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"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин

"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин - 27.02.2025 Украина.ру

"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин

Активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла и это предопределяет ответственные задачи для российской контрразведки. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T17:34

2025-02-27T17:34

2025-02-27T17:34

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В своём выступлении глава государства отметил, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. При этом более половины из них были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами.По мнению президента, ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Также должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии.Исходя из этого, отметил он, необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений и передовых технологий в других отраслях.Он напомнил, что об этом недавно был разговор – в том числе и на недавнем форуме по развитию химии и индустрии новых материалов.Кроме того, он обратил внимание на традиционно важное направление работы ФСБ - обеспечение экономической безопасности страны.Ранее российские спецслужбы предупреждали о подготовке украинскими спецслужбами терактов при покровительстве западных кураторов. Подробности в публикации Европа фиксирует крайнее нежелание Киева договариваться с Москвой при склонности к террору - СВР МИД России обращал внимание на террористическую угрозу, исходящую от Киева. Подробности в публикации Захарова: украинский террористический спрут разрастается

https://ukraina.ru/20240918/1057514745.html

https://ukraina.ru/20250209/1060934149.html

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новости, россия, киев, донбасс, владимир путин, фсб, терроризм, разведка, разведданные, шпионаж, кибершпионаж