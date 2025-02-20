Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена - 20.02.2025 Украина.ру
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Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена
Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена - 20.02.2025 Украина.ру
Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена
Президент США Дональд Трамп поднял на смех утверждения о вмешательстве России в выборы в своей стране, напомнив, что Москва "потратила" на эту цель всего два доллара, в то время как Вашингтон "разбазаривает" миллионы на вмешательство в выборы по всему миру. Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед пулом журналистов Белого дома
2025-02-20T11:56
2025-02-20T11:56
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Он добавил, что США потратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдавии, Либерии, Бангладеш и Непале.Россию постоянно обвиняют во вмешательстве практически в каждые американские выборы. Однако чаще всего эти конспирологические теории разбиваются об очевидные факты. Например, слухи о якобы имевшем место "сговоре" Трампа с Москвой на голосовании 2016 года в конечном счете опровергли сами американские власти.Президент Владимир Путин многократно подчеркивал, что Москва не вмешивается в дела Европы и Вашингтона, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками, как не приемлет такого поведения и в свой адрес.При этом одним из первых решений Трампа в его второй президентский срок стал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Новый американский лидер уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена - сыне экс-президента Джо Байдена о якобы российском вмешательстве в выборы президента США."Эта фальсификация санкции разведывательного сообщества на сокрытие информации, важной для американского народа во время президентских выборов, является вопиющим нарушением доверия, напоминающим страну третьего мира. И теперь вера американцев во всех других патриотичных специалистов по разведке, которые поклялись защищать нацию, оказалась под угрозой", - говорилось в соотвествующем в указе 47-го президента США.Тем временем в прессе США появились сообщения о том, что благодаря лояльности Трампа к Москве Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
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новости, сша, москва, россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, цру, выборы, вмешательство
Новости, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, ЦРУ, выборы, вмешательство

Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена

11:56 20.02.2025
 
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© Public domain
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Президент США Дональд Трамп поднял на смех утверждения о вмешательстве России в выборы в своей стране, напомнив, что Москва "потратила" на эту цель всего два доллара, в то время как Вашингтон "разбазаривает" миллионы на вмешательство в выборы по всему миру. Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед пулом журналистов Белого дома
"Двадцать один миллион долларов на явку избирателей в Индии. Зачем нам нужно тратить 21 миллион долларов на явку избирателей в Индии? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого. Нам стоит рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что где-то два доллара в нашей стране потратила Россия, то это ж целое событие, ведь правда? Они несколько объявлений разместили в интернете - просто огромное достижение! А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - заявил Трамп.
Он добавил, что США потратили миллионы долларов на различные инициативы в Камбодже, Сербии, Молдавии, Либерии, Бангладеш и Непале.
Россию постоянно обвиняют во вмешательстве практически в каждые американские выборы. Однако чаще всего эти конспирологические теории разбиваются об очевидные факты. Например, слухи о якобы имевшем место "сговоре" Трампа с Москвой на голосовании 2016 года в конечном счете опровергли сами американские власти.
Президент Владимир Путин многократно подчеркивал, что Москва не вмешивается в дела Европы и Вашингтона, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками, как не приемлет такого поведения и в свой адрес.
При этом одним из первых решений Трампа в его второй президентский срок стал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Новый американский лидер уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена - сыне экс-президента Джо Байдена о якобы российском вмешательстве в выборы президента США.
"Эта фальсификация санкции разведывательного сообщества на сокрытие информации, важной для американского народа во время президентских выборов, является вопиющим нарушением доверия, напоминающим страну третьего мира. И теперь вера американцев во всех других патриотичных специалистов по разведке, которые поклялись защищать нацию, оказалась под угрозой", - говорилось в соотвествующем в указе 47-го президента США.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
21 января, 18:01
Трамп обвинил сотрудников ЦРУ во вмешательстве в президентские выборы 2020 годаДесятки сотрудников ЦРУ действовали против интересов народа и государства во время президентской кампании 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Тем временем в прессе США появились сообщения о том, что благодаря лояльности Трампа к Москве Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
НовостиСШАМоскваРоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЦРУвыборывмешательство
 
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