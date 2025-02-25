https://ukraina.ru/20250225/1061344298.html

Украина с Зеленским должна дозреть. Киселев о том, чем глава киевского режима выгоден РФ

Украина с Зеленским должна дозреть. Киселев о том, чем глава киевского режима выгоден РФ - 25.02.2025 Украина.ру

Украина с Зеленским должна дозреть. Киселев о том, чем глава киевского режима выгоден РФ

Главными темами последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также взаимоотношения Украины и США

2025-02-25T14:27

2025-02-25T14:27

2025-02-25T14:27

эксклюзив

сша

украина

россия

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киселев

владимир путин

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Осторожный оптимизмТелеведущий, руководитель международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал первые за последние годы переговоры РФ и США "мировой новостью, вселяющей оптимизм, пусть хотя и осторожный".Он процитировал слова президента России Владимира Путина: за столом переговоров были другие американцы."С американской стороны были совсем другие люди для переговорного процесса — без всякой предвзятости и осуждений", - заявил глава российского государства.Путин отметил, что переговорщики от Соединенных Штатов открыты для совместной работы.Телеведущий отметил, что диапазон тем – очень широкий. Завалы в отношении двух стран практически везде. По его словам, встреча в Эр-Рияде – лишь подготовка будущего полноценного российско-американского саммита."По-человечески Путин к нему готов, вопрос предварительной проработке между командами займет время", - сказал Киселев.Как отмечал президент РФ, недостаточно встретиться, чтобы просто поговорить о будущем. Нужно, чтобы представители двух государств подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России.Ремонт для дипломатического механизмаПроисходящее на Украине – особая тема, подчеркнул Киселев. Дональд Трамп начинает осознавать, что этот вопрос сложнее, чем ему казалось ранее, о торопливости речи уже нет.По словам телеведущего, Трампу нужно время. Он процитировал отрывок из автобиографической книги американского президента:"Мой отец всегда говорил: "Ты должен знать абсолютно все о том, что делаешь". Я всю жизнь следую этому совету".Не все в российско-американских отношениях так уж запутано, сказал Киселев. Были в переговорах вопросы, которые решались просто желанием, добавил он."Дипломатический механизм общими усилиями должен быть отремонтирован", - заявил ведущий.По его словам, за переговорами в Саудовской Аравии следил весь мир. Особенно болезненно их восприняли в Европе. У Путина и у Трампа есть свои счеты к европейским лидерам. Как говорил российский президент, Европа вмешивалась напрямую в избирательный процесс в США.При этом Путин видит в Трампе личное качество, которым отличается сам – сдержанность, подчеркнул Киселев. До полного вырождения киевского режимаНовая власть в Соединенных Штатах начинает немного "притравливать" Владимира Зеленского, а его правительство называет коррупционной машиной, отметил Киселев.Во всяком случае, никакого дела с ним Белый дом иметь не хочет, а выданная главе киевского режима рекомендация – скорее уехать во Францию и на этом завершить политическую карьеру. Именно такую утечку дает газета New York Post, рассказал телеведущий.В Вашингтоне неприязнь к Зеленскому никто уже не скрывает, добавил он."Президент Трамп очень разочарован в Зеленском", - сказал советник по нацбезопасности Майк Уолтц на брифинге.Сам Трамп высказывается о главе киевского режима прямее некуда, даже трудно припомнить, чтобы хоть кто-то заслужил подобное, отметил Киселев."Просто подумайте, пользующийся скромным успехом комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов, чтобы вступить в войну, которую невозможно было выиграть, которая не должна была начаться, но которая без США и Трампа никогда не сможет закончиться", - заявил президент Соединенных Штатов.Трамп долго терпел Зеленского, но сейчас личная брезгливость к нему уже очевидна, а прятать ее нет нужны, прокомментировал Киселев."Как говорила Коко Шанель, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление", - сказал он.Телеведущий напомнил историю с Хантером Байденом, когда в 2019 году только что избранный президентом Украины Зеленский получил от Трампа просьбу расследовать деятельность сына Джо Байдена.Зеленский тогда отказался и предал гласности расшифровку беседы с Трампом, что дало демократам повод для импичмента президенту США. В прошлом году в Соединенных Штатах прошли выборы, на которых Зеленский выступил в поддержку демократов, поэтому ни о каком приглашении на инаугурацию Трампа не могло быть и речи."В том неприглашении была и серьезная рациональная подоплека. Так что ничего личного", - сказал Киселев, имея ввиду реплику Трампа о том, что Зеленский имел три года, чтобы путем переговоров закончить боевые действия.Тем временем, продолжил он, в Европе есть своя партия войны, лидерами которой являются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Их задача уговорить США благословить размещение 30-тысячного европейского военного контингента, но при обязательных гарантиях безопасности Украины со стороны США."Трамп знает, что для России это неприемлемо. У самого Трампа в отношении киевского режима никаких обязательств, он точно свободен от них. Но к Киеву есть другой вопрос – финансовый", - сказал Киселев.Трамп прагматик, считать уж точно умеет, отметил он."Мы предоставили Киеву, кажется, 350 млрд долларов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом", - заявлял недавно американский президент.Тезис Зеленского о том, что это Путину выгодно избавиться от него сейчас, не верен, полагает Киселев. Возможно такой интерес есть у Трампа, чтобы поставить во главе Украины своего человека, который был бы полностью подотчетен США, сохранив сам режим и используя его в своих интересах."В наших интересах Зеленского в его кресле сохранить подольше, до полной компрометации и вырождения режима", - заявил он.То есть Украина именно с Зеленским должна дозреть, когда все это "бандеровское отребье" сгинет, добавил телеведущий. Процесс гниения ускоряет продвижение российской армии на фронте. Время работает на нас. В этом смысле у Москвы и Вашингтона по поводу Зеленского разные интересы.Подробнее о новых принципах внешней и внутренней политики США - в материале издания Украина.ру "Политкорректность – просто мусор". Киселев о новом стиле в американских международных отношениях.

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эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, киселев, владимир путин