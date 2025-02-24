https://ukraina.ru/20250224/1061320475.html

ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель

ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель - 24.02.2025 Украина.ру

ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель

Российские подразделения прорвались в Сумскую область, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, ведущую в курскую Суджу. Об этом 24 февраля написал Телеграм-канал "Иди и смотри"

2025-02-24T16:13

2025-02-24T16:13

2025-02-24T16:13

новости

россия

сумская область

украина

вооруженные силы украины

вс рф

продвижение

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060943155_0:141:2822:1728_1920x0_80_0_0_7d24d4c94eb36c669606462c658e1c40.jpg

"Главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу. Таким образом, вся логистика группировки ВСУ в Курской области окажется под угрозой", — отмечается в публикации. Кроме того, авторы Телеграм-канала уточнили, что на настоящее время граница с Сумской областью прорвана российской армией сразу в нескольких местах, бои идут в Журавке и Новеньком.Сумская область сегодня, 24 февраля, оказалась в центре еще одной новости. Местная жительница региона рассказала, что боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Также в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. А между тем ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам украинской армии. За прошедший день российские военные смогли поразить самые разнообразные цели на территории Украины. Подробности в публикации Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля

россия

сумская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, наступление