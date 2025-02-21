"Сил хватит на два-три месяца": Алехин объяснил, как долго ВСУ смогут удерживать плацдарм в Судже
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
По данным российской разведки, у противника на Курском направлении остается все меньше ресурсов. Сил для активного удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В Погребках продолжаются упорные бои, российские штурмовики выбили ВСУ с позиций на западной окраине Куриловки, отразили контратаку врага, уничтожив большое количество личного состава и техники, сообщил эксперт.
"По официальной информации Министерства обороны РФ потери противника за минувшие сутки составили: танк "Леопард", два БТРа М-113, 14 бронемашин, зенитная установка, 15 единиц автомобильной техники, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе гаубица "М-777", 11 минометов, 12 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи, девять дронов самолетного типа и пять коптеров "Баба Яга", — подчеркнул Алехин.
По данным российской разведки, на Курском направлении у ВСУ остается все меньше ресурсов. Украинское командование постоянно докладывает в Киев, что сил для удержания Суджанского плацдарма хватит только на два-три месяца боев, сообщил обозреватель.
После чего российская группировка войск просто создаст очередное тактическое окружение, в котором будет перемалывать наиболее боеспособные бригады ВСУ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
О том, как российские бойцы продвигаются в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.