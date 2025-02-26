Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов - 26.02.2025 Украина.ру
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Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов
Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов - 26.02.2025 Украина.ру
Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов
ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ перебить трассу "Сумы — Курск". Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T05:45
2025-02-26T05:45
новости
россия
суджа
курск
курская область
плацдарм
малая локня
атака
сумская область
трасса
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Сейчас наступила распутица и проселочные дороги становятся непроходимыми. Поэтому все равно российским войскам каким-то образом придется перерезать трассу "Сумы-Курск", указал эксперт. Он отметил, что ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ осуществить этот замысел. Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево), заявил историк."В разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html
россия
суджа
курск
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новости, россия, суджа, курск, курская область, плацдарм, малая локня, атака, сумская область, трасса, логистика, сво, спецоперация
Новости, Россия, Суджа, Курск, Курская область, плацдарм, Малая Локня, атака, Сумская область, трасса, логистика, СВО, Спецоперация

Чтобы перерезать трассу "Сумы — Курск", ВС РФ будут расшатывать плацдарм ВСУ в Судже — Поликарпов

05:45 26.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчения мотострелковых войск в Ростовской области
Учения мотострелковых войск в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ перебить трассу "Сумы — Курск". Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Сейчас наступила распутица и проселочные дороги становятся непроходимыми. Поэтому все равно российским войскам каким-то образом придется перерезать трассу "Сумы-Курск", указал эксперт.
"С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что ВСУ предпримут любые меры, чтобы помешать ВС РФ осуществить этот замысел. Поэтому бойцы продолжат расшатывать плацдарм противника с разных сторон (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево), заявил историк.
"В разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации на Курском направлении — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
24 февраля, 17:14
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под КурскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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