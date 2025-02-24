Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?
Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. Об этом 24 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме
"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — заявила она.
Ранее местные жители приграничных районов рассказали, что украинские военные запрещали им выезжать с территорий Курской области, на которой ведутся боевые действия, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область.
10:31Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в РоссиюБоевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
А вот тема переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу по-прежнему остается в топе. Условия, на которые готовы пойти государства, с одной стороны, не меняются уже давно, а с другой стороны, только начинают принимать реалистичные формы. Подробнее о позиции РФ относительно прекращения огня — в материале Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия