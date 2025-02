https://ukraina.ru/20250226/1061359048.html

Экономика Украины и война: Украина - путана и Трамп - рэкетир, предложение Путина и капустный сговор

На минувшей неделе тема раздела украинских недр захватила практически всё информационное пространство: склока в треугольнике Украина — США — Евросоюз выдалась знатной, а усугубляет её встречное предложение президента Путина его американскому коллеге.

На этом фоне все остальные новости будто потеряли какую-либо значимость, впрочем, это не означает, что их не было.Грабёж, а не торговляПосле отказа от подписания "минерального" соглашения, которое привёз в Киев глава Минфина Бессент, обновлённую версию документа стал продавливать посетивший Киев спецпосланник Кит Келлог.Сперва содержание договора пересказывали западные СМИ и со ссылкой на них украинские. Затем в сеть утёк сам договор. Изначальные требования США по соглашению с Украиной по минералам ужесточились и Вашингтон желает навесить на Украину долг в 500 млрд долларов. Отдавать задолженность киевская власть будет, направляя 100% доходов от добычи и продажи полезных ископаемых, а также 50% от поступлений с портов и другой инфраструктуры включая транзит газа и нефти в специальный фонд. Этот фонд США планируют контролировать единолично, а все поступления в него США будут перечислять себе до тех пор, пока не будет погашена сумма в 500 млрд долларов.Зеленский отказался подписывать соглашение, когда США хотели получить 50% доходов от ресурсов, 100% тем более подписывать не желает.Во-первых, условия кабальные, а выполнение договора потребует устроить такой передел собственности, который Украина не видела никогда. Чтобы обеспечить такой передел потребуется поставить на уши всю страну и задействовать армейские части.Во-вторых, подписание означает ущемление интересов ЕС — тот же FerrExpo (Константин Жеваго) закрывает львиную долю европейских потребностей в окатышах. Поэтому ЕС требует от Киева не соглашаться на такие условия. Мнение Европы в данном случае играет важную роль — она для Зеленского является последней надеждой. А 24 февраля стало известно, что ЕС предложил свою "беспроигрышную" сделку по редкоземельным металлам, в рамках которой Брюссель готов предоставить Украине гарантии безопасности. Заодно Зеленского вновь поддержал "лучший" советник 2022 года — Борис Джонсон. Тот назвал предложение Трампа "аферой", добавив, что "ни одной копейки не должно пойти на этот фонд". Джонсон, как известно, плохого не посоветует. Впрочем, спустя сутки Джонсон передумал и заявил о соглашении следующее: "Да, это грабёж, но нужно подписать".В-третьих, подписание соглашения обозлит остатки олигархии, а также настроит против Зеленского тысячи миллионеров, чьи интересы пострадают. Количество врагов — и без того немалое — станет запредельным. И ладно бы речь шла об олигархах, с которыми Зеленский и так давно побил горшки (включая того же Константина Жеваго, у которого хотят отобрать "Полтавский ГОК"), но ссориться придётся вообще со всеми бизнесменами, исповедующими принцип "Украину грабят только украинцы".В-четвёртых, подобный договор будет неконституционным, а значит его торпедируют при любой удобной возможности. Зеленский же в прямом смысле станет тем, кто продал Украину.Киевская власть пока пытается заболтать американцев и смягчить для себя условия. В частности, предпринимаются попытки сократить вменённый долг до 100 млрд долларов. Впрочем, эта цифра для Трампа явно слишком малая и неприемлемая. А советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк публично уверяет, что подписание соглашения — "вопрос ближайшего времени". Однако Bloomberg сообщает, что камнем преткновения является отсутствие в договоре гарантий безопасности, но их там и не будет так как США не намерены их предоставлять.А чтобы усилить противоречия между США и Украиной, вечером 24 февраля президент Путин заявил, что Россия и США могли реализовать совместные проекты по производству алюминия, а Донбасс и Новороссия могли бы стать территорией сотрудничества для двух стран. Проще говоря, Владимир Путин предложил США то, чего они добываются от Украины, но, естественно, на российских условиях.В целом, Зеленский пытался привлечь внимание Трампа к Украине, позиционируя её как путану. Трамп обратил внимание, но подошёл к переговорам как рэкетир, перехватив инициативу у Зеленского, всё равно от последнего не было никакой конкретики. В итоге оказалось, что Зеленский не готов ничего подписывать и предложение вообще не проработано, а вместо документа лишь получили раздражение и разочарование. Зато Россия предлагает вполне осязаемые проекты, которые выглядят жирной синицей в руке по сравнению с тощим украинским журавлём в небе, которого ещё нужно умудриться поймать.