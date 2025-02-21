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В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте - 21.02.2025 Украина.ру
В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
После того, как Владимир Зеленский себе резкие выпады в адрес президента США Дональда Трампа, ему лучше уехать с Украины, так как "список друзей в Вашингтоне резко сокращается". Таким заявлением в беседе с американским изданием New York Post 21 февраля поделились источники в окружении главы Белого дома
2025-02-21T10:41
2025-02-21T10:41
2025-02-21T10:41
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В материале издания уточняется, что на данный момент у Зеленского мало сторонников в ближайшем окружении Трампа, а "вечно напряженные отношения между двумя лидерами" начали перерастать в открытую вражду. Также авторы статьи подчеркнули, что ухудшение отношений между ними угрожает подорвать позиции Киева на мирных переговорах с Москвой. По словам одного из источников, разговоры о замене Зеленского и о выборах президента Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. "Несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства на Украине. <...> Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (офисе Трампа - Ред.)", — цитируют различных источников газеты мировые издания.Кроме того, в публикации приводятся слова и другого источника, близкого к Трампу, который обратил внимание, что он "как и Папа Римский, не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду украинский закон, который Зеленский подписал в августе прошлого года, запретив религиозные организации, связанные с Русской православной церковью. А между тем в администрации Трампа, несмотря на решимость заменить Зеленского кем-то другим, не могут составить список кандидатов.В материале также уточняется, что "поворотным моментом для Трампа стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам". "Помощники Трампа говорят, президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за 183 миллиарда долларов одобренной Конгрессом помощи", — объяснили вашингтонские инсайдеры. Пока Киев заявляет о своем отказе от сделки с США по украинским металлам, Вашингтон обвиняет его во лжи, подчеркивая, что глава киевского режима ранее, сославшись на законодательный процесс, отложил ее, но согласился. Подробности в публикации Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
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новости, сша, украина, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, выборы, президентские выборы
В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
После того, как Владимир Зеленский себе резкие выпады в адрес президента США Дональда Трампа, ему лучше уехать с Украины, так как "список друзей в Вашингтоне резко сокращается". Таким заявлением в беседе с американским изданием New York Post 21 февраля поделились источники в окружении главы Белого дома
В материале издания уточняется, что на данный момент у Зеленского мало сторонников в ближайшем окружении Трампа, а "вечно напряженные отношения между двумя лидерами" начали перерастать в открытую вражду. Также авторы статьи подчеркнули, что ухудшение отношений между ними угрожает подорвать позиции Киева на мирных переговорах с Москвой.
"Список друзей [Зеленского] в Вашингтоне резко сокращается. <...> Лучший вариант для [него] и всего мира — это если он немедленно уедет во Францию", — такие слова источников приводит газета.
По словам одного из источников, разговоры о замене Зеленского и о выборах президента Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад.
"Несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства на Украине. <...> Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (офисе Трампа - Ред.)", — цитируют различных источников газеты мировые издания.
Кроме того, в публикации приводятся слова и другого источника, близкого к Трампу, который обратил внимание, что он "как и Папа Римский, не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду украинский закон, который Зеленский подписал в августе прошлого года, запретив религиозные организации, связанные с Русской православной церковью.
А между тем в администрации Трампа, несмотря на решимость заменить Зеленского кем-то другим, не могут составить список кандидатов.
"Администрация Трампа явно не любит Зеленского и делает все, чтобы все об этом знали. <...> Недавние высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее, а [глава киевского режима] был заменен на кого-то более договороспособного. Это могут быть те, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", — заявил украинский политолог, попросивший не называть его имени.
В материале также уточняется, что "поворотным моментом для Трампа стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам".
"Помощники Трампа говорят, президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за 183 миллиарда долларов одобренной Конгрессом помощи", — объяснили вашингтонские инсайдеры.
Пока Киев заявляет о своем отказе от сделки с США по украинским металлам, Вашингтон обвиняет его во лжи, подчеркивая, что глава киевского режима ранее, сославшись на законодательный процесс, отложил ее, но согласился. Подробности в публикации Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи