Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Россия готова пойти на остановку боевых действий на Украине, но только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат. Об этом 24 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обозначал позиции Москвы касательно установленных соглашений в рамках украинского конфликта: "Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помочь достичь мира".
"Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", — заявил Лавров.
Также, по его словам, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США — она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
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