По теме возобновления работы посольств: представители России и США встретились в Стамбуле
10:35 27.02.2025 (обновлено: 10:36 27.02.2025)
© Фото : fabrikasimf, FreepikРоссия США флаг
© Фото : fabrikasimf, Freepik
В резиденции американского генконсула в Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США по вопросу возобновления работы посольств. Об этом 27 февраля сообщило агентство РИА Новости
Уточняется, что переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Состав российской делегации, в которую входят представители МИД, не разглашается.
Накануне, анонсируя эту встречу, глава российской дипломатии Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны могут быстро и эффективно приходить к решению проблемных вопросов.
Американский канал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента добавил, что на переговорах в Стамбуле не будут обсуждаться политические вопросы, включая украинскую тему.
Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
В то же время новый американский лидер продолжает делать неоднозначные заявления. Например, в четверг, 27 февраля Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий.