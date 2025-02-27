"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
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"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин
"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин
Активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла и это предопределяет ответственные задачи для российской контрразведки. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T17:34
2025-02-27T17:34
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В своём выступлении глава государства отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.По мнению президента, ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Также должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии.Исходя из этого, отметил он, необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений и передовых технологий в других отраслях.Он напомнил, что об этом недавно был разговор – в том числе и на недавнем форуме по развитию химии и индустрии новых материалов.Кроме того, он обратил внимание на традиционно важное направление работы ФСБ - обеспечение экономической безопасности страны.Ранее российские спецслужбы предупреждали о подготовке украинскими спецслужбами терактов при покровительстве западных кураторов. Подробности в публикации Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР МИД России обращал внимание на террористическую угрозу, исходящую от Киева. Подробности в публикации Захарова: украинский террористический спрут разрастается
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новости, россия, киев, донбасс, владимир путин, фсб, терроризм, разведка, разведданные, шпионаж, кибершпионаж
Новости, Россия, Киев, Донбасс, Владимир Путин, ФСБ, терроризм, разведка, разведданные, шпионаж, кибершпионаж

"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин

17:34 27.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
Перейти в фотобанк
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Активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла и это предопределяет ответственные задачи для российской контрразведки. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
В своём выступлении глава государства отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.
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По мнению президента, ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства.
При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Также должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии.
"Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащённости", - сказал президент России.
Исходя из этого, отметил он, необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений и передовых технологий в других отраслях.
"Но обращаю внимание: что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно, - подчеркнул президент. - Чтобы достижения наших учёных не ложились в сейфы "под гриф", а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта".
Он напомнил, что об этом недавно был разговор – в том числе и на недавнем форуме по развитию химии и индустрии новых материалов.
"При этом свои инновации мы, конечно же, должны защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны наших конкурентов", - сказал российский лидер.
Кроме того, он обратил внимание на традиционно важное направление работы ФСБ - обеспечение экономической безопасности страны.
Кулеба
9 февраля, 16:36
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