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Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи

Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи - 21.02.2025 Украина.ру

Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи

Владимир Зеленский солгал насчет отказа от сделки с США по украинским металлам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж

2025-02-21T09:55

2025-02-21T09:55

2025-02-21T09:56

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По словам Рубио, Зеленский сказал, что Киев хочет заключить эту сделку и "в ней есть смысл", но отметил, что ему нужно "провести ее через законодательный процесс".На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил предложение США о передаче 50 процентов прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. По информации источников издания, Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве сделки и пообещал ее "воскресить". Подробнее о сорванной сделке - в материале Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп, минфин