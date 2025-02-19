Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot - 19.02.2025 Украина.ру
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Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot - 19.02.2025 Украина.ру
Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
Так как нынешний президент США Дональд Трамп не утверждал новый пакет военной помощи Украине, у ВСУ заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом 19 февраля заявил Владимир Зеленский
2025-02-19T16:29
2025-02-19T16:29
новости
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Стоит отметить, что при Трампе США не утверждали новый пакет военной помощи Украине. В то время, как ВСУ поступали остатки поставок, утвержденных еще при экс-президенте Америки Джо Байдене. Помимо этого, Зеленский заявил, что слова президента США о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. В качестве доказательства глава киевского режима привел опрос, который появился через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине. "Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится,", — сказал Зеленский.А между тем ВСУ продолжают наносить удары по объектам, которые не предназначены для военных целей. Например, сегодня, 19 февраля, Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
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новости, украина, сша, америка, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, всу, поставки
Новости, Украина, США, Америка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, поставки

Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot

16:29 19.02.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Так как нынешний президент США Дональд Трамп не утверждал новый пакет военной помощи Украине, у ВСУ заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом 19 февраля заявил Владимир Зеленский
"Когда в 3, 4, 5 часов утра мне звонит командующий, и говорит: "Мы возле этого города (я не хочу сейчас говорить, какой это город), но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы все исчерпали." Я говорю: "Что происходит?" А он говорит: "Сейчас идут восемь ракет на приближение (атака на город, на подлете восемь ракет - Ред.), но у нас нет ракет для систем ПВО", — рассказал глава киевского режима.
Стоит отметить, что при Трампе США не утверждали новый пакет военной помощи Украине. В то время, как ВСУ поступали остатки поставок, утвержденных еще при экс-президенте Америки Джо Байдене.
Помимо этого, Зеленский заявил, что слова президента США о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. В качестве доказательства глава киевского режима привел опрос, который появился через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине.
"Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится,", — сказал Зеленский.
16:03
"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтингВладимир Зеленский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Кроме того, глава киевского режима упрекнул тех, кто желает провести выборы на Украине. Об этом 19 февраля написало издание "Страна.ua"
А между тем ВСУ продолжают наносить удары по объектам, которые не предназначены для военных целей. Например, сегодня, 19 февраля, Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
 
НовостиУкраинаСШААмерикаВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы УкраиныВСУпоставки
 
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Заголовок открываемого материала
16:29Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
16:03"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтинг
16:00"Аллегро с огнём": поединок немецкого злого гения и советских морских минёров
15:44Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
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