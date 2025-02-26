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Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов

Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов - 26.02.2025 Украина.ру

Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов

ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ перебить трассу "Сумы — Курск". Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-26T05:45

2025-02-26T05:45

2025-02-26T05:45

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Сейчас наступила распутица и проселочные дороги становятся непроходимыми. Поэтому все равно российским войскам каким-то образом придется перерезать трассу "Сумы-Курск", указал эксперт. Он отметил, что ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ осуществить этот замысел. Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево), заявил историк."В разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html

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