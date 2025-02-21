https://ukraina.ru/20250221/1061244146.html

Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине

Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине - 21.02.2025 Украина.ру

Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине

Что бы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Их интересует торговля, договоренности по углю, зерну и металлу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев

2025-02-21T03:15

2025-02-21T03:15

2025-02-21T10:37

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сергей санакоев

мотор сич

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ресурсы

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добыча

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На Украине сейчас задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США.На долю Китая приходится около 90 процентов мировой добычи редкоземельных элементов, при этом он остается и самым большим потребителем таких металлов, отметил эксперт.В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае, добавил он.Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич", подчеркнул Санакоев."Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.Также на тему украинских ресурсов — в материале "Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250211/1060993963.html

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новости, китай, украина, сша, сергей санакоев, мотор сич, металл, ресурсы, уголь, добыча, торговля, соглашение, кнр (китай)