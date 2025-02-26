Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе - 26.02.2025 Украина.ру
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Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе
Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе - 26.02.2025 Украина.ру
Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе
Свою вину по делу о нападении на консульство России в Марселе признали два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом 26 февраля сообщила газета Provence
2025-02-26T09:51
2025-02-26T09:51
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В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота.Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.
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новости, россия, франция, киев, украина, консульство, нападение
Новости, Россия, Франция, Киев, Украина, консульство, нападение

Двое французских ученых, симпатизирующих Украине, признали вину в нападении на консульство РФ в Марселе

09:51 26.02.2025
 
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Свою вину по делу о нападении на консульство России в Марселе признали два исследователя из Национального центра научных исследований (CNRS) Франции. Об этом 26 февраля сообщила газета Provence

"Предполагаемые виновники, два исследователя CNRS, поддерживающие Киев и задержанные через несколько часов после того, как они бросили взрывоопасные бутылки в сады консульства России, признали вину", - говорится в материале издания.

В понедельник, 24 февраля, неизвестные бросили на территорию российского диппредставительства три бутылки с зажигательной смесью, две из которых взорвались.
Вечером местная полиция задержала двух французских исследователей - инженера и химика во время их участия в манифестации в поддержку Киева в Марселе. Злоумышленники свою вину признали, уточнив, что изготовили взрывную смесь с содержанием азота.
24 февраля, 11:54
Две бутылки с зажигательной смесью: у консульства РФ в Марселе произошел взрывНа территории российского консульства в Марселе прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 24 февраля сообщило издание BFM TV. Российский МИД потребовал от Франции расследовать произошедшее, назвав случившееся терактом
Также в понедельник пресс-служба российской дипмиссии отметила, что российские дипломаты просили власти Франции усилить меры безопасности возле дипучреждений РФ еще до того, как было совершено нападение на генконсульство РФ в Марселе. Подробности - в материале Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе.
 
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