Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине - 19.02.2025 Украина.ру
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Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине
Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине - 19.02.2025 Украина.ру
Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине
Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноимённой книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина. Обсудили вопросы переговоров с США, безопасности Донбасса после окончания СВО. Кроме того, Прилепин рассказал о своих творческих планах
2025-02-19T18:13
2025-02-19T18:13
видео
россия
донбасс
сша
захар прилепин
евгений герасимов
украина.ру
росгвардия
министерство юстиции
дональд трамп
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00:31 – О значении фильмов на тему СВО; 02:25 – Станет ли Донбасс русским фронтиром; 05:01 – Будет ли Донбасс в безопасности после окончания СВО; 05:21 – О переговорах и продвижении на фронте; 06:22 – На каких территориальных уступках настаивают США; 09:03 – О реформе армии и флота, усилении геополитических позиций России; 10:11 – О перегруппировке ВС РФ и доктрине генерала Герасимова "сильные бьют слабых"; 11:54 – О реакции лидеров общественного мнения в России на заявления Трампа; 13:07 – Чем объясняется ликование из-за возвращения западных брендов в Россию;15:22 – Может ли кино на тему СВО поменять мышление западников в России; 17:44 – О новой книге Захара Прилепина.*В интервью упоминается Андрей Макаревич. Министерство юстиции России включило его в список иноагентов.
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видео, россия, донбасс, сша, захар прилепин, евгений герасимов, украина.ру, росгвардия, министерство юстиции, дональд трамп, кино, фильм, бренд, сво, спецоперация, иосиф сталин, культура, смоленск, швеция, европа, сергей лавров, краматорск, южная корея, северная корея, иран, президент сша, кит келлог, переговоры, конфликт, аляска, варшава, херсон, севастополь, курск, курская область, днепр, днепропетровская область, днепропетровск, латинская америка, африка, видео
Видео, Россия, Донбасс, США, Захар Прилепин, Евгений Герасимов, Украина.ру, Росгвардия, Министерство юстиции, Дональд Трамп, кино, фильм, бренд, СВО, Спецоперация, Иосиф Сталин, культура, Смоленск, Швеция, Европа, Сергей Лавров, Краматорск, Южная Корея, Северная Корея, Иран, президент США, Кит Келлог, переговоры, конфликт, Аляска, Варшава, Херсон, Севастополь, Курск, Курская область, Днепр, Днепропетровская область, Днепропетровск, Латинская Америка, Африка

Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине

18:13 19.02.2025
 
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Корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова побывала на премьере сериала "Ополченский романс", который был снят по одноимённой книге писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина. Обсудили вопросы переговоров с США, безопасности Донбасса после окончания СВО. Кроме того, Прилепин рассказал о своих творческих планах
00:31 – О значении фильмов на тему СВО;
02:25 – Станет ли Донбасс русским фронтиром;
05:01 – Будет ли Донбасс в безопасности после окончания СВО;
05:21 – О переговорах и продвижении на фронте;
06:22 – На каких территориальных уступках настаивают США;
09:03 – О реформе армии и флота, усилении геополитических позиций России;
10:11 – О перегруппировке ВС РФ и доктрине генерала Герасимова "сильные бьют слабых";
11:54 – О реакции лидеров общественного мнения в России на заявления Трампа;
13:07 – Чем объясняется ликование из-за возвращения западных брендов в Россию;
15:22 – Может ли кино на тему СВО поменять мышление западников в России;
17:44 – О новой книге Захара Прилепина.
*В интервью упоминается Андрей Макаревич. Министерство юстиции России включило его в список иноагентов.
 
ВидеоРоссияДонбассСШАЗахар ПрилепинЕвгений ГерасимовУкраина.руРосгвардияМинистерство юстицииДональд ТрампкинофильмбрендСВОСпецоперацияИосиф СталинкультураСмоленскШвецияЕвропаСергей ЛавровКраматорскЮжная КореяСеверная КореяИранпрезидент СШАКит КеллогпереговорыконфликтАляскаВаршаваХерсонСевастопольКурскКурская областьДнепрДнепропетровская областьДнепропетровскЛатинская АмерикаАфрика
 
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Заголовок открываемого материала
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