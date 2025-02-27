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По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле

По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле - 27.02.2025 Украина.ру

По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле

В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США по вопросу возобновления работы посольств. Об этом 27 февраля сообщило агентство РИА Новости

2025-02-27T10:35

2025-02-27T10:35

2025-02-27T10:36

россия

стамбул

сша

дональд трамп

сергей лавров

владимир путин

cnn

переговоры

посольство

посольство рф

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Уточняется, что переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входят представители МИД, не разглашается.Накануне, анонсируя эту встречу, глава российской дипломатии Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны могут быстро и эффективно приходить к решению проблемных вопросов.Американский канал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента добавил, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.В то же время новый американский лидер продолжает делать неоднозначные заявления. Например, в четверг, 27 февраля Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий.

россия

стамбул

сша

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россия, стамбул, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир путин, cnn, переговоры, посольство, посольство рф, посольство сша