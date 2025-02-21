Уголь, зерно и редкоземельные металлы: Санакоев объяснил, что еще интересует Китай на Украине
03:15 21.02.2025 (обновлено: 10:37 21.02.2025)
Что бы ни говорили создатели мифов о китайской "угрозе", Китай всегда исходит из экономической целесообразности. Их интересует торговля, договоренности по углю, зерну и металлу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев
На Украине сейчас задумались о том, что стоит предложить Китаю заключить соглашение о разработке месторождений полезных ископаемых после того, как сорвалась такая же сделка с США.
На долю Китая приходится около 90 процентов мировой добычи редкоземельных элементов, при этом он остается и самым большим потребителем таких металлов, отметил эксперт.
"До того, как эти редкоземельные металлы в виде продукции будут поступать на рынки, пройдет 10 лет. Это время уйдет на разведку и организацию добычи", — указал Санакоев.
В интересах китайских компаний участвовать в восстановлении Украины, и они будут этим заниматься в этом в любом случае, добавил он.
"Китайцев больше интересует взаимовыгодная торговля, договоренности по углю, зерну, металлу. Но совершенно исключено, что Китай будет кому-то угрожать", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Санакоев: Трамп предложил Китаю игру с нулевой суммой, но в войне тарифов победителей не будет" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинских ресурсов — в материале "Профессионал, или Ценные грабли из редкоземельных металлов" на сайте Украина.ру.
11 февраля, 19:30Алексей Зубец: Редкоземельные металлы Украины для Трампа — это блеф Зеленского и старых республиканцевЕсли Путин и Трамп будут говорить о разделе Украины и ее ресурсов, то Россия будет опираться на реальные цифры. А они говорят о том, что два главных ресурса Украины — это чернозем и железная руда. Но обманывать Трампа и говорить, что там редкоземельных металлов на 500 млрд долларов, никто не будет.