Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже - 27.02.2025 Украина.ру
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Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже - 27.02.2025 Украина.ру
Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
Расстояние между подразделениями, которые атакуют врага с запада и с востока в Курской области стремительно сокращается. Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-02-27T05:30
2025-02-27T05:30
новости
россия
сумская область
курская область
вс рф
суджа
курск
граница
трасса
логистика
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После освобождения поселка Свердликово (Курская область) ВС РФ осталось пройти четыре километра до ключевой трассы снабжения ВСУ "Сумы — Курск", сейчас она контролируется с помощью беспилотников, сообщил эксперт.Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, но после освобождения Плехово войска тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться, отметил он."На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы)", — сообщил Евсеев.То есть у России есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.
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новости, россия, сумская область, курская область, вс рф, суджа, курск, граница, трасса, логистика, окружение, наступление, всу, сво, спецоперация
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, ВС РФ, Суджа, Курск, граница, трасса, логистика, окружение, наступление, ВСУ, СВО, Спецоперация

Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже

05:30 27.02.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Расстояние между подразделениями, которые атакуют врага с запада и с востока в Курской области стремительно сокращается. Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
После освобождения поселка Свердликово (Курская область) ВС РФ осталось пройти четыре километра до ключевой трассы снабжения ВСУ "Сумы — Курск", сейчас она контролируется с помощью беспилотников, сообщил эксперт.

"А расстояние между нашими подразделениями, которые атакуют врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается", — подчеркнул Евсеев.

Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, но после освобождения Плехово войска тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться, отметил он.
"На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы)", — сообщил Евсеев.
То есть у России есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Укриана.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Вчера, 15:45
Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификациюВ несчастной Украине опять подтвердился непреложный закон борьбы с нацизмом и фашизмом: чем ближе к городу русские танки и штурмовые отряды, тем меньше в этом городе подобной шушеры. Это узнали в 1945 году солдаты Красной армии, войдя в гитлеровскую Германию
 
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