"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже - 21.02.2025 Украина.ру
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"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже
"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже - 21.02.2025 Украина.ру
"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже
По данным российской разведки, у противника на Курском направлении остается все меньше ресурсов. Сил для активного удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-21T05:50
2025-02-21T05:50
новости
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суджа
украина
всу
ресурсы
курск
курская область
плацдарм
украинская армия
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В Погребках продолжаются упорные бои, российские штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники, сообщил эксперт.Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина предприняла безуспешную попытку контратаки, но противник был уничтожен. За прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000, отметил обозреватель.По данным российской разведки, на Курском направлении у ВСУ остается все меньше ресурсов. Украинское командование постоянно докладывает в Киев, что сил для удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев, сообщил обозреватель.После чего российская группировка войск просто создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы продвигаются в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, суджа, украина, всу, ресурсы, курск, курская область, плацдарм, украинская армия, сво, спецоперация, вс рф, вкс, военная техника, потери всу
Новости, Россия, Суджа, Украина, ВСУ, ресурсы, Курск, Курская область, плацдарм, украинская армия, СВО, Спецоперация, ВС РФ, ВКС, военная техника, потери ВСУ

"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже

05:50 21.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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По данным российской разведки, у противника на Курском направлении остается все меньше ресурсов. Сил для активного удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Погребках продолжаются упорные бои, российские штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники, сообщил эксперт.
Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина предприняла безуспешную попытку контратаки, но противник был уничтожен. За прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000, отметил обозреватель.
"По официальной информации Министерства обороны РФ потери противника за минувшие сутки составили: танк "Леопард", два БТРа М-113, 14 бронемашин, зенитная установка, 15 единиц автомобильной техники, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица "М-777", 11 минометов, 12 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, девять дронов самолетного типа и пять коптеров "Баба Яга", — подчеркнул Алехин.
По данным российской разведки, на Курском направлении у ВСУ остается все меньше ресурсов. Украинское командование постоянно докладывает в Киев, что сил для удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев, сообщил обозреватель.
После чего российская группировка войск просто создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
О том, как российские бойцы продвигаются в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 19:30
Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.
 
НовостиРоссияСуджаУкраинаВСУресурсыКурскКурская областьплацдармукраинская армияСВОСпецоперацияВС РФВКСвоенная техникапотери ВСУ
 
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