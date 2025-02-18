Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state - 18.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250218/1061140615.html
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state - 18.02.2025 Украина.ру
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
Кто сказал о том, что глубинное государство США — это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать? На самом деле президент США Дональд Трамп и есть deep state. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов
2025-02-18T05:40
2025-02-18T05:40
новости
сша
америка
дональд трамп
глубинное государство
deep state
президент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060759024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97ff6e0cba24619c34422987aef4a85c.jpg
Он заявил, что про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в США. На самом деле, глубинное государство Америки — это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия, подчеркнул собеседник издания.По его словам, нынешний глава Белого дома не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее.“США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев”, — также заявил аналитик.Полный текст интервью Игоря Михайлова о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060759024_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_745a9b056475b7bb7d7a52f99a24898d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, америка, дональд трамп, глубинное государство, deep state, президент сша
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, глубинное государство, deep state, президент США

Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state

05:40 18.02.2025
 
Трамп в бейсболке
Трамп в бейсболке
Читать в
ДзенTelegram
Кто сказал о том, что глубинное государство США — это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать? На самом деле президент США Дональд Трамп и есть deep state. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов
Он заявил, что про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в США. На самом деле, глубинное государство Америки — это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия, подчеркнул собеседник издания.
“Вот единство этого и дает deep state. Раньше это называлось влиятельные круги. Но не звонит Трамп ежеминутно кому-то и спрашивает, как мне поступить. Это не в его характере. Трамп проводит свою политику”, — считает Михайлов.
По его словам, нынешний глава Белого дома не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее.
“США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев”, — также заявил аналитик.
Полный текст интервью Игоря Михайлова о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
 
НовостиСШААмерикаДональд Трампглубинное государствоdeep stateпрезидент США
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Медведев назвал атаку Киева на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" ударом лично по Трампу
09:52"СВОшник, иди сюда, сломаю вторую ногу!": как Дмитрий "Бармак" победил бандеровца в Санкт-Петербурге
09:00Важные для всего мира отношения, провалы ВСУ, процесс распада ЕС. Главное на Украине на утро 18 февраля
08:20Главное за ночь 18 февраля
07:59Бессарабский Ганнибал: 130 лет маршалу Семёну Тимошенко
07:00Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ
06:45Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска
06:30Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской Украины
06:27Поступает очень неожиданная информация из Киева. Не публичная конечно же
06:15"Азовсталь": террор азовцев, гибель пенсионеров, сувениры на память, руины
06:10Год или полтора: Ищенко ответил, когда “в Европе стихнут пушки”
06:08Европе удалось "нежно помахать хвостиком". Европейские лидеры в Париже попытались понравиться Трампу
06:05Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины
06:00Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
05:52Колонизация Украины и санкции США против Зеленского. Украинские эксперты о переделе мира
05:45Зеленский зачищает политическое поле, чтобы потом успеть на свой самолет из Киева — Ищенко
05:40Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
05:38Хроника энергетической войны: Европа жаждет российский газ, а "глобальный Запад" – казахстанский уран
05:35Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
05:30На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв
Лента новостейМолния