

2025-03-03T12:23

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

киселев

нато

вооруженные силы украины

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

По словам президента России Владимира Путина, Зеленский стал "токсичной фигурой" и для ВСУ (поскольку отдает приказы, продиктованные не военными соображениями, а политическими), и для общества в целом. Поэтому именно сейчас, при Зеленском, Украина должна дозреть до четкого осознания необходимости начать новую жизнь. Дмитрий Киселев процитировал президента, который считает, что нынешний глава киевского режима "является фактором разложения и армии, и общества, и государства", поэтому России наличие Зеленского у власти выгодно. Однако с точки зрения интересов укрепления украинской государственности, к власти, безусловно, нужно вести других людей, которым доверяет народ."Но это на будущее, — сказал Киселев. — Сейчас вооруженный конфликт желает еще более обострить европейская "партия войны"".Телеведущий привёл заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что желание европейских лидеров отправить на Украину свои войска под видом миротворцев с точки зрения прекращения войны контрпродуктивно. Война закончится с устранением ее первопричин, то есть как раз с гарантиями отсутствия на Украине войск стран НАТО и военной инфраструктуры НАТО, а также с прекращением "тотального истребления прав русских и русскоязычных". Лавров не считает, что СВО может остановится на линии соприкосновения, поскольку "есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей". Но есть еще один нюанс."То, что "останется" от Украины, — сказал министр, — тоже должно быть освобождено от расистских законов. Там люди тоже остаются, которым удобнее разговаривать на русском, и которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных в русской культуре".Киселев объяснил, что судьба войны и мира сейчас решается в большом треугольнике Россия – Китай – США. Евросоюза как единой политической силы больше не существует, принципа консенсуса во внешней политике в Европе больше нет. Доказательство тому — саммиты в Париже и Лондоне, по результатам которых не принято никаких решений, а также отношение к новой главе евродипломатии Кае Каллас, которую "в Штатах и на порог не пускают".Обсуждать отправку войск не Украину можно сколько угодно, но что отправлять?"Вся британская армия, — заявил Киселев, — усядется на стадионе Уэмбли и еще место для части французской останется. Как-то так... Оружия у Европы тоже нет – склады пусты".Мало того, НАТО в прежнем виде больше тоже не существует. Для Трампа Альянс интересен исключительно как покупатель американского оружия, а в остальном есть большие сомнения. На мнение генсека НАТО Рютте никто не обращает внимания, ООН не имеет решающего голоса, ВТО и ВОЗ тем более.В таком контексте состоялся "теплый и дружеский" телефонный разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры подтвердили график предстоящих встреч, включая визит в Москву Си на 80-летие Победы. Путин проинформировал китайского коллегу о российско-американских контактах. Пекин процесс поддерживает."Лидеры особо подчеркнули, — заявили в пресс-службе Кремля, — что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо".Затем в Пекин отправился секретарь Совбеза России Сергей Шойгу."Передаю Вам теплый привет и наилучшее пожелание от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который высоко ценит сложившиеся с Вами доверительные, дружеские и рабочие отношения, держит на контроле реализацию достигнутых с Вами договоренностей по широкому кругу вопросов", – заявил он."Нас связывают горы и реки, а более того, мы настоящие друзья, закаленные как сталь. В настоящее время международная и региональная ситуация развивается интенсивными темпами, усиливаются различные неопределенные и непредсказуемые факторы... В такой важный год, имеющий особое историческое значение, китайско-российские отношения откроют ряд важных повесток дня. Я надеюсь, что Китай и Россия будут поддерживать тесную связь на всех уровнях и полностью реализуют консенсус, достигнутый между мной и президентом России Путиным", – отметил председатель КНР Си Цзиньпин.