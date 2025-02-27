По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле - 27.02.2025 Украина.ру
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По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле
По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле - 27.02.2025 Украина.ру
По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле
В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США по вопросу возобновления работы посольств. Об этом 27 февраля сообщило агентство РИА Новости
2025-02-27T10:35
2025-02-27T10:36
россия
стамбул
сша
дональд трамп
сергей лавров
владимир путин
cnn
переговоры
посольство
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Уточняется, что переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входят представители МИД, не разглашается.Накануне, анонсируя эту встречу, глава российской дипломатии Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны могут быстро и эффективно приходить к решению проблемных вопросов.Американский канал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента добавил, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.В то же время новый американский лидер продолжает делать неоднозначные заявления. Например, в четверг, 27 февраля Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий.
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россия, стамбул, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, cnn, переговоры, посольство, посольство рф, посольство сша
Россия, Стамбул, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Путин, CNN, переговоры, посольство, посольство РФ, посольство США

По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле

10:35 27.02.2025 (обновлено: 10:36 27.02.2025)
 
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : fabrikasimf, Freepik
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В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США по вопросу возобновления работы посольств. Об этом 27 февраля сообщило агентство РИА Новости
Уточняется, что переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входят представители МИД, не разглашается.
Накануне, анонсируя эту встречу, глава российской дипломатии Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны могут быстро и эффективно приходить к решению проблемных вопросов.
Американский канал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента добавил, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.
Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
В то же время новый американский лидер продолжает делать неоднозначные заявления. Например, в четверг, 27 февраля Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий.
 
РоссияСтамбулСШАДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ПутинCNNпереговорыпосольствопосольство РФпосольство США
 
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