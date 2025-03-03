Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
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Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ
Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ
Юнаковка стало основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область. Это село необходимо взять, чтобы оставить противника без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-03T05:30
2025-03-03T05:30
новости
россия
курская область
сумская область
вс рф
всу
суджа
плацдарм
трасса
логистика
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Из Курской области поступает много обнадеживающих сообщений. Во-первых, ВСУ столкнулись с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.Во-вторых, после освобождения Свердликово ВС РФ пересекли границу Сумской области. В-третьих, МО РФ подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма.По словам военкора, развязка "курской эпопеи" ВСУ уже близка. Все эти месяцы под Курском происходило накопление личного состава и сейчас армия России имеет численное превосходство над врагом, добавил он.Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом по единственной трассе попадают в Курскую область. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут, указал он."Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка — Курск" и оставить противника без снабжения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, сумская область, вс рф, всу, суджа, плацдарм, трасса, логистика, сво, спецоперация, курск
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, ВС РФ, ВСУ, Суджа, плацдарм, трасса, логистика, СВО, Спецоперация, Курск

Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ

05:30 03.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Юнаковка стало основным логистическим хабом, откуда техника и личный состав ВСУ по единственной трассе попадают в Курскую область. Это село необходимо взять, чтобы оставить противника без снабжения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Из Курской области поступает много обнадеживающих сообщений. Во-первых, ВСУ столкнулись с большими проблемами в логистике, когда ротация по основной трассе "Юнаковка-Суджа" стоит 15-20% потерь.
Во-вторых, после освобождения Свердликово ВС РФ пересекли границу Сумской области. В-третьих, МО РФ подтвердило освобождение Погребков на севере украинского плацдарма.
По словам военкора, развязка "курской эпопеи" ВСУ уже близка. Все эти месяцы под Курском происходило накопление личного состава и сейчас армия России имеет численное превосходство над врагом, добавил он.

"Об этом мне сообщают ребята из 106-й тульской дивизии ВДВ и 810-й бригады морской пехоты, которые там сражаются. Основную работу сейчас проделывают именно тульские десантники в треугольнике "Свердликово Юнаковка (Сумская область) Суджа", — подчеркнул Ермаков.

Юнаковка фактически стала основным логистическим хабом ВСУ, откуда их техника с личным составом по единственной трассе попадают в Курскую область. Ни по каким другим проселочным дорогам они пройти не могут, указал он.
"Нам необходимо ее взять, чтобы физически перерезать эту трассу "Юнаковка — Курск" и оставить противника без снабжения", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше" на сайте Украина.ру.
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 16:25
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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