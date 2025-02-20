Два доллара: Трамп высмеял "вмешательство" Москвы в выборы в США и нашел "бревно" "в глазу" у Байдена
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп поднял на смех утверждения о вмешательстве России в выборы в своей стране, напомнив, что Москва "потратила" на эту цель всего два доллара, в то время как Вашингтон "разбазаривает" миллионы на вмешательство в выборы по всему миру. Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед пулом журналистов Белого дома
"Двадцать один миллион долларов на явку избирателей в Индии. Зачем нам нужно тратить 21 миллион долларов на явку избирателей в Индии? Ну, наверное, они пытались добиться избрания кого-то другого. Нам стоит рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что где-то два доллара в нашей стране потратила Россия, то это ж целое событие, ведь правда? Они несколько объявлений разместили в интернете - просто огромное достижение! А тут 21 миллион долларов на выборы в Индии", - заявил Трамп.
Россию постоянно обвиняют во вмешательстве практически в каждые американские выборы. Однако чаще всего эти конспирологические теории разбиваются об очевидные факты. Например, слухи о якобы имевшем место "сговоре" Трампа с Москвой на голосовании 2016 года в конечном счете опровергли сами американские власти.
Президент Владимир Путин многократно подчеркивал, что Москва не вмешивается в дела Европы и Вашингтона, не спекулирует на вопросах между США и их союзниками, как не приемлет такого поведения и в свой адрес.
При этом одним из первых решений Трампа в его второй президентский срок стал указ о расследовании деятельности более полусотни сотрудников ЦРУ во время президентских выборов 2020 года. Новый американский лидер уверен, что в спецслужбе сознательно распространяли ложь о ноутбуке Хантера Байдена - сыне экс-президента Джо Байдена о якобы российском вмешательстве в выборы президента США.
"Эта фальсификация санкции разведывательного сообщества на сокрытие информации, важной для американского народа во время президентских выборов, является вопиющим нарушением доверия, напоминающим страну третьего мира. И теперь вера американцев во всех других патриотичных специалистов по разведке, которые поклялись защищать нацию, оказалась под угрозой", - говорилось в соотвествующем в указе 47-го президента США.
Тем временем в прессе США появились сообщения о том, что благодаря лояльности Трампа к Москве Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.