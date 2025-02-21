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ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"

ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек" - 21.02.2025 Украина.ру

ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"

ВС РФ зашли в ранее захваченное украинскими военными село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области. После того, как российские войска закрепились там, часть гарнизона ВСУ сбежала. Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости, а также написали военкоры Телеграм-канал "Русская весна"

2025-02-21T11:28

2025-02-21T11:28

2025-02-21T11:59

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил агентству, что на степногорском направлении произошло смещение линии фронта. "Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои", — уточнил он.А по данным военкоров, российские штурмовые подразделения прорвали оборону ВСУ и зашли в поселок.А между тем, издание напомнило, что Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Киев не признает результаты референдума, который подтвердил вхождение региона в состав РФ, и продолжает обстреливать территорию. На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. Атаки ВСУ ведут и на других направлениях. Например, сегодня, 21 февраля, ФСБ предотвратила теракты в местах дислокации ВС РФ

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новости, россия, запорожская область, днепр, вооруженные силы украины, вс рф