Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине - 21.02.2025 Украина.ру
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Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине
Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине - 21.02.2025 Украина.ру
Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине
Что бы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Их интересует торговля, договоренности по углю, зерну и металлу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
2025-02-21T03:15
2025-02-21T10:37
новости
китай
украина
сша
сергей санакоев
мотор сич
металл
ресурсы
уголь
добыча
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На Украине сейчас задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США.На долю Китая приходится около 90 процентов мировой добычи редкоземельных элементов, при этом он остается и самым большим потребителем таких металлов, отметил эксперт.В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае, добавил он.Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич", подчеркнул Санакоев."Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.Также на тему украинских ресурсов — в материале "Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
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новости, китай, украина, сша, сергей санакоев, мотор сич, металл, ресурсы, уголь, добыча, торговля, соглашение, кнр (китай)
Новости, Китай, Украина, США, Сергей Санакоев, мотор сич, металл, ресурсы, уголь, добыча, торговля, соглашение, КНР (Китай)

Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине

03:15 21.02.2025 (обновлено: 10:37 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахта имени С. М. Кирова в Макеевке
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Что бы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Их интересует торговля, договоренности по углю, зерну и металлу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
На Украине сейчас задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США.
На долю Китая приходится около 90 процентов мировой добычи редкоземельных элементов, при этом он остается и самым большим потребителем таких металлов, отметил эксперт.
"До того, как эти редкоземельные металлы в виде продукции будут поступать на рынки, пройдет 10 лет. Это время уйдет на разведку и организацию добычи", — указал Санакоев.
В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае, добавил он.
Чтобы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Речь не идет даже о том, чтобы добиваться исполнения обязательств Украины перед Пекином по заводу "Мотор Сич", подчеркнул Санакоев.
"Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинских ресурсов — в материале "Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
11 февраля, 19:30
Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.
 
НовостиКитайУкраинаСШАСергей Санакоевмотор сичметаллресурсыугольдобычаторговлясоглашениеКНР (Китай)
 
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