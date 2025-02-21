Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины
После освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-й бригады пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.
"810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты участвовала в сражениях на ключевых направлениях СВО: взятие Мариуполя, отражение украинского контрнаступа в Запорожской области, бои за острова на Днепре под Херсоном", — подчеркнул Алехин.
С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов решают сложные боевые задачи в Суджанском районе, рассказал эксперт.
Он отметил, что после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи пересекли границу и продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка в Сумской области.
Эти два села расположены как раз между Свердликово и дорогой, которая ведет из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как главную артерию для снабжения группировки на захваченном плацдарме, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 19:30Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.