Так проходит диалог российских и китайских представителей. У Украины и США ситуация иная. В пятницу, как известно, Зеленского принимали в Вашингтоне. Государственный кортеж, флаги стран, одетый с иголочки Трамп в своем фирменном красном галстуке ожидает гостя."И вот, — сказал Киселев, — распахивается дверь, а перед президентом США оказывается нечто с клокастой бородой и в одежде грузчика. Трамп не удержался от язвительной шутки в адрес Зеленского: мол, посмотрите, как принарядился".Есть государственный протокол, который определяет и форму одежды для встреч на высшем уровне, даже если идет война. Хотя Зеленский приехал не из окопа и сам, как известно, в окопе никогда не сидел."Зеленский своим нарядом выразил демонстративное пренебрежение дипломатической смазке, словно насыпав в часовой механизм песку, — прокомментировал произошедшее телеведущий. — Колесики заскрежетали... А в итоге и остановились".Трамп держался стоически и даже пытался свести возникшие неожиданности к шутке. Но известный своей прямотой вице-президент Вэнс сказал то, что думал:"Уж коли вы поехали в октябре в Пенсильванию агитировать за противоположную сторону, скажете несколько слов благодарности Соединенным Штатам Америки и президенту Трампу, который пытается спасти вашу страну?"Вместо того, чтобы дипломатично выкрутиться, Зеленский срывается на хамство и переходит на личности. Это вторая ошибка.Третьей его ошибкой Дмитрий Киселев назвал отказ от переводчика. Английский у Зеленского не идеален, что может вызывать ошибки как в восприятии сказанного, так и в реакции.Трамп вступился за Вэнса, сказав, что Украина находится в большой беде и у Зеленского есть шанс спасти страну благодаря позиции США. Но вместо того, чтобы согласиться или промолчать, глава киевского режима стал называть Украину "сильной" страной, которая с самого начала СВО "была одна". Это, по словам Киселева, ошибки номер четыре и пять.Трамп, естественно, такие аргументы не оценил. Он напомнил, что Украина не была одна, что она получила 350 млрд долларов "через этого глупого президента" (вероятно, Байдена), что украинские солдаты храбры, но они воюют американским оружием. Если бы не США, конфликт закончился бы очень быстро."Трамп в этой партии выглядит гроссмейстером, а Зеленский – неумехой", — считает Киселев.Ошибка Зеленского номер шесть — бесцеремонно перебивать Трампа, да еще перед американской прессой. Ошибка номер семь – поза.Ошибка номер восемь – сказать Трампу, что тот говорит словами Путина: "Я слышал это от Путина. За три дня закончится всё.... За две недели".Трампу участие в спектакле начинает надоедать, и он прямо требует от Зеленского перестать вести себя подобным образом, а просто поблагодарить США за оказанную помощь.В ответ – ошибка номер девять. Благодарность не Трампу за его текущие усилия остановить войну на Украине, а вообще – американскому народу и, к тому же, неизвестно за что. Но Трамп и Вэнс все еще пытаются выйти на нормальный диалог. Вэнс предлагает Зеленскому решать разногласия в законном порядке, а не разбираться через СМИ, а Трамп намекает, что прямо сейчас все еще есть шанс добиться прекращения огня, "чтобы пули перестали летать и ваши люди перестали воевать".И тут Зеленский совершает фатальную ошибку номер десять. Он не соглашается на прекращение огня, апеллируя к украинскому народу, который якобы против мира."Спросите наших людей об этом…", — заявляет он.На этом шоу заканчивается. Трамп напоминает, что без США у Украины "вообще нет карт", а Зеленский покидает Белый дом без соглашения."Лицедея просто вытолкали взашей, — резюмировал Киселев. — Как в таких случаях говорят, роль была короткой, но яркой".А Трамп понял, что именно Зеленский является препятствием для достижения мира.Какую роль снова играет Лондон в деле разжигания войны — в материале "Стармер вместо Джонсона. Как Британия поддержала разрыв отношений Киева и Вашингтона".

https://ukraina.ru/20250302/1061468255.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, киселев, нато, вооруженные силы украины, ес, эксклюзив