https://ukraina.ru/20250227/1061396361.html

Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты

Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты - 27.02.2025 Украина.ру

Озлобление на Украине: "Трамп не навсегда!" "США должны были поставлять оружие России" и другие цитаты

О чем говорят и пишут сегодня на Украине? Как реагируют журналисты, общество, блогеры и политологи на новости последних дней?

2025-02-27T15:18

2025-02-27T15:18

2025-02-27T15:18

эксклюзив

дональд трамп

украина

сша

россия

владимир зеленский

илон маск

нато

пцу

"азов"

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Новостей много. Заявления Дональда Трампа, его сына, политиков Европы, очередные эскапады Зеленского.Но на первом месте - обескураживающие заявления спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа."Это было спровоцировано"Гораздо больше, чем перспективы остаться без всего - без нефти, газа и редкоземельных - возмутила украинцев простая и ясная мысль о том, что Россию долго и упорно провоцировали на военный ответ.Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, заявил, что:Это вызвало бурю возмущения и ненависти у класса "политических украинцев". А именно их высказывания мы и видим в соцсетях, именно их приглашают на все интервью и политшоу на Украине.Любое мнение, отличное от линии Зеленского, немедленно карается.Даже депутаты Верховной Рады в наказание за собственное мнение арестованы Зеленским и находятся в СИЗО: Шуфрич, Дубинский, Евгений Шевченко. Кто-то успевает откупиться, кто-то успевает сбежать, как Артем Дмитрук. Остальные молчат.Что уж говорить об обычном "громадяныне" (гражданине). Его исчезновения никто даже не заметит.Может, в ТЦК забрали? Кто знает. Люди на Украине исчезают запросто и бесследно.И поэтому основная масса народа, конечно, молчит. А "политические украинцы" скрежещут зубами от злобы."Забудьте о НАТО"Особенно громко зазвучал зубовный скрежет, когда президент США заявил:И ещё раньше:"Россия говорила, что НАТО не должно быть связано с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получала НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства".Всё это вместе вызывает дикое озлобление.Опять пошли советы Трампу и Маску не повторять "российскую дезинформацию".Зеленский прямо так и заявил, что Трамп находится под влиянием "российской дезинформации".И прозрачно намекнул: "Трамп не навсегда".Дональд-младшийА тут ещё Дональд младший говорит со всей возможной прямотой:"Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал себе Украину в качестве союзника, если на другой чаше весов Россия.Сами подумайте. Мощная ядерная держава, богатая природными ресурсами.Самое большое, блин, государство на планете. Против Украины, где Чернобыль и собаки, устойчивые к радиации.И администрация Байдена: Да, вот это союзник, что надо. Давайте вложим в них все наши деньги. США надо было поставлять оружие России, если уже на то пошло. "На Украине - неописуемый взрыв истерики."Мы их всех разорвем"Конечно, много мата и криков: в сторону Трампа, Илона Маска, вообще США.За один из таких криков: "отвали!", был даже уволен "глава штаба" террористического "Азова"* Богдан Кротевич.Возможно, что это было только поводом. А настоящая причина - внутренние конфликты среди ультранационалистов.Кротевич (Тавр) вернулся из плена в 2022, он был одним из символов "незламного" "Азова"*. Служил там десять лет. И вот тихо и спокойно уволен.А сколько было рассказов про то, что Зеленский "боится националистов".Конечно же, нет, это просто спектакль, это ещё одна управляемая Западом структура, все эти "Азовы" и остальные "нацисты - язычники". Такая же искусственно созданная структура, как "церковь" ПЦУ.И ПЦУ - как выясняется теперь, проект ЦРУ, как рассказывает американский адвокат Боб Амстердам. Кто бы мог подумать!Что уж говорить про националистические батальоны.Кротевич попрощался со своим местом работы и написал, что "мы всех разорвём".Уже непонятно, кого "всех"? США вместе с Россией, видимо? Или своих бывших побратимов? А скорее всего (в мечтах) вообще ВСЕХ.Показательное увольнение - это, видимо, всё-таки реверанс в сторону Трампа. Зеленский как бы прогибается и говорит: "Смотрите, Дональд Фредович и Илон Эрролович, я их всех прогоняю, я их наказываю!"Другой же рукой поглаживает всех этих Кротевичей, которым сыпятся подарки от Офиса президента: квартиры, деньги, новое трудоустройство.Илон Маск должен уйтиЧего только не желали Илону Маску "благодарные украинцы" в ответ на возможное отключение Старлинков.Тут и проклятия, и пожелания гибели. Чего только не было.А общий "тренд" можно охарактеризовать словами то ли журналистки, то ли блогера Мелании Подоляк, адресованными Маску."Твоё дело - Старлинки давать""Твоё дело Старлинки давать и завалить (хле) бало", - обратилась смелая Мелания Подоляк к богатейшему человеку мира.Мелания знаменита не только грозной отповедью Маску, но и тем, что лично обписала забор возле торгового центра в Киеве, где продают "Теслы" б/у.Собственно, только этим Мелания Подоляк и знаменита. А ведь если закончится война - кому будет нужна "писяющая девочка"?Компания гопников. Украина захвачена компанией гопников, которые бегают, прыгают, улюлюкают, угрожают, матерятся. Как стадо обезьян.Плюют в "руку дающего", обписивают заборы и пишут угрожающие надписи на домах и гаражах типа:"Трамп и Маск не указ Ужгородови!" (Трамп и Маск не указ Ужгороду! )А все почему? Да вот же поэтому. Кому нужны Кротевич и Мелания "после войны"?"Ткни палкой в медведя"Так а что же про слова Уиткоффа?Отвечает украинский политолог Константин Бондаренко:"Я постоянно и давно об этом говорю и пишу, и писал в книге (о Зеленском) "Джокер": война была спровоцирована, и не русскими. Провокация готовилась очень долго, готовилась Западом, Великобританией и их сателлитами.Толкали Украину на это: вот возьми палку и ткни палкой в медведя. А когда медведь проснулся, сказали: ух ты! А давай теперь будем морально, материально будем поддерживать. Вот это и есть суть войны"."Мир опаснее войны"Намного понятней становится теперь фраза премьера Дании Фредериксен:"Мир для Украины намного опасней войны".Премьеру Дании надо посоветовать не на Украине разглагольствовать, советы "воюйте ещё" давать.А отправиться, например, в Гренландию, поднять боевой дух датчан и их грозных собачьих упряжек.Два катера проинспектировать, которыми они собираются защищаться от США.Что Фредериксен делает в Киеве, когда она должна осматривать города Нуук и Сисимиут в Гренландии?Но премьера Дании там давно не видели.А сын Дональда Трампа недавно побывал! Осмотрел "северное Мар-о-Лаго".Вот о чем надо думать, а не советовать Украине погибать дальше.Впрочем, логики там давно нет. Это же главный принцип естественного отбора на должность премьера европейского государства. За редким исключением."Вы могли и не начинать"Ещё хуже была воспринята "заукрами" очевидная мысль о том, что Зеленский мог не начинать, мог договориться.сказал Трамп.Украинский журналист и блогер Мирослав Олешко пишет, что с августа 2021 года американцы предупреждали Зеленского 52 раза!Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявлял, что в январе 2022 года во время визита в Киев он предупреждал Зеленского о наступлении, которое следовало ожидать через Гостомель, Чонгар и Чернобыль.Но Зеленский не проявлял никакого стремления договариваться. Он не собирался также ни о чем информировать население.Он не просто хотел начала военных действий, он приближал их как мог.После его заявления в Мюнхене в феврале 2022 года о том, что Украина требует ядерное оружие, к Зеленскому подошла Камала Харрис и сказала: "Вы подписали себе приговор".Но Зеленский, вернее, силы, стоящие, за ним, именно этого и хотели! Зеленский разжигал и разжигал.Как он хихикал на встрече в Париже, когда речь шла о Минских соглашениях. Сегодня украинцы посчитали бы те условия необычайными, фантастически мягкими и благоприятными.Но "лидер нации" хотел войны любой ценой. От этого, видимо, зависело его личное благополучие?"Кошельки Зе и ЕрмакаНо вскоре, говорят инсайдеры, вся критика Трампа исчезнет. Буквально в ближайшие дни. В Офис президента Украины поступила папочка из посольства США.В ней находятся номера кошельков, на которые уходили деньги с 2020 года.Вся крипта, всё украденное ещё на "Большой стройке", на коронавирусе и на "помощи" западных стран. Сумма - около 50 миллиардов долларов.Правда это или нет, конечно, точно неизвестно. Скоро узнаем.Продолжится ли рассказ Зеленского про "Трамп не навсегда" и "президент США под влиянием российской дезинформации".Так, впрочем, всегда говорят на Украине, когда им что-либо не нравится. Чуть что не так - "кремлёвские нарративы"!"Не в том направлении"А закончить хочется поразительной цитатой из информполя Украины.Суперцитата недели от украинского информагентства УНИАН, которой успокаивают сограждан. Всё хорошо, потому что:"Украина не проигрывает войну, несмотря на то, что фронт ДВИЖЕТСЯ НЕ В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ".О том, как воспринимают события на Украине в зарубежных СМИ - в статье Татьяны Стоянович У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Елена Мурзина

эксклюзив, дональд трамп, украина, сша, россия, владимир зеленский, илон маск, нато, пцу, "азов", стив уиткофф