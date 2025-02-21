https://ukraina.ru/20250221/1061242760.html

"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже

"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже - 21.02.2025 Украина.ру

"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже

По данным российской разведки, у противника на Курском направлении остается все меньше ресурсов. Сил для активного удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-21T05:50

2025-02-21T05:50

2025-02-21T05:50

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В Погребках продолжаются упорные бои, российские штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники, сообщил эксперт.Противник не прекращает переброску новых сил к югу от Суджи. Украина предприняла безуспешную попытку контратаки, но противник был уничтожен. За прошедшие сутки отмечалась усиленная работа ВКС России, применялись ФАБ-3000, отметил обозреватель.По данным российской разведки, на Курском направлении у ВСУ остается все меньше ресурсов. Украинское командование постоянно докладывает в Киев, что сил для удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев, сообщил обозреватель.После чего российская группировка войск просто создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы продвигаются в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061239049.html

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