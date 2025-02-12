"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061013821.html
"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС - 12.02.2025 Украина.ру
"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
Только США могут предоставить Украине гарантии безопасности, Евросоюз не может этого сделать. Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.
2025-02-12T12:33
2025-02-12T12:33
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
ес
the guardian
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_02e35775edece9c9cb3e82aa47b48713.jpg
Европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США, заявил Зеленский британскому изданию. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.Зеленский заявил, что готов к переговорам, но желает, чтобы Киев участвовал в них с "позиции силы". Он также сообщил о готовности заинтересовать Трампа выгодными контрактами для компаний США.Свои предложения украинский политик намерен на скорой личной встрече с американским вице-президентом Дж. Д. Вэнсом – "одним из самых враждебно настроенных по отношению к Украине людей из ближайшего окружения Трампа", сказано в публикации. Вэнс в бытность сенатором отказался встречаться с Зеленским, а до этого заявлял, что ему "на самом деле всё равно, что произойдет с Украиной"."Теперь, в лице Трампа, Зеленский сталкивается с новым вызовом, поскольку главный скептик относительно дальнейшей поддержки Киева становится лидером крупнейшего союзника страны", - отметило британское издание.Оно также обратило внимание на заявление трампа о направлении в Киев министра финансов США Скотта Бессента на Украину для обсуждения поставок украинских редкоземельных металлов. Зеленский заявил, что предложил эту идею Трампу еще в сентябре и намерен вернуться с "более подробным планом" для американских компаний при ведении бизнеса на Украине.Зеленский подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась. При этом он привёл в пример системы ПВО Patriot американского производства, которые дополняют поставки более новых зенитно-ракетных систем из ЕС.Британское издание отметило, что первые недели президентства Трампа доставили руководству Украины много поводов для беспокойства. В частности, состоялась глобальная заморозка проектов агентства USAID, которое на Украине финансировало сотни организаций разной специализации. Затем было признание Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Путиным.Ранее в новостях: Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID
https://ukraina.ru/20250212/1061009539.html
https://ukraina.ru/20241229/1060063687.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059816907_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3a62ec9a9543af6b06316b137fb329a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, the guardian, безопасность, национальная безопасность, переговоры, сво, джей ди вэнс, украина-нато
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, The Guardian, безопасность, национальная безопасность, переговоры, СВО, Джей Ди Вэнс, Украина-НАТО

"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС

12:33 12.02.2025
 
© AP / Geert Vanden Wijngaert
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Читать в
ДзенTelegram
Только США могут предоставить Украине гарантии безопасности, Евросоюз не может этого сделать. Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.
Европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США, заявил Зеленский британскому изданию. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.
"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю нет, — сказал Зеленский. - Гарантии безопасности без Америки — это не настоящие гарантии безопасности".
Зеленский заявил, что готов к переговорам, но желает, чтобы Киев участвовал в них с "позиции силы". Он также сообщил о готовности заинтересовать Трампа выгодными контрактами для компаний США.
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
10:55
"Единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими" - МедведевРоссия не будет обмениваться территориями с киевским режимом, для которого есть только один способ исцеления. Об этом 12 февраля заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Свои предложения украинский политик намерен на скорой личной встрече с американским вице-президентом Дж. Д. Вэнсом – "одним из самых враждебно настроенных по отношению к Украине людей из ближайшего окружения Трампа", сказано в публикации. Вэнс в бытность сенатором отказался встречаться с Зеленским, а до этого заявлял, что ему "на самом деле всё равно, что произойдет с Украиной".
"Теперь, в лице Трампа, Зеленский сталкивается с новым вызовом, поскольку главный скептик относительно дальнейшей поддержки Киева становится лидером крупнейшего союзника страны", - отметило британское издание.
Оно также обратило внимание на заявление трампа о направлении в Киев министра финансов США Скотта Бессента на Украину для обсуждения поставок украинских редкоземельных металлов. Зеленский заявил, что предложил эту идею Трампу еще в сентябре и намерен вернуться с "более подробным планом" для американских компаний при ведении бизнеса на Украине.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
29 декабря 2024, 14:25
Киев желает западных гарантий безопасности без членства в НАТОНынешнее руководство Украины готово рассмотреть гарантии безопасности Запада на время до оформления членства постсоветской республики в НАТО. Об этом заявил постпред Украины при ООН Андрей Мельник
Зеленский подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась. При этом он привёл в пример системы ПВО Patriot американского производства, которые дополняют поставки более новых зенитно-ракетных систем из ЕС.
"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Есть и другие [европейские] системы… но они не могут обеспечить полную защиту… Поэтому даже из этого небольшого примера вы можете видеть, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", — заявил Зеленский.
Британское издание отметило, что первые недели президентства Трампа доставили руководству Украины много поводов для беспокойства. В частности, состоялась глобальная заморозка проектов агентства USAID, которое на Украине финансировало сотни организаций разной специализации. Затем было признание Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Путиным.
Ранее в новостях: Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕСThe Guardianбезопасностьнациональная безопасностьпереговорыСВОДжей Ди ВэнсУкраина-НАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ
13:36Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:24"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
13:11"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой
13:08Шойгу высказался о нововведениях Трампа
13:04Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих
13:01Госсекретарь США не видит конца СВО
13:00Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:58Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
12:47После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"
12:33"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
12:27Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:06Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
11:58"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:49Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
11:49Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
11:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
11:32Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
11:17Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
11:17Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Лента новостейМолния