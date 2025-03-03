Развязка близка: военкор раскрыл, как ВС РФ перерезаю трассу "Юнаковка — Курск" и громят плацдарм ВСУ

Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами