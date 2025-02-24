https://ukraina.ru/20250224/1061319576.html

Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?

Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно? - 24.02.2025 Украина.ру

Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?

Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. Об этом 24 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме

2025-02-24T15:56

2025-02-24T15:56

2025-02-24T15:56

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татьяна москалькова

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"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — заявила она.Ранее местные жители приграничных районов рассказали, что украинские военные запрещали им выезжать с территорий Курской области, на которой ведутся боевые действия, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. А вот тема переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу по-прежнему остается в топе. Условия, на которые готовы пойти государства, с одной стороны, не меняются уже давно, а с другой стороны, только начинают принимать реалистичные формы. Подробнее о позиции РФ относительно прекращения огня — в материале Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия

https://ukraina.ru/20250224/1061308281.html

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новости, россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, белоруссия