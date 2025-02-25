https://ukraina.ru/20250225/1061333291.html

Хроника энергетические войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США

Хроника энергетические войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США - 25.02.2025 Украина.ру

Хроника энергетические войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США

Аналитики издания The Wall Street Journal предупреждают, что введённые Дональдом Трампом новые пошлины могут также значительно поднять цены на электроэнергию внутри США.

2025-02-25T06:40

2025-02-25T06:40

2025-02-25T06:40

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В 16-м пакете санкций ЕС против РФ важное место занимает энергетикаНовый санкционный пакет ЕС против России введён 24 февраля 2025 года, об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС. Сам пакет санкций в Официальном журнале ЕС пока не опубликован.Новые санкции введены в связи с третьей годовщиной с начала СВО, причём в отличие от предыдущих пакетов под эту дату (10-го в 2023 году и 13-го в 2024-м) принимался 16-й пакет без спешки и не преподнес особых сюрпризов. Самая жесткая мера – запрет на поставки в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из России, о возможности которого писал портал Politico, – реализована не была.Европейский Союз ввёл дополнительные ограничения на экспорт в Россию товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. Кроме того, ЕС расширил запрет на поставку товаров, технологий и услуг для завершения проектов по добыче нефти в России, таких как Восток Ойл. Запрет реализован по аналогии с введенным в 14-ом пакете запретом на оказание услуг и поставку оборудования для завершения СПГ-проектов в России.Совет ЕС также запретил временное хранение российской нефти и нефтепродуктов в ЕС. Запрет будет касаться всех объемов российской нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения. Эта мера схожа с запретом на перевалку российского СПГ в ЕС при его реэкспорте в третьи страны, эта мера была введена ЕС в 14-ом пакете санкций, действовать она начинает с 26 марта 2025 года.ЕС в 16-ом пакете антироссийских санкций ввел ограничения против танкеров из третьих стан, которые в том числе связал с "теневым флотом", позволяющим организовывать экспорт российской нефти вне установленного Коалицией по ограничению цен (G7 и ряд примкнувших стран) "потолка цен". Также ЕС ввел санкции против судов, которые поддерживают энергетический сектор России.На этих основаниях в санкционный список добавлены 74 судна из третьих стран (разбивка по типам судов и количество танкеров пока не уточняется), в результате чего общее число судов под антироссийскими санкциями ЕС достигло 153. Этим судам запрещается доступ в порты ЕС и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками европейскими компаниями.Кроме того, Совет ЕС сообщил о двух новых критериях, которые позволят вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, которые владеют или эксплуатируют суда теневого флота, а также лиц, поддерживающий российский ВПК.Эти критерии также пока не называются.Еще одной антироссийской мерой стал запрет на любые транзакции с определенными портами, которые, по мнению ЕС, используются для обхода потолка цен на нефть или других ограничительных мер судами, практикующими нерегулярные и высокорисковые методы судоходства. Под санкции в связи с этим попали порты Приморск и Усть-Луга на Балтийском море, а также Новороссийск в Чёрном море.Пошлины Трампа ударят и по американским потребителямИнвестиционный банк Goldman Sachs считает, что введённая Дональдом Трампом пошлина на иностранную нефть будет стоить канадским и мексиканским поставщикам около 10 миллиардов долларов США. При этом аналитики издания The Wall Street Journal предупреждают, что новые пошлины могут также значительно поднять цены на электроэнергию внутри США.Специалисты Goldman Sachs отмечают, что нефтедобывающие компании из Канады и Мексики сохранят зависимость от поставок на американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку именно они являются основными потребителями тяжелых сортов нефти, а альтернативных покупателей будет сложно найти.По оценкам банка, Канада, несмотря на выросшие тарифы, будет поставлять в США 3,8 млн баррелей нефти в сутки, причем канадские нефтяники возьмут на себя большую часть тарифного бремени за счет скидок, чтобы сохранить конкурентность на американском нефтяном рынке. Снижение цен также прогнозируется и в отношении 1,2 млн баррелей в сутки морского импорта тяжелой сырой нефти из таких стран, как Мексика, Канада и Венесуэла, гарантируя постоянные потоки в Соединенные Штаты. При этом потери канадских и мексиканских поставщиков могут достигнуть 10 миллиардов долларов США.Подчёркивается, что из-за низкой стоимости переработки нефти в США, американские НПЗ являются наиболее конкурентоспособными покупателями, несмотря на тарифные барьеры. Кроме того, для повышения конкурентоспособности американской нефтепереработки НПЗ на побережье Мексиканского залива продолжат отдавать приоритет отечественной легкой нефти по сравнению с импортируемой тяжёлой.При этом введённые Дональдом Трампом пошлины могут ударить по американским потребителям, предупредило издание The Wall Street Journal (WSJ). "Американская энергосистема в настоящее время уже перегружена и сталкивается с нехваткой трансформаторов, необходимых для передачи электроэнергии. Внутренние производственные мощности способны удовлетворить лишь 20% потребностей США в трансформаторах, а их цена уже увеличилась более чем на 70% с января 2020 года", – пишут аналитики WSJ, добавляя, что пошлины оказывают дополнительное "ценовое давление" в американской электроэнергетике.Они отмечают, что важными поставщиками электрооборудования для США являются как раз страны, против которых администрация Трампа ввела пошлины. Так, в 2024 году Китай обеспечивал более 32% американского импорта низковольтного трансформаторного оборудования, на Мексику приходилось 36% высоковольтных трансформаторов, импортируемых в США, а Канада обеспечивала 16% высоковольтных распределительных устройств и 100% столбов для линий электропередачи.Напомним, что, согласно указу Дональда Трампа США, с 1 марта 2025 года США вводят пошлину в 25% на нефть из Мексики и 10% на нефть из Канады. Ожидается, что данная мера принесет дополнительные 20 млрд долларов в бюджет США. А 10% пошлина на весь импорт из Китая вступила в силу 4 февраля.Украина планирует импортировать газ из ЕС. Но там лишнего газа нетУкраина намерена импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте для восполнения дефицита. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.Украина сталкивается с сокращением объемов внутренней добычи газа, которая в некоторых случаях уменьшилась на 40% из-за повреждений энергетической инфраструктуры. Сообщается, что до атак на объекты газодобычи на Украине производилоcь около 50 млн кубометров газа в сутки.В зимний период потребление газа в стране колебалось в пределах от 110 до 140 млн кубометров в день, при этом дефицит восполнялся за счет запасов в газовых хранилищах. Согласно источнику агентства, страна могла бы обойтись без импорта в этот отопительный сезон, однако удары по объектам управления заставляют искать внешние источники поставок для компенсации снижения внутренних объемов производства. Кроме того, источник подчеркивает необходимость начала закачивания газа для следующего зимнего сезона уже весной. Украине потребуется накопить запасы в 13 млрд кубометров газа, как это было в нынешнем отопительном сезоне.По информации Reuters, до сих пор неясно, сколько газа Украина должна будет закупать после марта 2025 года, и из каких источников. Ведь ныне запасы в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в Европе серьёзно исчерпаны, и их тоже нужно будет заполнять к следующему отопительному сезону.Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 22 февраля 2025 года ПХГ в ЕС заполнены на 40,76%, в них находится 44,14 млрд м3 газа. В Германии ПХГ заполнены на 36,88%, во Франции – на 23,37%, в Австрии – на 51,59%, в Италии – на 52,84% (ранее крупнейшие рынки "Газпрома" в Европе). Текущий отопительный сезон в ЕС начался 29 октября, на 10 дней раньше, чем прошлый, на тот момент ПХГ были заполнены на 95,32%, в них находилось 103,2 млрд кубометров газа. Таким образом, с начала текущего сезона из ПХГ в ЕС отобрано 59,06 млрд кубометров газа.Единственное утешение для украинских энергетиков – газовые котировки в Европе несколько снизились. Так, апрельские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на бирже ICE Futures 24 февраля торговались на уровне 46,56 евро/МВтч (516,88 долл. США/1000 кубометров), снижение по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составило 1,82%. При этом летом 2024 года цена газа не превышала 350 долларов за 1000 кубометров, но Украина его тогда не закачивала в свои ПХГ.О том, что произошло с действиями и заявлениями G7 - в статье "Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg - 24.02.2025 Украина.ру"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

сша, россия, украина, дональд трамп, ес, the wall street journal, нпз, эксклюзив