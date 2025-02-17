Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов

"Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Все это делается с целью того, чтобы не допустить поиска мира и помешать установлению каналов связи и началу переговорных процессов между Россией и США. Зеленский прекрасно понимает, что в случае мира он обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование", - добавил Рогов.