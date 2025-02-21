Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины - 21.02.2025 Украина.ру
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Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины
Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины - 21.02.2025 Украина.ру
Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины
После освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-й бригады пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-21T06:20
2025-02-21T06:20
новости
сумская область
россия
украина
геннадий алехин
владимир путин
морпехи
курская область
суджа
плацдарм
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В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов решают сложные боевые задачи в Суджанском районе, рассказал эксперт.Он отметил, что после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи пересекли границу и продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка в Сумской области.Эти два села расположены как раз между Свердликово и дорогой, которая ведет из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как главную артерию для снабжения группировки на захваченном плацдарме, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.О том, как российские бойцы уничтожают врага в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, украина, геннадий алехин, владимир путин, морпехи, курская область, суджа, плацдарм, сумы, курск, граница, сво, спецоперация
Новости, Сумская область, Россия, Украина, Геннадий Алехин, Владимир Путин, морпехи, Курская область, Суджа, плацдарм, Сумы, Курск, граница, СВО, Спецоперация

Заход в Сумскую область: полковник запаса о том, как морпехи 810-й бригады пересекли границу Украины

06:20 21.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКонкурс "Морской десант" в Приморском крае
Конкурс Морской десант в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
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После освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи 810-й бригады пересекли границу и продвинулись в направлении сел Новенькое и Басовка в Сумской области. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В среду, 19 февраля, во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу Украины и вышли на территорию противника.

"810-я отдельная гвардейская орденов Жукова и Ушакова бригада морской пехоты участвовала в сражениях на ключевых направлениях СВО: взятие Мариуполя, отражение украинского контрнаступа в Запорожской области, бои за острова на Днепре под Херсоном", — подчеркнул Алехин.

С началом вторжения ВСУ в Курскую область штурмовые подразделения морпехов решают сложные боевые задачи в Суджанском районе, рассказал эксперт.
Он отметил, что после освобождения села Свердликово, расположенного в семи километрах от ключевой для ВСУ трассы "Сумы — Курск", морпехи пересекли границу и продвинулись в направлении населенных пунктов Новенькое и Басовка в Сумской области.
Эти два села расположены как раз между Свердликово и дорогой, которая ведет из сумской Юнаковки в курскую Суджу. Этот транспортный рукав противник использует как главную артерию для снабжения группировки на захваченном плацдарме, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия под прикрытием лесов и реки отрезает ВСУ под Курском от Сумской области" на сайте Украина.ру.
О том, как российские бойцы уничтожают врага в районе Торского выступа — в материале "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 19:30
Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и КиевСейчас потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров.
 
НовостиСумская областьРоссияУкраинаГеннадий АлехинВладимир ПутинморпехиКурская областьСуджаплацдармСумыКурскграницаСВОСпецоперация
 
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