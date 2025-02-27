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Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента
Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента - 27.02.2025 Украина.ру
Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал актеру-иноагенту Анатолию Белому (Вайсман) в жалобе с просьбой снять с него соответствующий статус, сообщает РИА Новости
2025-02-27T08:40
2025-02-27T08:40
2025-02-27T08:40
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"Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана (Белого) оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.Согласно официальным судебным документам, на заседании суд изучил записи в соцсетях Белого, где он выступает против спецоперации, а также интервью многочисленным зарубежным СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями.Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. Согласно документам, актер осуществлял политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины" и участвовал в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием.Замоскворецкий суд Москвы ранее отказался исключить актера из реестра иностранных агентов, в который Минюст внес его в декабре 2023 года. Затем Московский городской суд решение утвердил.О том, что Белого внесли в список иностранных агентов, стало известно в декабре 2023 года. Артист проживает за пределами России - в Израиле. Подробнее - в материале Российские актеры Хаматова и Белый начали выступление в Латвии с бандеровской речевки на сайте Украина.ру. * Признан иноагентом в РФ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, израиль, актер, иноагент
Новости, Россия, Москва, Израиль, актер, иноагент
Актер Белый* не смог добиться снятия статуса иноагента
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал актеру-иноагенту Анатолию Белому (Вайсман) в жалобе с просьбой снять с него соответствующий статус, сообщает РИА Новости
"Кассационная жалоба Анатолия Вайсмана (Белого) оставлена без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.
Согласно официальным судебным документам, на заседании суд изучил записи в соцсетях Белого, где он выступает против спецоперации, а также интервью многочисленным зарубежным СМИ и проектам, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями.
Доводы представителя актера о незаконности принятого решения из-за неполучения его доверителем распоряжения Минюста суд не убедили. Согласно документам, актер осуществлял политическую деятельность "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях при проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины" и участвовал в создании сообщений и материалов, распространяемых для неограниченного круга лиц, а также находится под иностранным влиянием.
Замоскворецкий суд Москвы
ранее отказался исключить актера из реестра иностранных агентов, в который Минюст внес его в декабре 2023 года. Затем Московский городской суд решение утвердил.
О том, что Белого внесли в список иностранных агентов, стало известно в декабре 2023 года. Артист проживает за пределами России - в Израиле.
* Признан иноагентом в РФ.