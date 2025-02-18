https://ukraina.ru/20250218/1061140615.html

Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state

Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state - 18.02.2025 Украина.ру

Политический аналитик: Трамп — это и есть deep state

Кто сказал о том, что глубинное государство США — это что-то монолитное, которое сидит и диктует президентам, что им делать? На самом деле президент США Дональд Трамп и есть deep state. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Игорь Михайлов

2025-02-18T05:40

2025-02-18T05:40

2025-02-18T05:40

новости

сша

америка

дональд трамп

глубинное государство

deep state

президент сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060759024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97ff6e0cba24619c34422987aef4a85c.jpg

Он заявил, что про deep state любят рассказывать неопытные американисты, которые никогда не были в США. На самом деле, глубинное государство Америки — это крупнейшие финансово-экономические монополии плюс находящаяся в отставке или действующая, в той или иной степени влияющая на политические решения, бюрократия, подчеркнул собеседник издания.По его словам, нынешний глава Белого дома не отказывается от гегемонии, он лишь преобразовывает ее.“США и Канада создадут самое большое государство мира. Гренландия нужна для того, чтобы контролировать арктические районы, где господствуют наши военно-морские силы, наши атомные подводные лодки. Если США станут обладателями Гренландии, это будет большой стратегический успех американцев”, — также заявил аналитик.Полный текст интервью Игоря Михайлова о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине

сша

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, америка, дональд трамп, глубинное государство, deep state, президент сша