https://ukraina.ru/20250219/1061204135.html

Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot

Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot - 19.02.2025 Украина.ру

Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot

Так как нынешний президент США Дональд Трамп не утверждал новый пакет военной помощи Украине, у ВСУ заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом 19 февраля заявил Владимир Зеленский

2025-02-19T16:29

2025-02-19T16:29

2025-02-19T16:29

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джо байден

вооруженные силы украины

всу

поставки

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Стоит отметить, что при Трампе США не утверждали новый пакет военной помощи Украине. В то время, как ВСУ поступали остатки поставок, утвержденных еще при экс-президенте Америки Джо Байдене. Помимо этого, Зеленский заявил, что слова президента США о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. В качестве доказательства глава киевского режима привел опрос, который появился через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине. "Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится,", — сказал Зеленский.А между тем ВСУ продолжают наносить удары по объектам, которые не предназначены для военных целей. Например, сегодня, 19 февраля, Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших

https://ukraina.ru/20250219/1061203081.html

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новости, украина, сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, всу, поставки