Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения мотострелковых войск в Ростовской области
ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ перебить трассу "Сумы — Курск". Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Сейчас наступила распутица и проселочные дороги становятся непроходимыми. Поэтому все равно российским войскам каким-то образом придется перерезать трассу "Сумы-Курск", указал эксперт.
"С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ осуществить этот замысел. Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево), заявил историк.
"В разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
24 февраля, 17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под КурскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами