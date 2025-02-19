Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
Президент России в ходе посещения НПП "Радар ммс" 19.02.2025
Москва не нуждается в посредничестве Евросоюза при обсуждении международных вопросов с США. Об этом 19 февраля заявил президент России Владимир Путин.
В ходе посещения НПП "Радар ммс" президент России ответил вопросы представителей российских СМИ. В частности, он позитивно оценил состоявшиеся 18 февраля в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США.
Президенту России был задан вопрос о заявлениях лидеров ЕС после состоявшихся в Саудовской Аравии переговоров. Европейские политики заявили о своём праве голоса на переговорах Москвы и Вашингтона.
"Право голоса в чём? – сказал Путин. - Целью и предметом наших переговоров было восстановление российско-американских отношений. Кто-то хочет быть посредником между Россией и Соединёнными Штатами? Наверное, это избыточное требование".
Самое главное в решении всех очень острых вопросов, включая и украинское урегулирование, заключается в том, что без повышения уровня доверия между Россией и США решить многие вопросы, в том числе украинский кризис, невозможно, констатировал Путин.
"Целью этой встречи как раз было повышение доверия между Россией и США, - отметил российский лидер. - Что касается других участников, то Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда".
Путин напомнил: политики Европы отказались от участия в переговорах с Россией, именно они прекратили контактировать с Москвой.
Он также напомнил, что руководство Украины само себе запретило переговоры с Россией. Более того, отметил Путин: украинская сторона публично отвергла договорённости, достигнутые в Стамбуле весной 2022 года.
"Вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив, - сказал Путин, оценивая поведение украинской стороны. - Ну что же, мы никому ничего не навязываем".
19 декабря 2024, 18:48Зеленский: "Стамбульских соглашений" никогда не существовало. Был ультиматум России"В начале СВО был ультиматум России, который руководство Украины отвергло, а соглашений представителей Киева и Москвы в Стамбуле вовсе никогда не существовало. Об этом 19 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявил Владимир Зеленский.
Президент России также заметил, что в свете последних событий Москва не вмешивается в дела "трансатлантических партнёров" и не спекулирует на противоречиях западноевропейских столиц с Вашингтоном.
По мнению Путина, западные политики сами создали себе проблемы в своих отношениях. Российский лидер напомнил, как западноевропейские лидеры хамили и ссорились с Дональном Трампом.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля