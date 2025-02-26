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Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа

Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа - 26.02.2025 Украина.ру

Песков рассказал о личной встрече Путина и Трампа

Личная встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил 26 февраля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2025-02-26T12:35

2025-02-26T12:35

2025-02-26T12:35

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""Есть понимание, что она (встреча - ред.) должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идёт поэтапная реализация тех договорённостей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены. Так дело дойдёт и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал Песков.Он также указал, что новый телефонный разговор лидеров пока не планируется, но при необходимости может быть оперативно организован.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как рассказал участвовавший в них глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. Подробнее - в материале Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике на сайте Украина.ру.

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новости, эр-рияд (провинция), россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп