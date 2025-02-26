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Европейцы, деньги и "квартирный вопрос"

Европейцы, деньги и "квартирный вопрос" - 26.02.2025 Украина.ру

Европейцы, деньги и "квартирный вопрос"

Как вы помните, развязав по наущению своих западных друзей войну с Россией, Украина считала себя прочно обосновавшейся в "европейском доме". "Квартирный вопрос", испортивший Украину сразу после распада Союза, был вроде бы решён.

2025-02-26T06:50

2025-02-26T06:50

2025-02-26T06:52

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Впрочем, у жителей "Вороньей слободки" квартирный вопрос тоже был решён до тех пор, пока "камергер Митрич" не поразмыслил на досуге о привычках жившей на антресолях и жегшей там керосин, так как не доверяла электричеству, бабушки. Побежавший страховать своё имущество от пожара на крупную сумму Митрич до боли напоминает Трампа, который первым решил, что "с паршивой овцы хоть шерсти клок" и, раз уж Украина всё равно при смерти, потребовал вернуть назад американскую "бескорыстную помощь", причём в тройном размере.В "Золотом телёнке" Митрича заподозрил в намерении сжечь квартиру гражданин Гигиенишвили (и тоже застраховался). Ну копия Макрона и прочих европейцев, клеймивших "предателя Трампа" позором и нехорошими словами, а сами, под шумок, готовивших свой, альтернативный проект "ресурсного соглашения" с Украиной.Узнав о действиях Митрича и Гигиенишвили, "Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.- Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, а я сейчас же иду страховаться! Гореть всё равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю".Это уже Словакия, вице-спикер парламента которой, Андрей Данко заинтересовался: "Каким образом Зеленский вернёт нам 3,5 миллиарда евро, которые мы туда направили? Для нас 3,5 миллиарда евро – громадная сумма. Если будут немцы, совместно с французами и американцами требовать вернуть деньги, то Словакия не может молчать".Смешно здесь даже не то, что Словакию всё время Киев и Брюссель упрекали в пророссийской позиции. Смешно, что никакие деньги на Украину Братислава не отправляла. 2,77 миллиарда евро были израсходованы на поддержку украинских беженцев на территории Словакии. То есть словацкое правительство тратило эти деньги само на людей, которых оно добровольно пустило на свою территорию и которым оказывало помощь в соответствии с нормами, предусмотренными словацкими же законами.Всё остальное – это также не звонкая монета, а оружие и боеприпасы, переданные Словакией со своих складов в обмен на обещание Брюсселя и Вашингтона профинансировать закупку новых вооружений, взамен переданных Украине. Понятно, что обещавшие обманули, но смешно предъявлять за это претензии Киеву, а не тем, кто собственно и обманул. Впрочем, оружие и боеприпасы хоть действительно попали на Украину, но претензии на почти три миллиарда потраченных словаками у себя – верх изобретательности.Можно смеяться над украинцами, которые нашли себе таких "верных друзей". Можно возмущаться американо-европейскими скаредностью и сребролюбием. Можно рассуждать о жадном, аморальном, загнивающем Западе. Но всё это не ново. Как сказано в первой главе Книги Экклезиаста "Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем".Давно известно, что Британию опаснее иметь союзником, чем врагом, причём относится это наблюдение не только к англичанам, но ко всей современной евро-американской цивилизации. Надеяться на помощь и поддержку Запада хуже, чем садиться играть в карты с нечистой силой. Запад разденет даже голого. Он, как Михаил Самуэлевич Паниковсковский (в лучшие свои годы работавший нищим на углу Прорезной и Крещатика в Киеве), продаст вас, купит и опять продаст, но уже дороже.Кредиторы на Западе такие же вестники смерти, как грифы в пустыне. Они немедленно слетаются туда, где "Боливар не вынесет двоих", но они не склонны ждать превращения ещё живого организма в падаль естественным путём. Их лозунг: "Падающего – толкни, умирающего – добей!"После того, как все жители "Вороньей слободки" застраховались "Дом был обречён. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожжённый сразу с шести концов".Может ли уцелеть Украина, если коллективный Запад выставил её на распродажу, если "кредиторы", пожелавшие вернуть "бескорыстную помощь", выданную "защитникам Европы" на борьбу с "российскими ордами" уже слетелись и с нетерпением ждут окончательного превращения ещё шевелящегося смертельно больного организма в падаль, торопясь вцепиться своими клювами в разлагающуюся тушу, в стремлении оторвать себе самый крупный кусок вонючего гнилого мяса? Нет, не может. Её подожгут с шести концов, будут травить и добивать. "Таинственная рука" уже пишет на стене "мене, мене, текел, упарсин" - "Исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень лёгким. Разделено царство твоё и дано мидянам и персам".Союзники Украины торопятся предъявить материальные претензии, пока есть кому. При этом все прекрасно понимают, что Украина ничего, никому, никогда компенсировать не сможет. Главный хищник надеется получить хоть какое-то отступное от России. Хищники помельче, надеются, что главный всё не сожрёт и поделится с ними – они же ему ещё пригодятся. Самые мелкие, вроде Словакии, "надеются вопреки надежде" - а вдруг в ходе пиршества главных что-то под стол упадёт и удастся это что-то схватить и проглотить раньше, чем отнимут.Судьба Украины их ничему не учит. Они не верят, что являются таким же обедом (завтраком, ужином, полдником) для "старших товарищей", что в рамках выстроенной США системы все будут съедены главным хищником по очереди, потому что после поражения в борьбе за сохранения гегемонии жрать стало больше некого, а голодать главный хищник не намерен, ему нужны калории.Претензии, предъявленные Украине Западом, помимо того, что с беспощадной точностью фиксируют её обречённость (раз Запад решил, что она должна умереть, выжить было бы преступно по отношению к Западу), ещё и очень точно, хоть и задним числом, определяют его планы в отношении России.Обратите внимание, что Запад требует вернуть деньги, которые никогда не оформлялись в виде кредитов и, по большей части, вообще не попадали в руки украинских властей – тратились на Западе же. Казалось бы, откуда такие наглые требования?На самом деле, Запад по-своему прав. Его лидеры, ведь, заявляли, что вместе с Украиной ведут войну против России, конечной целью которой является демонтаж российской государственности. Наиболее откровенные даже говорили о разделе российских природных ресурсов. То есть, у Киева с Западом было нечто вроде акционерного предприятия, в которое Запад инвестировал средства, под обязательство Украины победить Россию.Неважно, что сам Запад в это обязательство не верил и торил себе совсем другой путь к победе, тоже впрочем оказавшийся провальным. Важно, что украинские политики и генералы громогласно обещали, что Россия будет побеждена и даже выговаривали себе право осуществлять её оккупацию и контроль после победы, убеждая своих западных партнёров, что те не справятся, ибо не знакомы с особенностями русского характера, а бандеровцы в качестве надсмотрщиков ещё немцам служили – у них, мол, богатый опыт.То есть, писанного соглашения о создании антироссийской коалиции у Запада с Украиной не было, но были устные заявления Киева, на которые до определённого момента никто не обращал внимания, но когда выяснилось, что не будет ни победы над Россией, ни трофеев, от украинских властей потребовали "ответить за базар".Да, совершенно по-бандитски. Так ведь евро-американцы так всегда жили. Если пошли стаей убивать и жрать слабого, а слабый оказался сильным и загрызть его не удалось, значит за всё должен ответить слабейший из стаи – он заменяет собой несостоявшуюся добычу.Проблема Запада в том, что в этом мире для него добычи больше не осталось. Это не голодный год, который надо пережить и всё будет по-прежнему. Это коренное изменение правил игры. Пока что Запад это не понял. Политика Трампа отличается от политики Байдена тем, что Байден хотел при помощи союзников победить и сожрать Россию, а Трамп хочет, пожирая союзников, дождаться момента ослабления России, чтобы её сожрать.Поэтому вместо того, чтобы договориться с Россией и Китаем о помощи в проведении болезненных реформ, Вашингтон пытается затянуть время, надеясь, что у него расходного материала больше, значит он и должен выиграть в долгую. США отказываются понимать, что пока они жрут союзников, бездарно уничтожая ресурс Запада, Россия и Китай создают новый ресурс, а значит разрыв между старым и новым миром не сокращается, а увеличивается. Европейцы думают, что шансов нет у Украины. США считают, что шансов нет у всех их союзников. На самом деле, шансов нет и у самих США. Шанс есть только у тех, кто попытается выскочить из этой самопожирающейся системы. У европейцев пока ещё может получиться. Но у украинцев тоже был шанс (даже в марте-апреле 2022 года, когда шли переговоры в Стамбуле, ещё был). Киев свой шанс бездарно профукал. Европейцы идут тем же путём. Даже словаки пытаются урвать что-то от умирающей Украины, а ведь уже на них самих партнёры ножи точат.Надо не думать кого жрать западным коллективом, а сломя голову бежать из этой "стаи товарищей" под крыло России. Только так можно уцелеть. Но они всё равно не поймут.О том, чем сейчас озабочена украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Раскол в "Слугах народа" и проблемы показного единства. Чем занимаются украинские элиты"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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запад, украина, россия, дональд трамп, джо байден, ростислав ищенко, мнения