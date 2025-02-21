Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи - 21.02.2025 Украина.ру
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Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи - 21.02.2025 Украина.ру
Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи
Владимир Зеленский солгал насчет отказа от сделки с США по украинским металлам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж
2025-02-21T09:55
2025-02-21T09:56
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По словам Рубио, Зеленский сказал, что Киев хочет заключить эту сделку и "в ней есть смысл", но отметил, что ему нужно "провести ее через законодательный процесс".На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил предложение США о передаче 50 процентов прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. По информации источников издания, Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве сделки и пообещал ее "воскресить". Подробнее о сорванной сделке - в материале Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп, минфин
Новости, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп, Минфин

Госсекретарь США Рубио уличил Зеленского во лжи

09:55 21.02.2025 (обновлено: 09:56 21.02.2025)
 
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский солгал насчет отказа от сделки с США по украинским металлам. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж
По словам Рубио, Зеленский сказал, что Киев хочет заключить эту сделку и "в ней есть смысл", но отметил, что ему нужно "провести ее через законодательный процесс".

"Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так", – заверил госсекретарь.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил предложение США о передаче 50 процентов прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. По информации источников издания, Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался.
Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в срыве сделки и пообещал ее "воскресить".
Подробнее о сорванной сделке - в материале Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАВашингтонВладимир ЗеленскийМарко РубиоДональд ТрампМинфин
 
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