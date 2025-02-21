https://ukraina.ru/20250221/1061253084.html

В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте

В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте - 21.02.2025 Украина.ру

В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте

После того, как Владимир Зеленский себе резкие выпады в адрес президента США Дональда Трампа, ему лучше уехать с Украины, так как "список друзей в Вашингтоне резко сокращается". Таким заявлением в беседе с американским изданием New York Post 21 февраля поделились источники в окружении главы Белого дома

2025-02-21T10:41

2025-02-21T10:41

2025-02-21T10:41

новости

сша

украина

вашингтон

киев

дональд трамп

владимир зеленский

выборы

президентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059573782_323:0:2412:1175_1920x0_80_0_0_3597d76292ebe355f6b15d7513134de3.jpg.webp

В материале издания уточняется, что на данный момент у Зеленского мало сторонников в ближайшем окружении Трампа, а "вечно напряженные отношения между двумя лидерами" начали перерастать в открытую вражду. Также авторы статьи подчеркнули, что ухудшение отношений между ними угрожает подорвать позиции Киева на мирных переговорах с Москвой. По словам одного из источников, разговоры о замене Зеленского и о выборах президента Украины начали подниматься в окружении Трампа пару месяцев назад. "Несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства на Украине. <...> Антизеленские настроения широко распространены в Западном крыле (офисе Трампа - Ред.)", — цитируют различных источников газеты мировые издания.Кроме того, в публикации приводятся слова и другого источника, близкого к Трампу, который обратил внимание, что он "как и Папа Римский, не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду украинский закон, который Зеленский подписал в августе прошлого года, запретив религиозные организации, связанные с Русской православной церковью. А между тем в администрации Трампа, несмотря на решимость заменить Зеленского кем-то другим, не могут составить список кандидатов.В материале также уточняется, что "поворотным моментом для Трампа стал отказ Киева подписать сделку по редким минералам". "Помощники Трампа говорят, президент считает, что Зеленский в принципе согласился в сентябре во время встречи в Башне Трампа предоставить США 500 миллиардов долларов редкоземельных элементов в качестве компенсации за 183 миллиарда долларов одобренной Конгрессом помощи", — объяснили вашингтонские инсайдеры. Пока Киев заявляет о своем отказе от сделки с США по украинским металлам, Вашингтон обвиняет его во лжи, подчеркивая, что глава киевского режима ранее, сославшись на законодательный процесс, отложил ее, но согласился. Подробности в публикации Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи

сша

украина

вашингтон

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вашингтон, киев, дональд трамп, владимир зеленский, выборы, президентские выборы