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Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине

Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине - 19.02.2025 Украина.ру

Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине

Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноимённой книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина. Обсудили вопросы переговоров с США, безопасности Донбасса после окончания СВО. Кроме того, Прилепин рассказал о своих творческих планах

2025-02-19T18:13

2025-02-19T18:13

2025-02-19T18:13

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захар прилепин

евгений герасимов

украина.ру

росгвардия

министерство юстиции

дональд трамп

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00:31 – О значении фильмов на тему СВО; 02:25 – Станет ли Донбасс русским фронтиром; 05:01 – Будет ли Донбасс в безопасности после окончания СВО; 05:21 – О переговорах и продвижении на фронте; 06:22 – На каких территориальных уступках настаивают США; 09:03 – О реформе армии и флота, усилении геополитических позиций России; 10:11 – О перегруппировке ВС РФ и доктрине генерала Герасимова "сильные бьют слабых"; 11:54 – О реакции лидеров общественного мнения в России на заявления Трампа; 13:07 – Чем объясняется ликование из-за возвращения западных брендов в Россию;15:22 – Может ли кино на тему СВО поменять мышление западников в России; 17:44 – О новой книге Захара Прилепина.*В интервью упоминается Андрей Макаревич. Министерство юстиции России включило его в список иноагентов.

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