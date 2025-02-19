https://ukraina.ru/20250219/1061185238.html

Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет

Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет - 19.02.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет

Тема номер один минувшей недели — предложение США отдать им контроль над украинскими недрами и львиной долей государственной собственности. Но не минералами едиными была знаменательна неделя: на Украине вновь стали выключать свет, запасы газа сократились, а желание купить реакторные острова для Хмельницкой АЭС обернулось скандалом.

2025-02-19T05:17

2025-02-19T05:17

2025-02-19T05:17

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Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.Грядут отключения16 февраля в Николаевскую ТЭЦ был прилёт: украинская энергосистема потеряла 130 МВт электрической мощности, а город — 321 Гкал/час. Без теплоснабжения осталась примерно четвёртая часть Николаева — Центр и Заводской район, а свет на время отключили в Заводском районе. Власти обещают вернуть тепло с помощью мобильных котельных, но как обстоит с ними дело — покажет время: многие мобильные установки, так и не подключили.Заодно стал сказываться дефицит природного газа, который был усугублён ударами ВКС РФ по газовым промыслам в Полтавской области. Многие ТЭС на Украине работают на природном газе, а объёмы его добычи сократились. При этом к 13 февраля запасы газа в украинских ПХГ упали до 8,89%, а киевская власть вынуждена импортировать голубое топливо по 790 долларов за 1 тыс. м3, что в 2 раза дороже, чем летом 2024 года. А с 18 по 28 февраля все школы и университет во Львовской области закрыли на карантин из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ. Заодно за счёт школ удастся немного сократить потребление дефицитного газа.Как следствие, 17 февраля "Укрэнерго" вводила аварийные отключения электроэнергии, а 18 февраля для украинского бизнеса были введены ограничения на потребление электроэнергии в утренние и вечерние часы. Если Украину накроют морозы, то длительных отключений избежать не получится.Реакторный скандалОдобренная на прошлой неделе Верховной Радой закупка двух реакторных островов (реактор и сопутствующее оборудование) у Болгарии обернулась скандалом. Часть депутатов не устроила стоимость островов — от 600 млн до 1 млрд евро. Ещё часть возмутилась тем, что оборудование российское. А кому-то не понравилось, что придётся заплатить ещё и за дефектовку оборудования, которое долго хранилось без дела.Особого отношения к энергетике эти возмущения не имеют. Подобное оборудование не может быть дешёвым по определению — реактор не микроволновка, атомное машиностроение — удел избранных стран. Почему Украине можно закупать оборудование производства американской Westinghouse, но нельзя закупать у "Росатома" — не ясно. Тем более, что острова закупаются в Болгарии, которая согласие на продажу у России не запрашивала. А проводить обследование оборудования придётся — это нормальная практика.В скандале вокруг достройки Хмельницкой АЭС украинские эксперты явно обращают внимание не на то, что нужно. Во-первых, на Украине нет специалистов, которые могли бы без России возвести АЭС, не факт, что они есть и в Евросоюзе. Во-вторых, что будет делать киевская власть при обнаружении некомплекта по оборудованию — не ясно: купить его можно будет только в России, а по ходу строительства некомплект непременно обнаружится. В-третьих, украинская бюрократия в принципе неспособна реализовывать сложные проекты. Для неё строительство моста через Днепр или ветки метро является проблемой, чего уж говорить об АЭС.Впрочем, не факт, что кто-то всерьёз планирует достраивать Хмельницкую АЭС — всегда можно просто строить до тех пор, пока не закончатся деньги. Скорее всего именно этим и будет заниматься украинская бюрократия вместе с "Энергоатомом".Минералы в счёт долгаПродвигаемая киевской властью во главе с Зеленским тема с передачей США прав на добычу украинских полезных ископаемых в обмен на продолжение поддержки Украины неожиданно вылезла властям боком. Новая администрация Трампа весьма вольно и творчески интерпретировала предложение Зеленского, добавив в него элементы старого доброго рэкета.Прилетевший в Киев с визитом новый глава американского Минфина Скотт Бессант сходу предложил Зеленскому подписать соглашение, по которому США получали половину украинских недр. Времени на размышления Зеленскому не оставили, возможности посоветоваться с правительством не дали, потребовав поставить подпись. Впрочем, есть и другая версия, в соответствии с которой Зеленскому для ознакомления документ прислали за несколько дней до визита главы Минфина, передав через посла Бриджит Бринк.Ну, что хуже всего для киевской власти, предложение Зеленского внести в документ отсутствовавший в нём пункт о гарантиях Украине со стороны США, отвергли. Зеленский документ не подписал, Бессант уехал обратно.Затем к теме минералов вернулись на Мюнхенской конференции по безопасности, где Зеленскому вновь предложили подписать всё тот же документ. К тому моменту оказалось, что США:1. Не планируют предоставлять Украине какие-либо гарантии, выделять финансирование и предоставлять военную помощь;2. Рассматривают предоставление доступа к недрам как плату за уже оказанную помощь, а не аванс в счёт будущих поставок;3. Желают участвовать в "формировании послевоенной экономики Украины" и взять под контроль добычу минералов, энергетику и госпредприятия через приватизацию последних.4. Разочарованы отказом Зеленского и уверены в верности своего подхода так как в США соглашение готовили сотни человек, а загубил его Зеленский с ближайшими советниками.