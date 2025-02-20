https://ukraina.ru/20250220/1061208786.html

"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"

"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду" - 20.02.2025 Украина.ру

"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"

В рядах ВСУ уже появляются подростки, которых вербуют из школ-интернатов. На их территории обустраиваются украинские военные и наемники, которые дурманят головы подросткам, заманивая в ряды ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-20T05:45

2025-02-20T05:45

2025-02-20T05:45

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Пытаясь удержать линию фронта, украинское командование перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Кроме военнослужащих с инвалидностью, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, подчеркнул он.По словам Алехина, преимущественно украинских подростков вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове есть порядка 12 таких заведений, уточнил он.Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду. Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбища пострелять по мишеням, потом — неизбежная "стажировка" в окопах, после которой немногие возвращаются обратно. "У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса: "Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061175651.html

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новости, харьков, украина, геннадий алехин, всу, украинская армия, харьковская область, интернат, дети, подростки, военные, иностранные наемники, сво