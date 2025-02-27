Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты - 27.02.2025 Украина.ру
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Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты
Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты - 27.02.2025 Украина.ру
Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты
О чем говорят и пишут сегодня на Украине? Как реагируют журналисты, общество, блогеры и политологи на новости последних дней?
2025-02-27T15:18
2025-02-27T15:18
эксклюзив
дональд трамп
украина
сша
россия
владимир зеленский
илон маск
нато
пцу
"азов"
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Новостей много. Заявления Дональда Трампа, его сына, политиков Европы, очередные эскапады Зеленского.Но на первом месте - обескураживающие заявления спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа."Это было спровоцировано"Гораздо больше, чем перспективы остаться без всего - без нефти, газа и редкоземельных - возмутила украинцев простая и ясная мысль о том, что Россию долго и упорно провоцировали на военный ответ.Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, заявил, что:Это вызвало бурю возмущения и ненависти у класса "политических украинцев". А именно их высказывания мы и видим в соцсетях, именно их приглашают на все интервью и политшоу на Украине.Любое мнение, отличное от линии Зеленского, немедленно карается.Даже депутаты Верховной Рады в наказание за собственное мнение арестованы Зеленским и находятся в СИЗО: Шуфрич, Дубинский, Евгений Шевченко. Кто-то успевает откупиться, кто-то успевает сбежать, как Артем Дмитрук. Остальные молчат.Что уж говорить об обычном "громадяныне" (гражданине). Его исчезновения никто даже не заметит.Может, в ТЦК забрали? Кто знает. Люди на Украине исчезают запросто и бесследно.И поэтому основная масса народа, конечно, молчит. А "политические украинцы" скрежещут зубами от злобы."Забудьте о НАТО"Особенно громко зазвучал зубовный скрежет, когда президент США заявил:И ещё раньше:"Россия говорила, что НАТО не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получала НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства".Всё это вместе вызывает дикое озлобление.Опять пошли советы Трампу и Маску не повторять "российскую дезинформацию".Зеленский прямо так и заявил, что Трамп находится под влиянием "российской дезинформации".И прозрачно намекнул: "Трамп не навсегда".Дональд-младшийА тут ещё Дональд младший говорит со всей возможной прямотой:"Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал себе Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.Сами подумайте. Мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами.Самое большое, блин, государство на планете. Против Украины, где Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации.И администрация Байдена: Да, вот это союзник, что надо. Давайте вложим в них все наши деньги. США надо было поставлять оружие России, если уже на то пошло. "На Украине - неописуемый взрыв истерики."Мы их всех разорвем"Конечно, много мата и криков: в сторону Трампа, Илона Маска, вообще США.За один из таких криков: "отвали!", был даже уволен "глава штаба" террористического "Азова"* Богдан Кротевич.Возможно, что это было только поводом. А настоящая причина - внутренние конфликты среди ультранационалистов.Кротевич (Тавр) вернулся из плена в 2022, он был одним из символов "незламного" "Азова"*. Служил там десять лет. И вот тихо и спокойно уволен.А сколько было рассказов про то, что Зеленский "боится националистов".Конечно же, нет, это просто спектакль, это ещё одна управляемая Западом структура, все эти "Азовы" и остальные "нацисты - язычники". Такая же искусственно созданная структура, как "церковь" ПЦУ.И ПЦУ - как выясняется теперь, проект ЦРУ, как рассказывает американский адвокат Боб Амстердам. Кто бы мог подумать!Что уж говорить про националистические батальоны.Кротевич попрощался со своим местом работы и написал, что "мы всех разорвём".Уже непонятно, кого "всех"? США вместе с Россией, видимо? Или своих бывших побратимов? А скорее всего (в мечтах) вообще ВСЕХ.Показательное увольнение - это, видимо, всё-таки реверанс в сторону Трампа. Зеленский как бы прогибается и говорит: "Смотрите, Дональд Фредович и Илон Эрролович, я их всех прогоняю, я их наказываю!"Другой же рукой поглаживает всех этих Кротевичей, которым сыпятся подарки от Офиса президента: квартиры, деньги, новое трудоустройство.Илон Маск должен уйтиЧего только не желали Илону Маску "благодарные украинцы" в ответ на возможное отключение Старлинков.Тут и проклятия, и пожелания гибели. Чего только не было.А общий "тренд" можно охарактеризовать словами то ли журналистки, то ли блогера Мелании Подоляк, адресованными Маску."Твоё дело - Старлинки давать""Твоё дело Старлинки давать и завалить (хле) бало", - обратилась смелая Мелания Подоляк к богатейшему человеку мира.Мелания знаменита не только грозной отповедью Маску, но и тем, что лично обписала забор возле торгового центра в Киеве, где продают "Теслы" б/у.Собственно, только этим Мелания Подоляк и знаменита. А ведь если закончится война - кому будет нужна "писяющая девочка"?Компания гопников. Украина захвачена компанией гопников, которые бегают, прыгают, улюлюкают, угрожают, матерятся. Как стадо обезьян.Плюют в "руку дающего", обписивают заборы и пишут угрожающие надписи на домах и гаражах типа:"Трамп и Маск не указ Ужгородови!" (Трамп и Маск не указ Ужгороду! )А все почему? Да вот же поэтому. Кому нужны Кротевич и Мелания "после войны"?"Ткни палкой в медведя"Так а что же про слова Уиткоффа?Отвечает украинский политолог Константин Бондаренко:"Я постоянно и давно об этом говорю и пишу, и писал в книге (о Зеленском) "Джокер": война была спровоцирована, и не русскими. Провокация готовилась очень долго, готовилась Западом, Великобританией и их сателлитами.Толкали Украину на это: вот возьми палку и ткни палкой в медведя. А когда медведь проснулся, сказали: ух ты! А давай теперь будем морально, материально будем поддерживать. Вот это и есть суть войны"."Мир опаснее войны"Намного понятней становится теперь фраза премьера Дании Фредериксен:"Мир для Украины намного опасней войны".Премьеру Дании надо посоветовать не на Украине разглагольствовать, советы "воюйте ещё" давать.А отправиться, например, в Гренландию, поднять боевой дух датчан и их грозных собачьих упряжек.Два катера проинспектировать, которыми они собираются защищаться от США.Что Фредериксен делает в Киеве, когда она должна осматривать города Нуук и Сисимиут в Гренландии?Но премьера Дании там давно не видели.А сын Дональда Трампа недавно побывал! Осмотрел "северное Мар-о-Лаго".Вот о чем надо думать, а не советовать Украине погибать дальше.Впрочем, логики там давно нет. Это же главный принцип естественного отбора на должность премьера европейского государства. За редким исключением."Вы могли и не начинать"Ещё хуже была воспринята "заукрами" очевидная мысль о том, что Зеленский мог не начинать, мог договориться.сказал Трамп.Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко пишет, что с августа 2021 года американцы предупреждали Зеленского 52 раза!Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что в январе 2022 года во время визита в Киев он предупреждал Зеленского о наступлении, которое следовало ожидать через Гостомель, Чонгар и Чернобыль.Но Зеленский не проявлял никакого стремления договариваться. Он не собирался также ни о чем информировать население.Он не просто хотел начала военных действий, он приближал их как мог.После его заявления в Мюнхене в феврале 2022 года о том, что Украина требует ядерное оружие, к Зеленскому подошла Камала Харрис и сказала: "Вы подписали себе приговор".Но Зеленский, вернее, силы, стоящие, за ним, именно этого и хотели! Зеленский разжигал и разжигал.Как он хихикал на встрече в Париже, когда речь шла о Минских соглашениях. Сегодня украинцы посчитали бы те условия необычайными, фантастически мягкими и благоприятными.Но "лидер нации" хотел войны любой ценой. От этого, видимо, зависело его личное благополучие?"Кошельки Зе и ЕрмакаНо вскоре, говорят инсайдеры, вся критика Трампа исчезнет. Буквально в ближайшие дни. В Офис президента Украины поступила папочка из посольства США.В ней находятся номера кошельков, на которые уходили деньги с 2020 года.Вся крипта, всё украденное ещё на "Большой стройке", на коронавирусе и на "помощи" западных стран. Сумма - около 50 миллиардов долларов.Правда это или нет, конечно, точно неизвестно. Скоро узнаем.Продолжится ли рассказ Зеленского про "Трамп не навсегда" и "президент США под влиянием российской дезинформации".Так, впрочем, всегда говорят на Украине, когда им что-либо не нравится. Чуть что не так - "кремлёвские нарративы"!"Не в том направлении"А закончить хочется поразительной цитатой из информполя Украины.Суперцитата недели от украинского информагентства УНИАН, которой успокаивают сограждан. Всё хорошо, потому что:"Украина не проигрывает войну, несмотря на то, что фронт ДВИЖЕТСЯ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ".О том, как воспринимают события на Украине в зарубежных СМИ - в статье Татьяны Стоянович У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, дональд трамп, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, нато, пцу, "азов", стив уиткофф
Эксклюзив, Дональд Трамп, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Илон Маск, НАТО, ПЦУ, "Азов", Стив Уиткофф
Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты

"Мир опасней войны". "Мы их всех разорвем!"

15:18 27.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: цитаты недели
Коллаж: цитаты недели - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Украина.ру
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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О чем говорят и пишут сегодня на Украине? Как реагируют журналисты, общество, блогеры и политологи на новости последних дней?
Новостей много. Заявления Дональда Трампа, его сына, политиков Европы, очередные эскапады Зеленского.
Но на первом месте - обескураживающие заявления спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
© Shutterstock.com
© Shutterstock.com
"Это было спровоцировано"
Гораздо больше, чем перспективы остаться без всего - без нефти, газа и редкоземельных - возмутила украинцев простая и ясная мысль о том, что Россию долго и упорно провоцировали на военный ответ.
Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, заявил, что:
"Война не должна была произойти, она была спровоцирована. Это не означает, что её спровоцировали россияне. Тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент говорил об этом. Это не должно было произойти. Это стало угрозой для россиян."
Это вызвало бурю возмущения и ненависти у класса "политических украинцев". А именно их высказывания мы и видим в соцсетях, именно их приглашают на все интервью и политшоу на Украине.
Любое мнение, отличное от линии Зеленского, немедленно карается.
Даже депутаты Верховной Рады в наказание за собственное мнение арестованы Зеленским и находятся в СИЗО: Шуфрич, Дубинский, Евгений Шевченко. Кто-то успевает откупиться, кто-то успевает сбежать, как Артем Дмитрук. Остальные молчат.
Что уж говорить об обычном "громадяныне" (гражданине). Его исчезновения никто даже не заметит.
Может, в ТЦК забрали? Кто знает. Люди на Украине исчезают запросто и бесследно.
И поэтому основная масса народа, конечно, молчит. А "политические украинцы" скрежещут зубами от злобы.
"Забудьте о НАТО"
Особенно громко зазвучал зубовный скрежет, когда президент США заявил:
"Я могу сказать, что (Украине) о НАТО можно забыть. Я думаю, что вероятно, это является причиной, из-за которой всё началось."
И ещё раньше:
"Россия говорила, что НАТО не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получала НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства".
Всё это вместе вызывает дикое озлобление.
Опять пошли советы Трампу и Маску не повторять "российскую дезинформацию".
Зеленский прямо так и заявил, что Трамп находится под влиянием "российской дезинформации".
И прозрачно намекнул: "Трамп не навсегда".
Трамп
Трамп
Дональд-младший
А тут ещё Дональд младший говорит со всей возможной прямотой:
"Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал себе Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.
Сами подумайте. Мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами.
Самое большое, блин, государство на планете. Против Украины, где Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации.
И администрация Байдена: Да, вот это союзник, что надо. Давайте вложим в них все наши деньги. США надо было поставлять оружие России, если уже на то пошло. "
На Украине - неописуемый взрыв истерики.
"Мы их всех разорвем"
Конечно, много мата и криков: в сторону Трампа, Илона Маска, вообще США.
За один из таких криков: "отвали!", был даже уволен "глава штаба" террористического "Азова"* Богдан Кротевич.
Возможно, что это было только поводом. А настоящая причина - внутренние конфликты среди ультранационалистов.
Кротевич (Тавр) вернулся из плена в 2022, он был одним из символов "незламного" "Азова"*. Служил там десять лет. И вот тихо и спокойно уволен.
А сколько было рассказов про то, что Зеленский "боится националистов".
Конечно же, нет, это просто спектакль, это ещё одна управляемая Западом структура, все эти "Азовы" и остальные "нацисты - язычники". Такая же искусственно созданная структура, как "церковь" ПЦУ.
И ПЦУ - как выясняется теперь, проект ЦРУ, как рассказывает американский адвокат Боб Амстердам. Кто бы мог подумать!
Что уж говорить про националистические батальоны.
Кротевич попрощался со своим местом работы и написал, что "мы всех разорвём".
Уже непонятно, кого "всех"? США вместе с Россией, видимо? Или своих бывших побратимов? А скорее всего (в мечтах) вообще ВСЕХ.
Показательное увольнение - это, видимо, всё-таки реверанс в сторону Трампа. Зеленский как бы прогибается и говорит: "Смотрите, Дональд Фредович и Илон Эрролович, я их всех прогоняю, я их наказываю!"
Другой же рукой поглаживает всех этих Кротевичей, которым сыпятся подарки от Офиса президента: квартиры, деньги, новое трудоустройство.
Илон Маск должен уйти
Чего только не желали Илону Маску "благодарные украинцы" в ответ на возможное отключение Старлинков.
Тут и проклятия, и пожелания гибели. Чего только не было.
А общий "тренд" можно охарактеризовать словами то ли журналистки, то ли блогера Мелании Подоляк, адресованными Маску.
"Твоё дело - Старлинки давать"
"Твоё дело Старлинки давать и завалить (хле) бало", - обратилась смелая Мелания Подоляк к богатейшему человеку мира.
Мелания знаменита не только грозной отповедью Маску, но и тем, что лично обписала забор возле торгового центра в Киеве, где продают "Теслы" б/у.
Собственно, только этим Мелания Подоляк и знаменита. А ведь если закончится война - кому будет нужна "писяющая девочка"?
Компания гопников. Украина захвачена компанией гопников, которые бегают, прыгают, улюлюкают, угрожают, матерятся. Как стадо обезьян.
Плюют в "руку дающего", обписивают заборы и пишут угрожающие надписи на домах и гаражах типа:
"Трамп и Маск не указ Ужгородови!" (Трамп и Маск не указ Ужгороду! )
А все почему? Да вот же поэтому. Кому нужны Кротевич и Мелания "после войны"?
"Ткни палкой в медведя"
Так а что же про слова Уиткоффа?
Отвечает украинский политолог Константин Бондаренко:
"Я постоянно и давно об этом говорю и пишу, и писал в книге (о Зеленском) "Джокер": война была спровоцирована, и не русскими. Провокация готовилась очень долго, готовилась Западом, Великобританией и их сателлитами.
Толкали Украину на это: вот возьми палку и ткни палкой в медведя. А когда медведь проснулся, сказали: ух ты! А давай теперь будем морально, материально будем поддерживать. Вот это и есть суть войны".
"Мир опаснее войны"
Намного понятней становится теперь фраза премьера Дании Фредериксен:
"Мир для Украины намного опасней войны".
Премьеру Дании надо посоветовать не на Украине разглагольствовать, советы "воюйте ещё" давать.
А отправиться, например, в Гренландию, поднять боевой дух датчан и их грозных собачьих упряжек.
Два катера проинспектировать, которыми они собираются защищаться от США.
© antikor.ua
© antikor.ua
Что Фредериксен делает в Киеве, когда она должна осматривать города Нуук и Сисимиут в Гренландии?
Но премьера Дании там давно не видели.
А сын Дональда Трампа недавно побывал! Осмотрел "северное Мар-о-Лаго".
Вот о чем надо думать, а не советовать Украине погибать дальше.
Впрочем, логики там давно нет. Это же главный принцип естественного отбора на должность премьера европейского государства. За редким исключением.
"Вы могли и не начинать"
Ещё хуже была воспринята "заукрами" очевидная мысль о том, что Зеленский мог не начинать, мог договориться.
"Вы могли бы договориться три года тому назад. Вы никогда не должны были начинать это", -
сказал Трамп.
Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко пишет, что с августа 2021 года американцы предупреждали Зеленского 52 раза!
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что в январе 2022 года во время визита в Киев он предупреждал Зеленского о наступлении, которое следовало ожидать через Гостомель, Чонгар и Чернобыль.
Но Зеленский не проявлял никакого стремления договариваться. Он не собирался также ни о чем информировать население.
Он не просто хотел начала военных действий, он приближал их как мог.
После его заявления в Мюнхене в феврале 2022 года о том, что Украина требует ядерное оружие, к Зеленскому подошла Камала Харрис и сказала: "Вы подписали себе приговор".
Но Зеленский, вернее, силы, стоящие, за ним, именно этого и хотели! Зеленский разжигал и разжигал.
Как он хихикал на встрече в Париже, когда речь шла о Минских соглашениях. Сегодня украинцы посчитали бы те условия необычайными, фантастически мягкими и благоприятными.
Но "лидер нации" хотел войны любой ценой. От этого, видимо, зависело его личное благополучие?
"Кошельки Зе и Ермака
Но вскоре, говорят инсайдеры, вся критика Трампа исчезнет. Буквально в ближайшие дни. В Офис президента Украины поступила папочка из посольства США.
В ней находятся номера кошельков, на которые уходили деньги с 2020 года.
Вся крипта, всё украденное ещё на "Большой стройке", на коронавирусе и на "помощи" западных стран. Сумма - около 50 миллиардов долларов.
Правда это или нет, конечно, точно неизвестно. Скоро узнаем.
Продолжится ли рассказ Зеленского про "Трамп не навсегда" и "президент США под влиянием российской дезинформации".
Так, впрочем, всегда говорят на Украине, когда им что-либо не нравится. Чуть что не так - "кремлёвские нарративы"!
"Не в том направлении"
А закончить хочется поразительной цитатой из информполя Украины.
Суперцитата недели от украинского информагентства УНИАН, которой успокаивают сограждан. Всё хорошо, потому что:
"Украина не проигрывает войну, несмотря на то, что фронт ДВИЖЕТСЯ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ".
О том, как воспринимают события на Украине в зарубежных СМИ - в статье Татьяны Стоянович У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивДональд ТрампУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийИлон МаскНАТОПЦУ"Азов"Стив Уиткофф
 
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