Тем не менее, вплоть до 17 февраля было непонятно чего же от Украины хотели в США. Деталями поделилось британское издание The Telegraph. США предложили Украине сформировать совместный инвестиционный фонд, гарантировав США монопольное право на послевоенное восстановление. Заодно США потребовали от Украины 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, и 50% от финансовой стоимости "всех новых лицензий, выданных третьим лицам" для будущей монетизации ресурсовНо ещё до публикации The Telegraph, киевская власть оправилась от шока и стала искать альтернативы. США предложили поставки яиц — они нынче в США в дефиците в ряде заведений общепита покупателям приходится доплачивать за входящие в блюда яйца. Заодно стали развивать ресурсную тему.В издании Politico, которое трамписты обвиняли в получении финансирования от USAID (то есть в работе на демократов), вышла статья, в которой премьер Денис Шмыгаль констатировал, что Европа не выживет без Украины и предложил ЕС забрать украинские минералы в обмен на защиту от России.Затем эта тема уже понеслась в безответственные депутатские массы. Нардеп Максим Бужанский выступил с инициативой предложить украинские недра Китаю, дескать нужно изучить ещё предложения Пекина.В этой связи стоит отметить следующее.1. США действуют в логике рэкетира, а киевская власть превратила Украину в девушку с пониженной социальной ответственностью, "расторговывая" её недрами так, будто они принадлежат ей, а не народу.2. Киев, превратив минеральную тему в приманку для Трампа, но не удосужился проработать детали предложения, поэтому инициативу удалось перехватить Вашингтону, где и прописали свои условия.3. США переоценивают ценность украинских недр, впрочем, не исключено, что для Трампа куда ценнее медийный эффект, чем сами минералы.4. В ЕС и так уже получают всё, что им нужно с Украины, в частности окатыши для металлургии, предоставлять какие-либо гарантии ради общераспространённых минералов там не будут — их легче купить на мировом рынке.5. Китаю украинские недра в принципе не интересны — ему минералы легче получить из Австралии и других стран Океании или Юго-Восточной Азии, а не везти их с Украины. Тем более, Китаю не интересно предоставлять какие-либо гарантии Украине и портить отношения с Россией.6. Добыча минералов кем-либо на территории Украины невозможна без твёрдых гарантий со стороны России, а также стабилизации ситуации в энергетике и сворачивания мобилизации.7. На Украине отсутствуют разрабатываемые запасы редкоземельных металлов, а наиболее ценные их месторождения уже под контролем России.8. Передача кому-либо контроля над недрами обернётся тотальным сокращением социальных расходов с закрытием всех объектов, которые финансировал украинский бизнес — США безразличны судьбы украинских аборигенов.Каки будет развиваться минеральная история дальше пока не ясно. Washington Post сообщила, что киевская власть готовит для США встречное предложение, двигаясь в логике торга. Согласится ли на это рэкетир — покажет время.Санкции против олигарховВоспользовавшись минеральной темой, Зеленский ввёл санкции против Игоря Коломойского (находится в СИЗО) и его партнёра Геннадия Боголюбова (сбежал за границу), Константина Жеваго (за пределами Украины), Виктора Медведчука и Петра Порошенко. Тот факт, что в указе Зеленского неверно указали ИНН Порошенко, добавив туда одну лишнюю цифру, украинских чиновников не остановил — бывшему президенту заблокировали все счета и карты. В ответ сторонники Порошенко заблокировали трибуну Рады, что полностью устраивает Зеленского так как парализованный парламент не сможет принимать законы и выполнять требования извне, если США и Россия всё же сумеют договориться. На этом фоне экономические последствия от санкций, включая отъём месторождений и активов являются вторичными.Тем не менее, Жеваго контролирует Полтавский ГОК, хотя управляет им менеджмент компании FerrExpo (Жеваго не влияет на принятие им решений), а Коломойский и Боголюбов контролируют месторождения марганцевых руд в Криворожском железорудном бассейне.Прочие новостиПервые бангладешцы прибыли в Закарпатскую область, где будут трудиться на местной мебельной фабрике.Верховная Рада продлила до 5 июня срок прохождения повторного ВВК для ограниченно пригодных.Издание Bloomberg сообщило, что центральной темой консультаций европейских стран в Мюнхене стало изъятие российских ЗВР для финансирования ими Украины. Что там обсуждали не ясно, ещё больше вопросов в части осмысленности таких обсуждений. Дело в том, что страны, где находится большая часть российских ЗВР (Бельгия) конфисковывать их не готовы, а на уровне ЕС принять решение не получится из-за оппозиции Венгрии и Словакии. Тем не менее, европейцы договорились договариваться дальше.В Польше в рамках дистанцирования от Украины стали делиться неприглядной статистикой с участием украинцев. Украинцы в Варшаве совершили половину преступлений, а половина иностранцев в польских тюрьмах — граждане Украины. Заодно оказалось, что украинцы взяли под свой контроль значительную часть наркобизнеса, совершают налеты на пункты обмена валюты, занимаются вымогательством и "крышеванием" бизнесменов. Сложно сказать, на что изначально рассчитывали польские власти, поддерживая в 2013–2014 году Майдан, но можно однозначно констатировать, что то ли ещё будет — Украина быстро движется по пути афганизации."Метинвест" отчитался об итогах работы в 2024 году. Производство стали выросло на 4%, до 2,09 млн тонн, а железорудного концентрата произвели на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года — 15,73 млн тонн.О главных итогах переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии - в статье Сергея Зуева "Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться. Итоги 18 февраля"

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украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, ес, верховная рада, минфин, эксклюзив