Зеленский пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot
© скриншот видео
© скриншот видео
Так как нынешний президент США Дональд Трамп не утверждал новый пакет военной помощи Украине, у ВСУ заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot. Об этом 19 февраля заявил Владимир Зеленский
"Когда в 3, 4, 5 часов утра мне звонит командующий, и говорит: "Мы возле этого города (я не хочу сейчас говорить, какой это город), но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы все исчерпали." Я говорю: "Что происходит?" А он говорит: "Сейчас идут восемь ракет на приближение (атака на город, на подлете восемь ракет - Ред.), но у нас нет ракет для систем ПВО", — рассказал глава киевского режима.
Стоит отметить, что при Трампе США не утверждали новый пакет военной помощи Украине. В то время, как ВСУ поступали остатки поставок, утвержденных еще при экс-президенте Америки Джо Байдене.
Помимо этого, Зеленский заявил, что слова президента США о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. В качестве доказательства глава киевского режима привел опрос, который появился через несколько часов после слов Трампа о низкой поддержке Зеленского на Украине.
"Сегодня утром вышел [опрос] КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится,", — сказал Зеленский.
16:03"Трамп живет в дезинформации": Зеленский опроверг свой 4% рейтингВладимир Зеленский заявил, что слова президента США Дональда Трампа о его 4%-м рейтинге — дезинформация, которая якобы исходит от России. Кроме того, глава киевского режима упрекнул тех, кто желает провести выборы на Украине. Об этом 19 февраля написало издание "Страна.ua"
А между тем ВСУ продолжают наносить удары по объектам, которые не предназначены для военных целей. Например, сегодня, 19 февраля, Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших