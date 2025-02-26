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Появятся ли в Польше 100 тысяч военных США

Появятся ли в Польше 100 тысяч военных США - 26.02.2025 Украина.ру

Появятся ли в Польше 100 тысяч военных США

Президент Польши заявил, что готов принять все войска США, ныне дислоцированные в ФРГ. Если это случится, число американских военных в Польше достигнет 45 тысяч. Но польские генералы готовы и к 100 тысячам.

2025-02-26T05:58

2025-02-26T05:58

2025-02-26T05:58

польша

сша

германия

анджей дуда

дональд трамп

фридрих мерц

нато

пентагон

украина.ру

эксклюзив

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Самый большой в Европе военный контингент США, размещённый в Германии, в очередной раз ожидает передислокации. Уже через несколько дней после инаугурации Дональда Трампа итальянское агентство ANSA со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщило, что новый глава Белого дома намерен сократить американский военный контингент в Европе примерно на 20 тысяч человек, а за содержание оставшегося потребовать "большой финансовый вклад" со стороны европейских стран.Среди европейских стран больше всего американских войск сконцентрировано в ФРГ – их там около 35 тысяч. В июне 2020 года Дональд Трамп объявил о сокращении военного присутствия США в Германии на 10 с лишним тысяч человек, но реализовать это решение Пентагон не успел (или не захотел, учитывая противостояние Трампа и "глубинного государства"). Сразу после инаугурации Джо Байдена новый американский министр обороны Ллойд Остин заморозил предварительно запланированный вывод американских войск из Германии. Об этом 3 февраля 2021 года сообщал глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс.Примечательно, что за несколько месяцев до этого, 20 октября 2020-го, тогдашний министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что второй бронетанковый полк сухопутных войск США может быть передислоцирован на постоянной основе из Германии "в другую европейскую страну, расположенную ближе к России". Было очевидно, что речь шла о Польше. Однако в результате американский контингент на берегах Вислы был увеличен за счёт других подразделений – ведь передислокация американцев из Германии так и не состоялась.Но если четыре года назад о судьбе американских военных на территории Германии говорили только в Вашингтоне, то ныне эта тема активно обсуждается в Берлине и Варшаве. Будущий канцлер Германии, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц не стал дожидаться окончательных результатов парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье, чтобы возвестить о наступлении новой эры в Европе."Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы могли действительно добиться независимости от США", – заявил он вечером 23 февраля. Мерц намекнул, что эта задача настолько срочная, что он не уверен, будут ли лидеры Североатлантического альянса, собирающиеся на саммит в Гааге в июне 2025 года, "всё ещё говорить о НАТО в его нынешнем виде, или нам придётся гораздо быстрее создать независимую европейскую оборону".Будущему канцлеру Германии решил ответить президент Польши Анджей Дуда, чьи полномочия истекают в начале этого лета. Вечером 24 февраля в ходе большого интервью польскому телеканалу Polsat News в ответ на вопрос, прав ли Мерц, Дуда ответил:"Я предлагаю Германии отдать нам отношения с Соединенными Штатами. Мы с радостью примем их, как и все американские войска, находящиеся в Германии. Welcome, очень сердечно приветствуем!""Если Германия не хочет американских войск, не хочет партнёрства с Соединенными Штатами, мы с большой готовностью примем это партнерство. Как президент Польши, я могу со всей ответственностью заявить: да, я заинтересован в том, чтобы всё сотрудничество Германии с США было перенесено в Польшу. Очень охотно", – добавил Дуда.Стоит отметить, что ныне в Польше постоянно находится около 10 тысяч американских солдат и офицеров – по этому показателю страна делит третье место в Европе с Великобританией. Больше военнослужащих США в Старом Свете только в Германии и Италии (в последней более 12 тысяч человек). Первые подразделения армии США появились на польской земле в 2014 году. А в 2020-м, то есть во время первого срока Трампа, между двумя странами были подписаны Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA) и Соглашение о базировании американских войск (Status of Forces Agreement, SOFA).Согласно последнему документу, американские военные объекты в Польше получили статус экстерриториальных, а сами военнослужащие США не отвечают перед польским правосудием в случае совершения преступления в этой стране – хотя власти Польши в отдельных случаях могут этого потребовать.Американских военных объектов в Польше немало, среди них стоит выделить передовое командование V корпуса армии США. Командование располагается в Познани на западе Польши и является частью постоянного присутствия американских войск в стране. Основными задачами этого подразделения являются координация деятельности и руководство сухопутными войсками США, расположенными в Европе, оперативное планирование, а также взаимодействие и синхронизация действий вооруженных сил США с войсками других стран НАТО.На польской земле также дислоцированы ударные танковая и авиационная бригады США, комплекс хранения и ремонта оборудования (крупнейший инфраструктурный проект, финансируемый совместно НАТО и США), а на севере страны, в Редзиково, построена база противоракетной обороны, прямо нацеленная на Россию.При этом в марте прошлого года назначенный уже новым правительством Польши заместитель начальника Генштаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский заявил, что увеличение числа американских военных на берегах Вислы до 100 тысяч является "реальным сценарием". "Таковы предпосылки последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на недавнем саммите в Вильнюсе. До сих пор в авангарде НАТО находилось 40 тысяч военных, теперь их 300 тысяч", – сказал генерал Дымановский в эфире государственного телеканала TVP.Таким образом, технически Польша может принять 35 тысяч солдат и офицеров США, ныне дислоцирующихся в Германии. Однако главный редактор польского портала Strajk.ue Мачей Вишнёвский считает, что не стоит слишком серьёзно относиться к заявлениям такой фигуры, которой ныне является Анджей Дуда. "Во-первых, это уходящий президент, и больше он ним не будет. Во-вторых, это президент и политик, который, похоже, не понимает, о чём говорит", – сказал Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру."Говорить о том, что Польша сделает в отношениях с Германией или США… Президент Польши, даже если бы очень хотел что-то сделать, то он на это не имеет особого влияния. Есть законы и правовые акты, есть Сейм, международная политика, которую в целом реализует правительство", – отметил польский журналист. По его мнению, Германия, очевидно, является партнёром, с которым Польше нужно быть чрезвычайно осторожным, особенно после выборов Бундестага. "Но Анджей Дуда просто не годится для этого", – резюмировал Мачей Вишнёвский.Действительно, президент Польши в ходе упомянутого интервью выглядел весьма инфантильно, и несколько раз напомнил о своём предложении построить для американских военных специальную базу в Польше под названием "Форт Трамп". Это предложение прозвучало ещё во время первого срока Дональда Трампа в Белом доме, никаких шагов по его реализации сделано тогда не было, а Джо Байден от этой идеи, естественно, отказался.Отвечая на вопрос о сокращении численности американских солдат в Европе, Анджей Дуда заявил, что его переговоры не указывают на то, что это произойдет в нашей части Европы. "Я также сказал Дональду Трампу "Нам нужно построить этот "Форт Трамп". Президент тогда улыбнулся, мило и дружелюбно", – рассказал Дуда, добавив, что такой же была и реакция министра обороны США во время его недавнего визита в Польшу. "Пит Хегсет, разговаривая со мной, тоже улыбался, его глаза загорались, когда я говорил о "Форте Трамп". По его словам, было бы хорошо построить такую ​​большую военную базу в Польше", – заявил президент Польши. При этом со стороны США об этой идее никто публично не вспоминал, а Министерство обороны Польши проигнорировало заявления Дуды о передислокации американских войск из Германии на берега Вислы.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что заявление Анджея Дуды о передислокации войск США из Германии в Польшу является скорее курьёзным. "Давайте помнить, что присутствие американских войск в Германии является следствием поражения Германии во Второй мировой войне. Таким образом, мы говорим об американской оккупации Германии. Заслуженной, но тем не менее оккупации. Таким образом, президент Дуда буквально требует… оккупации Польши Соединенными Штатами. В юриспруденции и политике подобные действия называются кратко: государственная измена", – сказал Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.руОднако, по мнению эксперта, куда важнее то, что в Соединенных Штатах наблюдается совершенно противоположная тенденция. "Президент Дональд Трамп требует от зависимых стран увеличить свои военные расходы – но в том числе и потому, что он сам хочет сократить их с американской стороны. Конечно, спонсоры его кампании из военно-промышленного комплекса не пострадают, но ожидается, что Пентагон затянет пояса, в том числе сократив прямое американское военное присутствие в Европе. Мне очень любопытно, как поведут себя все эти гипер-смелые польские и европейские политики, кричащие "Злой Путин, ты нам ничего не сделаешь, потому что нас защищают США!" в ситуации, когда храбрый G.I. Джо вернется через Атлантику", – иронизирует польский аналитик."Более того, власти европейских стран, в том числе и Третьей Речи Посполитой (так называют Польшу после 1989 года – прим.), прекрасно понимают, что присутствие американских оккупационных войск в Европе вовсе не обязательно для защиты от России. Казаки уже поили своих коней в Сене, красноармейцы стояли на Эльбе, – русским не нужно было никому ничего доказывать. Нет, армия США до сих пор защищала не границы, а активы европейских элит, как внутренних, так и брюссельских. Именно оттуда сегодня доносятся вопли возмущения и стоны страха. В Берлине, Париже, Брюсселе, Лондоне и Варшаве боятся остаться наедине со своим собственным обществом. Вот почему президент Дуда и министр Сикорский терпят унижения от Трампа и других, умоляя американцев остаться. Они не боятся русских, только нормальных поляков", – подытожил Конрад Рэнкас.Подробнее о том, что происходит в эти дни в польских элитах - в статье Олега Хавича "Раскол политических элит Польши: правительство страны против Трампа, президент и оппозиция – за"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

польша, сша, германия, анджей дуда, дональд трамп, фридрих мерц, нато, пентагон, украина.ру, эксклюзив