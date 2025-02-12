https://ukraina.ru/20250212/1061013821.html

"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС

"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС - 12.02.2025 Украина.ру

"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС

Только США могут предоставить Украине гарантии безопасности, Евросоюз не может этого сделать. Об этом в опубликованном 11 февраля британской The Guardian заявил Владимир Зеленский.

2025-02-12T12:33

2025-02-12T12:33

2025-02-12T12:33

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Европейские партнёры Киева не могут закрыть его потребности в условиях СВО, если Дональд Трамп прекратит поддержку со стороны США, заявил Зеленский британскому изданию. Он также выразил уверенность в том, что в Европе не смогут предоставить гарантий безопасности Украине.Зеленский заявил, что готов к переговорам, но желает, чтобы Киев участвовал в них с "позиции силы". Он также сообщил о готовности заинтересовать Трампа выгодными контрактами для компаний США.Свои предложения украинский политик намерен на скорой личной встрече с американским вице-президентом Дж. Д. Вэнсом – "одним из самых враждебно настроенных по отношению к Украине людей из ближайшего окружения Трампа", сказано в публикации. Вэнс в бытность сенатором отказался встречаться с Зеленским, а до этого заявлял, что ему "на самом деле всё равно, что произойдет с Украиной"."Теперь, в лице Трампа, Зеленский сталкивается с новым вызовом, поскольку главный скептик относительно дальнейшей поддержки Киева становится лидером крупнейшего союзника страны", - отметило британское издание.Оно также обратило внимание на заявление трампа о направлении в Киев министра финансов США Скотта Бессента на Украину для обсуждения поставок украинских редкоземельных металлов. Зеленский заявил, что предложил эту идею Трампу еще в сентябре и намерен вернуться с "более подробным планом" для американских компаний при ведении бизнеса на Украине.Зеленский подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы военная поддержка США продолжалась. При этом он привёл в пример системы ПВО Patriot американского производства, которые дополняют поставки более новых зенитно-ракетных систем из ЕС.Британское издание отметило, что первые недели президентства Трампа доставили руководству Украины много поводов для беспокойства. В частности, состоялась глобальная заморозка проектов агентства USAID, которое на Украине финансировало сотни организаций разной специализации. Затем было признание Дональда Трампа о переговорах с Владимиром Путиным.Ранее в новостях: Получали "откаты", влияли на выборы и работали неэффективно: Трамп и Маск раскритиковали USAID

https://ukraina.ru/20250212/1061009539.html

https://ukraina.ru/20241229/1060063687.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, the guardian, безопасность, национальная безопасность, переговоры, сво, джей ди вэнс, украина-нато