Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Юнаковка стало основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область. Это село необходимо взять, чтобы оставить противника без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Из Курской области поступает много обнадеживающих сообщений. Во-первых, ВСУ столкнулись с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.
Во-вторых, после освобождения Свердликово ВС РФ пересекли границу Сумской области. В-третьих, МО РФ подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма.
По словам военкора, развязка "курской эпопеи" ВСУ уже близка. Все эти месяцы под Курском происходило накопление личного состава и сейчас армия России имеет численное превосходство над врагом, добавил он.
"Об этом мне сообщают ребята из 106-й тульской дивизии ВДВ и 810-й бригады морской пехоты, которые там сражаются. Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово — Юнаковка (Сумская область) — Суджа", — подчеркнул Ермаков.
Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом по единственной трассе попадают в Курскую область. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут, указал он.
"Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка — Курск" и оставить противника без снабжения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
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27 февраля, 16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами