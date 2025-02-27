https://ukraina.ru/20250227/1061365721.html

"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину

"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину - 27.02.2025 Украина.ру

"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину

Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело — когда ты "бывший". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-27T05:00

2025-02-27T05:00

2025-02-27T05:00

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ростислав ищенко

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переговоры

территория

крым

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Если бы Западу удалось сейчас продавить переговоры по Украине с одновременным прекращением боевых действий, то Киев потерял бы две вещи: уже вошедшие в состав России (и, возможно, ещё какие-то) территории и Зеленского, считает политолог.С потерянными территориями у киевского режима проблем нет – отдавать не хочется, но отдать можно, отметил автор. Жили десять лет без Крыма с Донбассом, проживут и без Херсона с Запорожьем. А вот с Зеленским много проблем, добавил он.Любой диктатор стремится "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной гарантирует ему безопасность. Многие с радостью ушли бы на пенсию, но боятся, что их пенсия, в лучшем случае, будет в тюрьме, указал эксперт."Одно дело у тебя в руках власть – тогда ты всем нужен. Другое дело ты "бывший". Даже хорошо относящиеся к тебе люди, на каком-то этапе могут быть вынуждены политическим обстоятельствами действовать по принципу: "прости милый, так получилось", — резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html

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