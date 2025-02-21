https://ukraina.ru/20250221/1061242072.html

Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины

Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины - 21.02.2025 Украина.ру

Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины

После освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-й бригады пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-21T06:20

2025-02-21T06:20

2025-02-21T06:20

новости

сумская область

россия

украина

геннадий алехин

владимир путин

морпехи

курская область

суджа

плацдарм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061241792_0:213:2796:1786_1920x0_80_0_0_513fe90220fb9c6a9002fbcbe35a7ed8.jpg

В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов решают сложные боевые задачи в Суджанском районе, рассказал эксперт.Он отметил, что после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи пересекли границу и продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка в Сумской области.Эти два села расположены как раз между Свердликово и дорогой, которая ведет из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как главную артерию для снабжения группировки на захваченном плацдарме, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы уничтожают врага в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061239049.html

сумская область

россия

украина

курская область

суджа

сумы

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, россия, украина, геннадий алехин, владимир путин, морпехи, курская область, суджа, плацдарм, сумы, курск, граница, сво, спецоперация