"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду" - 20.02.2025 Украина.ру
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"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"
"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду" - 20.02.2025 Украина.ру
"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"
В рядах ВСУ уже появляются подростки, которых вербуют из школ-интернатов. На их территории обустраиваются украинские военные и наемники, которые дурманят головы подросткам, заманивая в ряды ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-20T05:45
2025-02-20T05:45
новости
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украина
геннадий алехин
всу
украинская армия
харьковская область
интернат
дети
подростки
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Пытаясь удержать линию фронта, украинское командование перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Кроме военнослужащих с инвалидностью, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, подчеркнул он.По словам Алехина, преимущественно украинских подростков вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове есть порядка 12 таких заведений, уточнил он.Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду. Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбища пострелять по мишеням, потом — неизбежная "стажировка" в окопах, после которой немногие возвращаются обратно. "У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса: "Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп" на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, украина, геннадий алехин, всу, украинская армия, харьковская область, интернат, дети, подростки, военные, иностранные наемники, сво
Новости, Харьков, Украина, Геннадий Алехин, ВСУ, украинская армия, Харьковская область, интернат, дети, подростки, военные, иностранные наемники, СВО

"Списывают как пропавших без вести": Алехин о том, как украинских подростков вербуют "служить за еду"

05:45 20.02.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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В рядах ВСУ уже появляются подростки, которых вербуют из школ-интернатов. На их территории обустраиваются украинские военные и наемники, которые дурманят головы подросткам, заманивая в ряды ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пытаясь удержать линию фронта, украинское командование перебрасывает резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Кроме военнослужащих с инвалидностью, в рядах ВСУ появляются подростки, которым не исполнилось 18-20 лет, подчеркнул он.
По словам Алехина, преимущественно украинских подростков вербуют из школ-интернатов. В том же Харькове есть порядка 12 таких заведений, уточнил он.
"На их территории обустроились украинские военные и наемники, они-то и дурманят головы подросткам, рассказывая о "прелестях" службы. Многие на это покупаются, потому как жизнь в интернатах скучна, да и с питанием проблемы", — подчеркнул Алехин.
Образно говоря, парни готовы пойти на службу за еду. Поначалу их обеспечивают в тыловых подразделениях, вывозят на стрельбища пострелять по мишеням, потом — неизбежная "стажировка" в окопах, после которой немногие возвращаются обратно.
"У этих хлопчиков нет документов, подтверждающих личность, и их списывают как пропавших без вести. Просто молодые пацаны, без роду, без племени", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса: "Конец Зеленского. Почему с ним отказывается вести переговоры не только Путин, но и Трамп" на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
18 февраля, 19:30
Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейскогоАдминистрация Трампа, переформатировав внутреннюю политику у себя в стране, пытается найти такие же силы и в Европе. Это прежде всего европейские правые партии, которые пытаются отстоять принципы суверенного государства. Поэтому и делается ставка на евроскептиков, на тех, кто не хочет превращения ЕС в конгломерат мирового олигархата.
 
НовостиХарьковУкраинаГеннадий АлехинВСУукраинская армияХарьковская областьинтернатдетиподросткивоенныеиностранные наемникиСВО
 
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