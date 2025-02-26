https://ukraina.ru/20250226/1061362095.html

Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе

Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе - 26.02.2025 Украина.ру

Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе

Свою вину по делу о нападении на консульство России в Марселе признали два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом 26 февраля сообщила газета Provence

2025-02-26T09:51

2025-02-26T09:51

2025-02-26T09:51

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В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота.Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.

https://ukraina.ru/20250224/1061311397.html

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