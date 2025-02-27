Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Расстояние между подразделениями, которые атакуют врага с запада и с востока в Курской области стремительно сокращается. Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
После освобождения поселка Свердликово (Курская область) ВС РФ осталось пройти четыре километра до ключевой трассы снабжения ВСУ "Сумы — Курск", сейчас она контролируется с помощью беспилотников, сообщил эксперт.
"А расстояние между нашими подразделениями, которые атакуют врага с запада и с востока, осталось около 14 километров. Это горлышко постепенно сжимается", — подчеркнул Евсеев.
Кроме того, после освобождения Свердликово ВС РФ зашли на территорию Сумской области. Об этом сейчас не говорят, но после освобождения Плехово войска тоже вошли на территорию Сумской области, потому что там было удобно двигаться, отметил он.
"На государственную границу сейчас уже никто не смотрит, потому что нам в любом случае придется создавать там буферную зону. А сейчас мы там просто занимаем более выгодные позиции (какие-то холмы)", — сообщил Евсеев.
То есть у России есть хорошие перспективы окружения ВСУ в Судже и севернее Суджи. Сейчас там формируется котел, причем достаточно большой, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
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