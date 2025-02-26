Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе
© соцсети
© соцсети
Свою вину по делу о нападении на консульство России в Марселе признали два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом 26 февраля сообщила газета Provence
"Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", - говорится в материале издания.
В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.
Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота.
24 февраля, 11:54Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрывНа территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.