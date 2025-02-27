https://ukraina.ru/20250227/1061403131.html

Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины

Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины - 27.02.2025 Украина.ру

Трамп дарит власть Зеленскому. США и Европа объединяются вокруг Украины

Если завтра, в последний день зимы, 28 февраля 2025 года, новый старый президент США Дональд Трамп вполне может очередной раз доказать, что он – и политик, и бизнесмен, который может одним выстрелом убивать несколько зайцев. И в политике, и в экономике.

2025-02-27T14:34

2025-02-27T14:34

2025-02-27T14:34

россия

сша

украина

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

редкоземельные металлы

вашингтон

москва

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061403478_40:0:1176:639_1920x0_80_0_0_e4e44628cc451f3d39aff48523063cf6.jpg.webp

И главный среди этих "зайцев" – это отнюдь не просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, который планирует добраться до Вашингтона и там подписать с Трампом некое соглашение о редкоземельных металлах (РЗМ). Но и он вольно или невольно получит свое главное искомое – то, в чем ему отказывает Россия, добивающая его власть на фронтах специальной военной операции (СВО). А именно – если он поставит подпись под неким межгосударственным соглашением, то таким образом он будет признан легитимным президентом Украины, и вновь им станет в глазах американцев. И не важно, что это соглашение о РЗМ, важен сам факт подписи. Под любым межгосударственным соглашением, с которым согласна противоположная сторона. Да еще и такая, как США.И если от имени США документ подпишет сам Трамп, то это вообще блеск. Для Зеленского, разумеется, и всей его клики, вцепившихся во власть в Украине, как вши в кожух. Еще на днях тот же Трамп настаивал на проведении президентских выборов в Украине, чтобы подтвердить полномочия главного чиновника "оазиса демократии на Днепре", который, по словам американского президента, сильно отдает недемократичной диктатурой. Но если он подпишет с ним договор о двухсторонней добыче РЗМ, то значит, признает равным себе. А если это обман, то обманом окажется и пописанный документ – его может дезавуировать любая украинская власть, которая придет после Зеленского и с Конституцией Украины в руках докажет, что Зеленский не имел полномочий и права подписывать от Украины любые документы. Несмотря даже на то, что Украина охвачена военным положением, которое якобы не дает Зеленскому проводить выборы.Тот факт, что Верховная Рада со второй попытки недавно якобы продлила полномочия Зеленского и позволила ему не проводить выборы, никакой роли не играет. С точки зрения украинского же законодательства и, ясное дело, Конституции Рада не имеет права менять конституционные положения простым большинством голосов. Для этого существует специальная процедура, которую парламентарии, для пущей покладистости взятые силовиками Зеленского за всякие неудобные места, банально, извините, похерили (чего не сделаешь, когда твои тестикулы, извините, в дверном косяке пристроены?).А Конституция Украины четко говорит: срок полномочий президента – 5 лет, и ни минутой больше или дольше. А кто сидит в президентском кресле и дальше, свыше 5 лет, тот – узурпатор и не легитимен.И тут не играет роли то, что, повторяю, идет война, на которую ссылаются клевреты с адептами Зеленского и все прочие противники проведения президентских выборов. Во-первых, в Украине не война, а военное положение. Во-вторых, если Конституция не предусматривает какие-то особые условия или правила на период войны, то выборы проводятся, потому что Конституция – это Основной Закон, нормы которого – выше всех остальных законов и прямого действия. И в самих США в 1944 году шла война с гитлеризмом, а президентские выборы прошли аж бегом. И если США стараются этого "не замечать", то это и есть двойные стандарты.Не имеют значения и уверения, что все разъяснения должен дать Конституционный суд (КСУ), а его нет, ибо он разогнан и приведен в непотребное состояние самим же Зеленским. Во-первых, отсутствие каких-либо толкований законов не означает, что их, законы, можно не выполнять. Во-вторых, как заметил российский сенатор от Астраханской области экс-нардеп Украины Андрей Деркач в своем ТГ-канале, решение КСУ о сроке полномочий президента давно имеется."Поскольку многие сейчас продолжают дискутировать по поводу легитимности просроченного Зеленского, хочу напомнить о решении Конституционного суда Украины, который в далеком 2014 году безапелляционно постановил, что "утвержденный частью первой статьи 103 Основного Закона Украины пятилетний срок – единственный конституционно установленный срок, на который избирается Президент Украины". Об этом решении КСУ Зеленский прекрасно знает, как и о том, что его петлюровское окружение, которое себя гордо называет "элитой", после заявлений американского руководства, уже держит шнурки в руках, готовясь сменить обувь при первом удобном случае", – иронично написал сенатор.И то, что Верховная Рада, по словам Деркача, сначала "макнула младофюрера, провалив голосование за "поддержку демократии на Украине в условиях агрессии", а потом свое же решение переиграла, значения не имеет. Есть и Конституция, и ее толкование КСУ.И есть еще одно замечание российского сенатора: "Поэтому Зе, будучи фронтменом проекта "Анти-Трамп", продолжает руководить проектом "Анти-Россия" и совершает дрейф в сторону бриттов, которые после прихода Трампа, наряду с французами претендуют на лидерство в либерастическом саду фон дер Ляйен со всеми его псевдо-ценностями. Зеленский же на практике доказал и наглядно продемонстрировал, что нет никаких "европейских ценностей", есть только коррупция, откаты и диктатура от имени либеральных ценностей. А все остальное – мифы для пипла, который все "схавает". В том числе и "война за светлое будущее и счастье украинцев". Ну а что, схема-то рабочая. Но не вечная...".И что самое удивительное – еще совсем недавно с Деркачом и его выводами были солидарны и Трамп, и его вице-президенты Джей Ди Вэнс, и его соратники типа госсекретаря Марко Рубио или Илона Маска, который буквально на биоотходы исходил, обличая недемократичность и диктаторские замашки Зеленского.А что же получится 28 февраля, если с Зеленским подпишут документ? Правильно, в ход пойдут двойные стандарты и политическая целесообразность при принятие решений в обход законов. И Трамп, так уж получается, простит Зеленскому то, что он, Зеленский, пытается удержаться во власти, нападая и на США, и на их главу.Но Трамп пойдет на это запросто. Потому что, подписав документ с Зеленским, вдруг ставшим полноценным президентом Украины, он убивает несколько и политических, и экономических "зайцев". Вот они – США и Трамп, кроме того, что легитимируют режим Зеленского, его самого и, следовательно, всю украинскую власть:– получают пусть и призрачный, но доступ к украинским запасам РЗМ. Да, большинство их, РЗМ, уже на территории, России. Но дурень, видимо, даже американский, все равно мыслью богатеет. Плюс это навсегда крючок, заброшенный в Россию, к которой всегда можно будет предъявить претензии, что она в ходе СВО, которую опять могут объявить "агрессией", "отжала" земли вместе с РЗМ, которые обещаны США;– ставят под сомнения утверждения президента России Владимира Путина, который утверждает, что его страна не будет вести никакие переговоры и не подпишет никаких документов с человеком, который нелегитимен и находится у власти в Украине незаконно. Путин же в этом утверждение с точки зрения законов зашел максимально глубоко: он считает, что нелегитимный Зеленский не может даже отменить свой же указа о запрете проводить любые переговоры с Россией и с ним лично;– отменяют требования легитимации и обновления власти в Украине путем выборов, а значит, открывают беспрепятственный путь для оказания помощи режиму Зеленского со стороны как США, так и Европы, которая и так считает укро-власть легитимной.Это, как минимум, три "зайца".И, с одной стороны, последствия этого "успеха" Трампа не однозначны. И потому, что легитимация Зеленского дает ему новые шансы и возможности сбивать Европу в некий антитрампистский регион. И потому, что это означает продолжение войны в Украине и возможное втягивание в нее Европы, а Трамп свою политику сейчас стоит на мнимом миротворчестве, которое серьезно дискредитируетОднако есть и другая сторона отхода Трампа от своих прежних позиций – это возможность маневра и лавирования между возникающими противоречиями вплоть до отказа от своих слов.Трампу это всегда может понадобится, когда он убедится, что его политика не приносит ему плодов. И тогда он опять может пойти на союз с Европой, смягчив требования к ней. И опять использовать Украину как таран, плацдарм и полигон в войне против России.Не зря же Трамп, который еще на днях заходился от слов о понимании нужд России и необходимости соблюдения ее национальных интересов, вдруг заговорил, как чисто проукраинский политик, что твои Анналена Бербок или, не к ночи будет сказано, Кая Каллас с Урсулой фон дер Ляйен.И на своем первом заседании кабинета министров заявил, что его администрация будет стремиться к тому, чтобы Украина не осталась в проигрыше и не потеряла территории. "Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть, как можно больше", – сказал он. Он точно знает, что Украина у него в кармане с потрохами. Потому что в долгах, как в шелках, и денег на возврат долгов у нее нет. Минфин Украины подсчитал, что она задолжала более 168 млрд долл: 122,9 млрд долл (72,74% общей суммы) – это внешний долг другим странам и международным организациям-кредиторам и 46,07 млрд долл (27,26%) – долг внутренний. И это значит, что если запада и США не помогут и не заплатят, то все, сливай воду, Незалежная.Более того, Трамп, выразив надежду на достижение договоренности по Украине, сказал, что для этого именно президенту России "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. Потому что он, Путин-де – "очень умный человек".При этом Трамп уже понимает, что именно по этой же причине ("очень умный человек") Путин не может не видеть его телодвижения, а глава МИД Сергей Лавров не зря утверждает, что при заключении соглашения по Украине Россия будут исходить из положений своей Конституции. А значит, никто не может гарантировать успешное заключение сделки с Путиным по урегулированию конфликта на Украине за счет России.Вот тут-то и вскрывается главное: Трамп и Зеленский опять хотят что-то обтяпать, объегорив Москву и воспользовавшись эйфорической и недальновидной "трампофилией" части российских элит. Ну просто очень интересно знать, что из этого получится…На эту же тему читайте интервью Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250227/1061393780.html

https://ukraina.ru/20250227/1061392189.html

россия

сша

украина

вашингтон

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, редкоземельные металлы, вашингтон, москва, киев, конституционный суд украины, конституция