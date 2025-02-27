Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты
"Мир опасней войны". "Мы их всех разорвем!"
О чем говорят и пишут сегодня на Украине? Как реагируют журналисты, общество, блогеры и политологи на новости последних дней?
Новостей много. Заявления Дональда Трампа, его сына, политиков Европы, очередные эскапады Зеленского.
Но на первом месте - обескураживающие заявления спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
© Shutterstock.com
© Shutterstock.com
"Это было спровоцировано"
Гораздо больше, чем перспективы остаться без всего - без нефти, газа и редкоземельных - возмутила украинцев простая и ясная мысль о том, что Россию долго и упорно провоцировали на военный ответ.
Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, заявил, что:
"Война не должна была произойти, она была спровоцирована. Это не означает, что её спровоцировали россияне. Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент говорил об этом. Это не должно было произойти. Это стало угрозой для россиян."
Это вызвало бурю возмущения и ненависти у класса "политических украинцев". А именно их высказывания мы и видим в соцсетях, именно их приглашают на все интервью и политшоу на Украине.
Любое мнение, отличное от линии Зеленского, немедленно карается.
Даже депутаты Верховной Рады в наказание за собственное мнение арестованы Зеленским и находятся в СИЗО: Шуфрич, Дубинский, Евгений Шевченко. Кто-то успевает откупиться, кто-то успевает сбежать, как Артем Дмитрук. Остальные молчат.
Что уж говорить об обычном "громадяныне" (гражданине). Его исчезновения никто даже не заметит.
Может, в ТЦК забрали? Кто знает. Люди на Украине исчезают запросто и бесследно.
И поэтому основная масса народа, конечно, молчит. А "политические украинцы" скрежещут зубами от злобы.
"Забудьте о НАТО"
Особенно громко зазвучал зубовный скрежет, когда президент США заявил:
"Я могу сказать, что (Украине) о НАТО можно забыть. Я думаю, что вероятно, это является причиной, из-за которой всё началось."
И ещё раньше:
"Россия говорила, что НАТО не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получала НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства".
Всё это вместе вызывает дикое озлобление.
Опять пошли советы Трампу и Маску не повторять "российскую дезинформацию".
Зеленский прямо так и заявил, что Трамп находится под влиянием "российской дезинформации".
И прозрачно намекнул: "Трамп не навсегда".
Трамп
Дональд-младший
А тут ещё Дональд младший говорит со всей возможной прямотой:
"Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал себе Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.
Сами подумайте. Мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами.
Самое большое, блин, государство на планете. Против Украины, где Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации.
И администрация Байдена: Да, вот это союзник, что надо. Давайте вложим в них все наши деньги. США надо было поставлять оружие России, если уже на то пошло. "
На Украине - неописуемый взрыв истерики.
"Мы их всех разорвем"
Конечно, много мата и криков: в сторону Трампа, Илона Маска, вообще США.
За один из таких криков: "отвали!", был даже уволен "глава штаба" террористического "Азова"* Богдан Кротевич.
Возможно, что это было только поводом. А настоящая причина - внутренние конфликты среди ультранационалистов.
Кротевич (Тавр) вернулся из плена в 2022, он был одним из символов "незламного" "Азова"*. Служил там десять лет. И вот тихо и спокойно уволен.
А сколько было рассказов про то, что Зеленский "боится националистов".
Конечно же, нет, это просто спектакль, это ещё одна управляемая Западом структура, все эти "Азовы" и остальные "нацисты - язычники". Такая же искусственно созданная структура, как "церковь" ПЦУ.
И ПЦУ - как выясняется теперь, проект ЦРУ, как рассказывает американский адвокат Боб Амстердам. Кто бы мог подумать!
Что уж говорить про националистические батальоны.
Кротевич попрощался со своим местом работы и написал, что "мы всех разорвём".
Уже непонятно, кого "всех"? США вместе с Россией, видимо? Или своих бывших побратимов? А скорее всего (в мечтах) вообще ВСЕХ.
Показательное увольнение - это, видимо, всё-таки реверанс в сторону Трампа. Зеленский как бы прогибается и говорит: "Смотрите, Дональд Фредович и Илон Эрролович, я их всех прогоняю, я их наказываю!"
Другой же рукой поглаживает всех этих Кротевичей, которым сыпятся подарки от Офиса президента: квартиры, деньги, новое трудоустройство.
Илон Маск должен уйти
Чего только не желали Илону Маску "благодарные украинцы" в ответ на возможное отключение Старлинков.
Тут и проклятия, и пожелания гибели. Чего только не было.
А общий "тренд" можно охарактеризовать словами то ли журналистки, то ли блогера Мелании Подоляк, адресованными Маску.
