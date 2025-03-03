https://ukraina.ru/20250303/1061484347.html

Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале

Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале - 03.03.2025 Украина.ру

Мягкая сила: Пушкин в Андах и русские подлодки в Панамском канале

Новый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп требует вернуть под американский контроль Панамский канал, однако этот процесс буксует на дипломатическом уровне, потому что панамцы не желают поступаться своим главным национальным достоянием в пользу другой державы

2025-03-03T13:33

2025-03-03T13:33

2025-03-03T13:33

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В то же время неподалеку от канала вскоре появится мемориал в память о советских подводных лодках.Они прошли его в годы Великой Отечественной войны, в рамках легендарного и беспримерного перехода из Владивостока в заполярный Мурманск, через Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый океаны и девять морей: Японское, Охотское, Берингово, Карибское, Саргассово, Северное, Гренландское, Норвежское, Баренцево.Соответствующее решение было утверждено на днях в ходе итогового круглого стола между общественными деятелями, историками, политиками, дипломатами и журналистами из России и Панамы.Как сообщает известный телеведущий и режиссер Сергей Брилёв, данная инициатива получила активную и принципиальную поддержку в Общественной палате Российской Федерации."У проекта большая история, много людей занимаются его реализацией, и я очень надеюсь, что в преддверии Дня Победы, к 9 Мая, у нас это получится и памятник будет открыт", – отметил первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ Никита Анисимов.И это важно, потому что события последних лет наглядно показали, насколько необходимо поддерживать давние отношения с дружественно настроенными странами, бережно сохраняя общее наследие исторической памяти. Даже если они расположены далеко от границ России.Переход группы из четырех советских подводных лодок типа "Средняя" – С-56, С-51, С-54 и С-55 – проходил с октября 1942 года и закончился в марте 1943-го.Советское руководство приняло решение направить их с Тихоокеанского на Северный флот, убедившись в том, что Япония, прочувствовавшая силу Красной Армии в битве на Халхин-голе, не осмелится на новые военные провокации против СССР и будет придерживаться принятого в сорок первом пакта о нейтралитете.В то же время Северному флоту остро требовалось подкрепление для борьбы с нацистскими кригсмарине, которые постоянно атаковали морские конвои на стратегических коммуникациях между Советским Союзом и его западными союзниками по антигитлеровской коалиции.Провести подводные лодки через советские территориальные воды, по Северному морскому пути, было невозможно из-за тяжелой ледовой обстановки и недостаточного количества ледокольных судов. И в результате им пришлось делать огромный обходной крюк, пересекая половину планеты, в условиях бушевавшей вокруг Второй мировой войны.История этого плавания, осуществленного под общим командованием капитана первого ранга Александра Трипольского – героя советско-финской войны – освещена в документальном фильме "Тайна трех океанов", который снял в 2014 году Сергей Брилёв, вместе с режиссером Эллой Тухарели.Эта лента основана на боевой биографии самой известной из участвовавших в ней подлодок – С-56. В 1975 году она была превращена в уникальный для свей эпохи музей, и вот уже пятьдесят лет стоит на Корабельной набережной Владивостока.Знаменитая субмарина была построена в конце тридцатых годов на верфях Ленинграда. Ее в виде секций доставили по железной дороге во Владивосток и окончательно собрали на одном из местных заводов, введя в строй уже после начала Великой Отечественной войны.Во время трансокеанского похода капитаном С-56 был будущий вице-адмирал Григорий Щедрин. Вначале подлодка достигла американской военной базы Датч-Харбор, расположенной на Аляске, а точнее – среди Алеутской островной гряды, которую в то время пытались захватить воевавшие против США японцы.При выходе из бухты Датч-Харбора советская субмарина с трудом сумела увернуться от торпеды, которую выпустила японская подводная лодка – возможно, спутав С-56 с подлодкой американцев. Затем такая же атака повторилась у берегов Южной Калифорнии, но мастерство моряков снова спасло подводный корабль от гибели.Когда советские подлодки вошли в Панамский канал, находившийся в то время под прямым управлением Соединённых Штатов Америки, американские военные отнеслись к союзникам весьма настороженно и ограничили передвижение их экипажей, под предлогом того, что в Панама-сити, вблизи канала, действует немецкая агентура.На самом деле американцев пугала популярность Советского Союза, которому симпатизировало большинство латиноамериканцев – в первую очередь молодежь, восхищенная героической обороной Сталинграда, которая уже тогда понималась всеми как переломный момент в войне.Фильм Сергея Брилева рассказывает о том, что панамский Республиканский оркестр ежедневно исполнял возле канала советский гимн – тогда это еще был "Интернационал", а приходившие поддержать СССР панамцы просили у моряков на память красные звездочки с их пилоток.В декабре 2024 года, в знак благодарности за оказанную солидарность, Центр общественной дипломатии Волгоградского государственного университета передал панамскому университету Сан-Мигелито памятную табличку "От Сталинграда – Панаме".После Панамы советские подлодки ушли в Гавану, успев прибыть туда раньше недавно назначенного советского посла. А затем с огромным трудом прорывались в Мурманск, среди бушующей штормами Северной Атлантики и рыскающих повсюду немецких подводных лодок.С-56 совершила в составе Северного флота восемь боевых походов, потопила или повредила десять кораблей противника, а также скрытно высадила разведгруппу на побережье Норвегии, в глубоком тылу нацистов. Немцы сбросили на подводную лодку свыше трех тысяч глубинных бомб. Но она уцелела, и уже после окончания войны вернулась во Владивосток по Северному морскому пути, став первой субмариной, совершившей кругосветное плавание.Грядущее открытие монумента советским подводникам, память которых будут чтить и на Панамском канале, является примером того, как работает так называемая мягкая сила, помогая укреплять дружеские связи между Латинской Америкой и Москвой."Памятник послужит хорошим напоминанием о союзнических отношениях между Панамой и Россией в годы борьбы против коричневой чумы, показателем исторических связей наших стран", – сказал об этом советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Панама Евгений Нешумов.Отрадно, что подобные события происходят и в других государствах этого региона.28 февраля в столице Эквадора, городе Кито, заложили первый камень скульптурной композиции, где будут вместе запечатлены великий русский поэт Александр Пушкин и самый знаменитый эквадорский поэт – Медардо Анхель Сильва.Пока украинские нацисты воюют с памятниками Пушкину, его фигура встает высоко среди Андских гор. И это выглядит сейчас действительно символично.Читайте также материал Сергея Котивицкого: Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, россия, пушкин, дональд трамп, панама, красная армия, владивосток