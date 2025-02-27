"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело — когда ты "бывший". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Если бы Западу удалось сейчас продавить переговоры по Украине с одновременным прекращением боевых действий, то Киев потерял бы две вещи: уже вошедшие в состав России (и, возможно, ещё какие-то) территории и Зеленского, считает политолог.
С потерянными территориями у киевского режима проблем нет – отдавать не хочется, но отдать можно, отметил автор. Жили десять лет без Крыма с Донбассом, проживут и без Херсона с Запорожьем. А вот с Зеленским много проблем, добавил он.
"Недавно Зеленский сказал, что готов подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". Поскольку в представлении Зеленского Украина – это он ("моя страна", "мой народ", "мои люди" и т.д.), то "не кинуть" Украину означает "не кинуть" Зеленского", — подчеркнул Ищенко.
Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Многие с радостью ушли бы на пенсию, но боятся, что их пенсия, в лучшем случае, будет в тюрьме, указал эксперт.
"Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело ты "бывший". Даже хорошо относящиеся к тебе люди, на каком-то этапе могут быть вынуждены политическим обстоятельствами действовать по принципу: "прости милый, так получилось", — резюмировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.
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