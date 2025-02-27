"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061365721.html
"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину - 27.02.2025 Украина.ру
"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело — когда ты "бывший". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-02-27T05:00
2025-02-27T05:00
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
тюрьма
переговоры
территория
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg
Если бы Западу удалось сейчас продавить переговоры по Украине с одновременным прекращением боевых действий, то Киев потерял бы две вещи: уже вошедшие в состав России (и, возможно, ещё какие-то) территории и Зеленского, считает политолог.С потерянными территориями у киевского режима проблем нет – отдавать не хочется, но отдать можно, отметил автор. Жили десять лет без Крыма с Донбассом, проживут и без Херсона с Запорожьем. А вот с Зеленским много проблем, добавил он.Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Многие с радостью ушли бы на пенсию, но боятся, что их пенсия, в лучшем случае, будет в тюрьме, указал эксперт."Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело ты "бывший". Даже хорошо относящиеся к тебе люди, на каком-то этапе могут быть вынуждены политическим обстоятельствами действовать по принципу: "прости милый, так получилось", — резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html
украина
запад
россия
крым
донбасс
херсон
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_95:0:948:640_1920x0_80_0_0_cdac751830557144bfc36aa55ff97403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, тюрьма, переговоры, территория, крым, донбасс, херсон, запорожье, украинская власть, сво
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, тюрьма, переговоры, территория, Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье, украинская власть, СВО

"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину

05:00 27.02.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Читать в
ДзенTelegram
Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело — когда ты "бывший". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если бы Западу удалось сейчас продавить переговоры по Украине с одновременным прекращением боевых действий, то Киев потерял бы две вещи: уже вошедшие в состав России (и, возможно, ещё какие-то) территории и Зеленского, считает политолог.
С потерянными территориями у киевского режима проблем нет – отдавать не хочется, но отдать можно, отметил автор. Жили десять лет без Крыма с Донбассом, проживут и без Херсона с Запорожьем. А вот с Зеленским много проблем, добавил он.
"Недавно Зеленский сказал, что готов подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". Поскольку в представлении Зеленского Украина – это он ("моя страна", "мой народ", "мои люди" и т.д.), то "не кинуть" Украину означает "не кинуть" Зеленского", — подчеркнул Ищенко.
Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Многие с радостью ушли бы на пенсию, но боятся, что их пенсия, в лучшем случае, будет в тюрьме, указал эксперт.
"Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело ты "бывший". Даже хорошо относящиеся к тебе люди, на каком-то этапе могут быть вынуждены политическим обстоятельствами действовать по принципу: "прости милый, так получилось", — резюмировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
Александр Крамаренко интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
25 февраля, 18:15
Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силыБритания и Франция не ветировали резолюцию Совбеза ООН о мире на Украине, так как не хотят ссориться с США. А Трампу важно понять, что происходило между Киевом и Вашингтоном в дни, предшествовавшие началу СВО, и наладить отношения с РФ
 
НовостиУкраинаЗападРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкотюрьмапереговорытерриторияКрымДонбассХерсонЗапорожьеукраинская властьСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 27 февраля
08:06"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука
07:52Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
07:33Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
07:18"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
07:14Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
06:52"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского
06:50Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись
06:45Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*
06:30Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
06:24Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
06:15У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
06:10Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Дмитрий Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
06:00Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко
05:45"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
05:45"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
05:30Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
05:00"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
04:30Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния