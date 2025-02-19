Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061213818.html
Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США - 19.02.2025 Украина.ру
Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
Москва не нуждается в посредничестве Евросоюза при обсуждении международных вопросов с США. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-19T20:58
2025-02-19T20:58
новости
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
ес
международные отношения
международная политика
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061213697_0:0:760:427_1920x0_80_0_0_51ff1414970f96be134dc4c098e67cb5.jpg
В ходе посещения НПП "Радар ммс" президент России ответил вопросы представителей российских СМИ. В частности, он позитивно оценил состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США.Президенту России был задан вопрос о заявлениях лидеров ЕС после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Европейские политики заявили о своём праве голоса на переговорах Москвы и Вашингтона.Самое главное в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе украинский кризис, невозможно, констатировал Путин.Путин напомнил: политики Европы отказались от участия в переговорах с Россией, именно они прекратили контактировать с Москвой.Он также напомнил, что руководство Украины само себе запретило переговоры с Россией. Более того, отметил Путин: украинская сторона публично отвергла договорённости, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года."Вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив, - сказал Путин, оценивая поведение украинской стороны. - Ну что же, мы никому ничего не навязываем".Президент России также заметил, что в свете последних событий Москва не вмешивается в дела "трансатлантических партнёров" и не спекулирует на противоречиях западноевропейских столиц с Вашингтоном. По мнению Путина, западные политики сами создали себе проблемы в своих отношениях. Российский лидер напомнил, как западноевропейские лидеры хамили и ссорились с Дональном Трампом. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
https://ukraina.ru/20250219/1061213254.html
https://ukraina.ru/20241219/1059818954.html
россия
сша
москва
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061213697_34:0:603:427_1920x0_80_0_0_9413c7c8b51fee546d1279ebe06844a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, ес, международные отношения, международная политика, запад, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения
Новости, Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, международные отношения, Международная политика, Запад, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения

Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США

20:58 19.02.2025
 
Президент России в ходе посещения НПП "Радар ммс" 19.02.2025
Президент России в ходе посещения НПП Радар ммс 19.02.2025
Читать в
ДзенTelegram
Москва не нуждается в посредничестве Евросоюза при обсуждении международных вопросов с США. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
В ходе посещения НПП "Радар ммс" президент России ответил вопросы представителей российских СМИ. В частности, он позитивно оценил состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США.
Президенту России был задан вопрос о заявлениях лидеров ЕС после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Европейские политики заявили о своём праве голоса на переговорах Москвы и Вашингтона.
"Право голоса в чём? – сказал Путин. - Целью и предметом наших переговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединёнными Штатами? Наверное, это избыточное требование".
Самое главное в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе украинский кризис, невозможно, констатировал Путин.
"Целью этой встречи как раз было повышение доверия между Россией и США, - отметил российский лидер. - Что касается других участников, то Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда".
Путин напомнил: политики Европы отказались от участия в переговорах с Россией, именно они прекратили контактировать с Москвой.
Президент России 19.02.2025
20:17
"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией СШАСША на теперь представляют совсем другие люди, с которыми возможно обсуждать не только украинскую проблему. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
Он также напомнил, что руководство Украины само себе запретило переговоры с Россией. Более того, отметил Путин: украинская сторона публично отвергла договорённости, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года.
"Вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив, - сказал Путин, оценивая поведение украинской стороны. - Ну что же, мы никому ничего не навязываем".
Зеленский предупреждает
19 декабря 2024, 18:48
Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
Президент России также заметил, что в свете последних событий Москва не вмешивается в дела "трансатлантических партнёров" и не спекулирует на противоречиях западноевропейских столиц с Вашингтоном.
По мнению Путина, западные политики сами создали себе проблемы в своих отношениях. Российский лидер напомнил, как западноевропейские лидеры хамили и ссорились с Дональном Трампом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
 
НовостиРоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампЕСмеждународные отношенияМеждународная политикаЗападпереговорыдипломатиядипломатические отношения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
20:58Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
20:17"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
19:56Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины
19:30Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны
19:30Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
19:23Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции
18:37Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике
18:13Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине
18:12Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
17:44"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области
17:15И хочется, и колется. На что готов Лондон ради места за столом переговоров по Украине?
16:53Безуглая назвала Зеленскому тех, кого нужно уволить, чтобы Украина не проиграла в войне
16:41Изучает расписание рейсов: основатель Pink Floyd раскрыл план Зеленского
16:29Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
16:03"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг
16:00"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров
15:44Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
15:37СВР предупреждает об атаках украинских террористов на диппредставительства в ЕС
15:32Чьим будет Киев? Ищенко о границах России и землях, которые нужно отбирать у Украины
Лента новостейМолния