"Твоё дело - Старлинки давать"
"Твоё дело Старлинки давать и завалить (хле) бало", - обратилась смелая Мелания Подоляк к богатейшему человеку мира.
Мелания знаменита не только грозной отповедью Маску, но и тем, что лично обписала забор возле торгового центра в Киеве, где продают "Теслы" б/у.
Собственно, только этим Мелания Подоляк и знаменита. А ведь если закончится война - кому будет нужна "писяющая девочка"?
Компания гопников. Украина захвачена компанией гопников, которые бегают, прыгают, улюлюкают, угрожают, матерятся. Как стадо обезьян.
Плюют в "руку дающего", обписивают заборы и пишут угрожающие надписи на домах и гаражах типа:
"Трамп и Маск не указ Ужгородови!" (Трамп и Маск не указ Ужгороду! )
А все почему? Да вот же поэтому. Кому нужны Кротевич и Мелания "после войны"?
"Ткни палкой в медведя"
Так а что же про слова Уиткоффа?
Отвечает украинский политолог Константин Бондаренко:
"Я постоянно и давно об этом говорю и пишу, и писал в книге (о Зеленском) "Джокер": война была спровоцирована, и не русскими. Провокация готовилась очень долго, готовилась Западом, Великобританией и их сателлитами.
Толкали Украину на это: вот возьми палку и ткни палкой в медведя. А когда медведь проснулся, сказали: ух ты! А давай теперь будем морально, материально будем поддерживать. Вот это и есть суть войны".
"Мир опаснее войны"
Намного понятней становится теперь фраза премьера Дании Фредериксен:
"Мир для Украины намного опасней войны".
Премьеру Дании надо посоветовать не на Украине разглагольствовать, советы "воюйте ещё" давать.
А отправиться, например, в Гренландию, поднять боевой дух датчан и их грозных собачьих упряжек.
Два катера проинспектировать, которыми они собираются защищаться от США.
© antikor.ua
© antikor.ua
Что Фредериксен делает в Киеве, когда она должна осматривать города Нуук и Сисимиут в Гренландии?
Но премьера Дании там давно не видели.
А сын Дональда Трампа недавно побывал! Осмотрел "северное Мар-о-Лаго".
Вот о чем надо думать, а не советовать Украине погибать дальше.
Впрочем, логики там давно нет. Это же главный принцип естественного отбора на должность премьера европейского государства. За редким исключением.
"Вы могли и не начинать"
Ещё хуже была воспринята "заукрами" очевидная мысль о том, что Зеленский мог не начинать, мог договориться.
"Вы могли бы договориться три года тому назад. Вы никогда не должны были начинать это", -
сказал Трамп.
Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко пишет, что с августа 2021 года американцы предупреждали Зеленского 52 раза!
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что в январе 2022 года во время визита в Киев он предупреждал Зеленского о наступлении, которое следовало ожидать через Гостомель, Чонгар и Чернобыль.
Но Зеленский не проявлял никакого стремления договариваться. Он не собирался также ни о чем информировать население.
Он не просто хотел начала военных действий, он приближал их как мог.
После его заявления в Мюнхене в феврале 2022 года о том, что Украина требует ядерное оружие, к Зеленскому подошла Камала Харрис и сказала: "Вы подписали себе приговор".
Но Зеленский, вернее, силы, стоящие, за ним, именно этого и хотели! Зеленский разжигал и разжигал.
Как он хихикал на встрече в Париже, когда речь шла о Минских соглашениях. Сегодня украинцы посчитали бы те условия необычайными, фантастически мягкими и благоприятными.
Но "лидер нации" хотел войны любой ценой. От этого, видимо, зависело его личное благополучие?
"Кошельки Зе и Ермака
Но вскоре, говорят инсайдеры, вся критика Трампа исчезнет. Буквально в ближайшие дни. В Офис президента Украины поступила папочка из посольства США.
В ней находятся номера кошельков, на которые уходили деньги с 2020 года.
Вся крипта, всё украденное ещё на "Большой стройке", на коронавирусе и на "помощи" западных стран. Сумма - около 50 миллиардов долларов.
Правда это или нет, конечно, точно неизвестно. Скоро узнаем.
Продолжится ли рассказ Зеленского про "Трамп не навсегда" и "президент США под влиянием российской дезинформации".
Так, впрочем, всегда говорят на Украине, когда им что-либо не нравится. Чуть что не так - "кремлёвские нарративы"!
"Не в том направлении"
А закончить хочется поразительной цитатой из информполя Украины.
Суперцитата недели от украинского информагентства УНИАН, которой успокаивают сограждан. Всё хорошо, потому что:
"Украина не проигрывает войну, несмотря на то, что фронт ДВИЖЕТСЯ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ".
О том, как воспринимают события на Украине в зарубежных СМИ - в статье Татьяны Стоянович У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