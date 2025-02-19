https://ukraina.ru/20250219/1061213818.html

Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США

Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США - 19.02.2025 Украина.ру

Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США

Москва не нуждается в посредничестве Евросоюза при обсуждении международных вопросов с США. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-19T20:58

2025-02-19T20:58

2025-02-19T20:58

новости

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

ес

международные отношения

международная политика

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/13/1061213697_0:0:760:427_1920x0_80_0_0_51ff1414970f96be134dc4c098e67cb5.jpg

В ходе посещения НПП "Радар ммс" президент России ответил вопросы представителей российских СМИ. В частности, он позитивно оценил состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США.Президенту России был задан вопрос о заявлениях лидеров ЕС после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Европейские политики заявили о своём праве голоса на переговорах Москвы и Вашингтона.Самое главное в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе украинский кризис, невозможно, констатировал Путин.Путин напомнил: политики Европы отказались от участия в переговорах с Россией, именно они прекратили контактировать с Москвой.Он также напомнил, что руководство Украины само себе запретило переговоры с Россией. Более того, отметил Путин: украинская сторона публично отвергла договорённости, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года."Вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив, - сказал Путин, оценивая поведение украинской стороны. - Ну что же, мы никому ничего не навязываем".Президент России также заметил, что в свете последних событий Москва не вмешивается в дела "трансатлантических партнёров" и не спекулирует на противоречиях западноевропейских столиц с Вашингтоном. По мнению Путина, западные политики сами создали себе проблемы в своих отношениях. Российский лидер напомнил, как западноевропейские лидеры хамили и ссорились с Дональном Трампом. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля

https://ukraina.ru/20250219/1061213254.html

https://ukraina.ru/20241219/1059818954.html

россия

сша

москва

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, ес, международные отношения, международная политика, запад, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения