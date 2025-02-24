ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель - 24.02.2025 Украина.ру
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ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель
ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель - 24.02.2025 Украина.ру
ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель
Российские подразделения прорвались в Сумскую область, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, ведущую в курскую Суджу. Об этом 24 февраля написал Телеграм-канал "Иди и смотри"
2025-02-24T16:13
2025-02-24T16:13
новости
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
наступление
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"Главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу. Таким образом, вся логистика группировки ВСУ в Курской области окажется под угрозой", — отмечается в публикации. Кроме того, авторы Телеграм-канала уточнили, что на настоящее время граница с Сумской областью прорвана российской армией сразу в нескольких местах, бои идут в Журавке и Новеньком.Сумская область сегодня, 24 февраля, оказалась в центре еще одной новости. Местная жительница региона рассказала, что боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Также в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. А между тем ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам украинской армии. За прошедший день российские военные смогли поразить самые разнообразные цели на территории Украины. Подробности в публикации Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля
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новости, россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение, наступление
Новости, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение, наступление

ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель

16:13 24.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские подразделения прорвались в Сумскую область, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, ведущую в курскую Суджу. Об этом 24 февраля написал Телеграм-канал "Иди и смотри"
"Главная цель наступления — перерезать трассу на Суджу. Таким образом, вся логистика группировки ВСУ в Курской области окажется под угрозой", — отмечается в публикации.
Кроме того, авторы Телеграм-канала уточнили, что на настоящее время граница с Сумской областью прорвана российской армией сразу в нескольких местах, бои идут в Журавке и Новеньком.
Сумская область сегодня, 24 февраля, оказалась в центре еще одной новости. Местная жительница региона рассказала, что боевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область.
Также в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о том, что Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах.
А между тем ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам украинской армии. За прошедший день российские военные смогли поразить самые разнообразные цели на территории Украины. Подробности в публикации Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля
 
НовостиРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФпродвижениенаступление
 
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