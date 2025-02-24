Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия - 24.02.2025 Украина.ру
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Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия - 24.02.2025 Украина.ру
Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
Россия готова пойти на остановку боевых действий на Украине, но только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат. Об этом 24 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-02-24T15:24
2025-02-24T15:24
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дональд трамп
владимир путин
переговоры
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Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обозначал позиции Москвы касательно установленных соглашений в рамках украинского конфликта: "Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помочь достичь мира".Также, по его словам, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США — она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".А тем временем Владимиру Зеленскому предрекли его личный пик конфликта из-за недавних перепалок с президентом США Дональдом Трампом. Каким образом глава киевского режима будет решать сложившуюся ситуацию — в материале Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
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новости, россия, украина, сша, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия

15:24 24.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкП/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия готова пойти на остановку боевых действий на Украине, но только когда переговоры по урегулированию конфликта дадут твердый, устойчивый результат. Об этом 24 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно обозначал позиции Москвы касательно установленных соглашений в рамках украинского конфликта: "Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помочь достичь мира".
"Но боевые действия мы прекратим только когда эти переговоры дадут твердый, устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию... Безусловно, реалии на земле должны учитываться", — заявил Лавров.
Также, по его словам, на фоне заявлений европейских политиков по Украине, "выделяется позиция США — она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же "замириться", оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать — мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит".
А тем временем Владимиру Зеленскому предрекли его личный пик конфликта из-за недавних перепалок с президентом США Дональдом Трампом. Каким образом глава киевского режима будет решать сложившуюся ситуацию — в материале Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
 
НовостиРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путинпереговоры
 
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