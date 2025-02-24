Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно? - 24.02.2025 Украина.ру
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Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?
Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно? - 24.02.2025 Украина.ру
Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?
Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. Об этом 24 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме
2025-02-24T15:56
2025-02-24T15:56
новости
россия
курская область
сумская область
татьяна москалькова
белоруссия
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"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — заявила она.Ранее местные жители приграничных районов рассказали, что украинские военные запрещали им выезжать с территорий Курской области, на которой ведутся боевые действия, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. А вот тема переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу по-прежнему остается в топе. Условия, на которые готовы пойти государства, с одной стороны, не меняются уже давно, а с другой стороны, только начинают принимать реалистичные формы. Подробнее о позиции РФ относительно прекращения огня — в материале Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
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новости, россия, курская область, сумская область, татьяна москалькова, белоруссия
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Татьяна Москалькова, Белоруссия

Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?

15:56 24.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Россия достигла договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. Об этом 24 февраля сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме
"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — заявила она.
Ранее местные жители приграничных районов рассказали, что украинские военные запрещали им выезжать с территорий Курской области, на которой ведутся боевые действия, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область.
10:31
Можно только в Сумы: ВСУ "перекрыли" жителям курских сел дорогу в РоссиюБоевики ВСУ, которые захватили территории Курской области, запрещали мирным жителям покидать села во время проведения военных действий, пытаясь насильно увезти их в Сумскую область. Об этом рассказала местная жительница Суджанского района на опросе у военных следователей. Соответствующие видео 24 февраля опубликовало агентство РИА Новости
А вот тема переговоров между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу по-прежнему остается в топе. Условия, на которые готовы пойти государства, с одной стороны, не меняются уже давно, а с другой стороны, только начинают принимать реалистичные формы. Подробнее о позиции РФ относительно прекращения огня — в материале Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьТатьяна МоскальковаБелоруссия
 
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