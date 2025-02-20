"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
В рядах ВСУ уже появляются подростки, которых вербуют из школ-интернатов. На их территории обустраиваются украинские военные и наемники, которые дурманят головы подросткам, заманивая в ряды ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, украинское командование перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Кроме военнослужащих с инвалидностью, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, подчеркнул он.
По словам Алехина, преимущественно украинских подростков вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове есть порядка 12 таких заведений, уточнил он.
"На их территории обустроились украинские военные и наемники, они-то и дурманят головы подросткам, рассказывая о "прелестях" службы. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах скучна, да и с питанием проблемы", — подчеркнул Алехин.
Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду. Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбища пострелять по мишеням, потом — неизбежная "стажировка" в окопах, после которой немногие возвращаются обратно.
"У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
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