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Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины
Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины - 19.02.2025 Украина.ру
Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины
Лидеры Евросоюза потерпели неудачу в установлении мира на Украине, а Джозеф Байден в бытность президентом США даже не пытался этого делать. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп.
2025-02-19T19:56
2025-02-19T19:56
2025-02-19T19:56
сша
украина
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
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переговоры
международные отношения
международная политика
запад
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Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.До, во время и после переговоров Белый дом подвергся критике из ЕС и Канады. В частности, канадский лидер Джастин Трюдо заявил о неприемлемости обсуждения урегулирования украинской проблемы без Владимира Зеленского. Критиковали переговорщиков также близкие к Демпартии США политики, сторонники ушедшего с президентского поста Джозефа Байдена.Он традиционно высказался в соцсети Truth Social, где комментирует события без цензуры, установленной сторонниками Демпартии США в других социальных сетях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
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украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, украина, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, ес, переговоры, международные отношения, международная политика, запад, восточная европа, европа
США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, переговоры, международные отношения, Международная политика, Запад, Восточная Европа, Европа
Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины
Лидеры Евросоюза потерпели неудачу в установлении мира на Украине, а Джозеф Байден в бытность президентом США даже не пытался этого делать. Об этом 19 февраля заявил президент США Дональд Трамп.
Накануне, 18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись прямые переговоры делегаций России и США. Пресса сообщала о намерении Вашингтона и Москвы выйти на понимание путей урегулирования украинской проблемы.
До, во время и после переговоров Белый дом подвергся критике из ЕС и Канады
. В частности, канадский лидер Джастин Трюдо
заявил о неприемлемости обсуждения урегулирования украинской проблемы без Владимира Зеленского
. Критиковали переговорщиков также близкие к Демпартии США политики, сторонники ушедшего с президентского поста Джозефа Байдена.
"Байден даже не пытался, Европа потерпела неудачу в установлении мира", – заявил Трамп.
Он традиционно высказался в соцсети Truth Social, где комментирует события без цензуры, установленной сторонниками Демпартии США в других социальных сетях.