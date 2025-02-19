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Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины

Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины - 19.02.2025 Украина.ру

Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины

Лидеры Евросоюза потерпели неудачу в установлении мира на Украине, а Джозеф Байден в бытность президентом США даже не пытался этого делать. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

2025-02-19T19:56

2025-02-19T19:56

2025-02-19T19:56

сша

украина

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

ес

переговоры

международные отношения

международная политика

запад

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Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.До, во время и после переговоров Белый дом подвергся критике из ЕС и Канады. В частности, канадский лидер Джастин Трюдо заявил о неприемлемости обсуждения урегулирования украинской проблемы без Владимира Зеленского. Критиковали переговорщиков также близкие к Демпартии США политики, сторонники ушедшего с президентского поста Джозефа Байдена.Он традиционно высказался в соцсети Truth Social, где комментирует события без цензуры, установленной сторонниками Демпартии США в других социальных сетях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля

сша

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сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, ес, переговоры, международные отношения, международная политика, запад, восточная европа, европа