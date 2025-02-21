ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
11:28 21.02.2025 (обновлено: 11:59 21.02.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
ВС РФ зашли в ранее захваченное украинскими военными село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. После того, как российские войска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала. Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости, а также написали военкоры Телеграм-канал "Русская весна"
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил агентству, что на степногорском направлении произошло смещение линии фронта.
"Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои", — уточнил он.
А по данным военкоров, российские штурмовые подразделения прорвали оборону ВСУ и зашли в поселок.
"Противник частично уничтожен, часть бежала, но часть оказывает сопротивление", — заявили авторы Телеграм-канала, добавив, что в селе продолжаются ожесточенные бои.
А между тем, издание напомнило, что Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Киев не признает результаты референдума, который подтвердил вхождение региона в состав РФ, и продолжает обстреливать территорию. На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
Атаки ВСУ ведут и на других направлениях. Например, сегодня, 21 февраля, ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