Таким образом, пока никакой ясности по соглашению нет. К вечеру 25 февраля издание Bloomberg сообщило, что 26 февраля Кабмин может выдать рекомендовать подписать соглашение. В свою очередь издание Financial Times написало о готовности Вашингтона смягчить требования (снижение норматива передачи дохода от продажи ресурсов со 100% до 50%) к киевской влассти. При этом никаких гарантий в договоре как не было, так и нет.Тем не менее, Трампа устраивает любой исход.Подпишет — удастся пропиариться и отбить часть расходов на Украину по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок". Не подпишет — лишь укрепит его в решимости бросить Украину заключить сепаратный мир с Россией.Не 51-й штат, а колонияТакже, как пишет Financial Times, США хотят единолично контролировать фонд восстановления Украины, чтобы избежать коррупции. Financial Times сообщает об этом не лишь как, а со ссылкой на главу Минфина США Скота Бессента.Таким образом:· США будут решать сколько заработала Украина на экспорте минералов, мониторя биржевые котировки и контролируя всю цепочку от добычи и обогащения до экспорта;· США будут решать, сколько выделить денег Украине на её восстановление, что именно необходимо восстановить, кто и за сколько будет это восстанавливать;· США будут контролировать и согласовывать бюджетные расходы Украины.Казалось бы, наконец-то свершилось то, о чём мечтали миллионы украинцев: Украина станет ближе к США, а её статус будет чем-то сродни неинкорпорированной территории. Вот только никаких обязательств на себя США не берут, а вместо 51-го штата Украина станет типичной колонией.Тем более, что при реализации американского подхода, в стране не останется олигархии, которая хоть и привела страну к катастрофе, но хоть как-то могла сопротивляться внешнему давлению, а также сколь-либо крупного бизнеса, не связанного с США.И тот факт, что киевская власть не желает подписывать сделку с США, склоняясь к "европейскому выбору", не означает, что Украине удастся избежать статуса колонии: просто её продолжат грабить европейцы. И — вне зависимости от того, с кем будет подписан итоговый договор — Украина будет гасить свои долги перед кредиторами десятилетиями.Тормоза из НБУКлерки Национального банка Украины с запозданием отреагировали на потерю Украиной шахтоуправления "Покровское", на котором ДТЭК Ахметова добывала коксующийся уголь. Теперь НБУ опасается ухудшения финансового состояния украинских меткомбинатов и просрочек по кредитам, выданным крупному бизнесу.И немудрено: "Метинвест" Ахметова в финансовом плане на ладан дышит, не лучше ситуация и у криворожского Арселора. Поэтому риски неплатежей по кредитам действительно есть, но лучше бы НБУ обратил внимание на социально-экономические последствия грядущего коллапса в украинской металлургии. Впрочем, это сфера ответственности Кабмина, а не НБУ, а правительство думает не о проблемах городов, а о том, как побольше украсть.Прочие новостиСотовый оператор "Киевстар", чьи акции планируют разместить на американский бирже Nasdaq, намерен поглотить две украинских IT‑компании: агрегатор такси "Уклон" и сервис онлайн-бронирования лекарств Tabletki.ua. Обойдётся это "Киевстару" в 100 млн долларов, но затраты окупятся. Во-первых, "Уклон" сам по себе приносит деньги, а сервис онлайн-бронирования лекарств дополнит уже находящийся в орбите "Киевстара" медицинский сервис Helsi. Во-вторых, расширение бизнеса позволит выгоднее провести IPO и привлечь больше денег от инвесторов, получив преимущество перед другими сотовыми операторами. Размещение акций планируется на третий квартал 2025 года. К слову, решение о привлечении "крыши" в виде Майка Помпео для "Киевстара" было крайне выгодным: удалось не только отбиться от рейдерского захвата Ермаком и Шурмой, но облегчить признание "Киевстара" американской компанией со стороны трампистов.Reuters сообщает, что Украина потеряла 40% газодобычи и на этом фоне будет вынуждена импортировать 800 млн м3 газа из Евросоюза. Сказался как накопительный эффект от ударов, так и удар дронами по объектам газовой инфраструктуры 20 февраля.Сервис ОпенДатабот со ссылкой данные украинской статистики сообщает о массовом закрытии среди украинских ИП: в январе открылись 21,4 тыс. ИП, а закрылись 59,4 тыс. При этом в январе 2024 года закрылись лишь 16 тыс. ИП. Причины закрытия предельно простые: общее ухудшение условий ведения бизнеса, ужесточение налогового бремени, а также проверки со стороны контролирующих органов.Цена на белокочанную капусту на Украине за год выросла в 4,5 раза и достигла 32–38 гривен за килограмм. Главная причина, кроме того, что Украина себя не в состоянии обеспечить овощами в полном объёме, — сговор на рынке. Закупочная цена на капусту в Одесской области колеблется в районе 7 гривен. Остальное — наценка. Всё дело в том, что бороться с подобными сговорами некому — у чиновников Антимонопольного комитета Украины дела идут слишком хорошо, чтобы работать. К слову, у клерков АМКУ одни из самых высоких зарплат среди украинских госслужащих.О других тайнах и вариантах развития ситуации с добычей редкоземельных ископаемых на Украине, в России и в мире и планах Трампа - в интервью "Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай"

