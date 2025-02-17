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Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов - 17.02.2025 Украина.ру
Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-17T07:32
2025-02-17T07:32
2025-02-17T07:36
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"Поступила информация по оперативным каналам, что (Владимир) Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты", - сказал Рогов.По его словам, провокации готовятся к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества.Подробнее по теме - в материале Кирилла Курбатова Дмитрий Бавырин: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец на сайте Украина.ру.
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Киевский режим готовит провокации к 23 февраля — Рогов
07:32 17.02.2025 (обновлено: 07:36 17.02.2025)
Киевский режим готовит серию провокаций на территории России к 23 февраля. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Поступила информация по оперативным каналам, что (Владимир) Зеленский отдал приказ готовить в отношении России серию крупных провокаций, среди которых обстрелы и теракты", - сказал Рогов.
По его словам, провокации готовятся к 23 февраля – ко Дню защитника Отечества.
"Речь идет в том числе о повышении интенсивности ударов по гражданским объектам и инфраструктуре. Все это делается с целью того, чтобы не допустить поиска мира и помешать установлению каналов связи и началу переговорных процессов между Россией и США. Зеленский прекрасно понимает, что в случае мира он обречен на политическую смерть и, скорее всего, на уголовное преследование", - добавил Рогов.