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Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state - 18.02.2025 Украина.ру
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
Кто сказал о том, что глубинное государство США — это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать? На самом деле президент США Дональд Трамп и есть deep state. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов
2025-02-18T05:40
2025-02-18T05:40
2025-02-18T05:40
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сша
америка
дональд трамп
глубинное государство
deep state
президент сша
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Он заявил, что про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в США. На самом деле, глубинное государство Америки — это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия, подчеркнул собеседник издания.По его словам, нынешний глава Белого дома не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее.“США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев”, — также заявил аналитик.Полный текст интервью Игоря Михайлова о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, америка, дональд трамп, глубинное государство, deep state, президент сша
Новости, США, Америка, Дональд Трамп, глубинное государство, deep state, президент США
Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state
Кто сказал о том, что глубинное государство США — это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать? На самом деле президент США Дональд Трамп и есть deep state. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов