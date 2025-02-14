Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире
На Украине политики "ошарашенно молчат" после телефонных разговоров Трампа и Путина, Трампа и Зеленского. Патриотическая общественность расстроена – так ведь и война может закончиться. И как им потом проявлять свой патриотизм?
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 12 февраля провели длительную телефонную беседу, затем Трамп поговорил с Зеленским.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе телефонного разговора лидеры России и США обсудили, в частности, урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи, передает РИА Новости.
О реакции активистов на Украине написал в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Украины, политический аналитик Олег Царев.
"Читаю украинские соцсети. Те, где сидит политически-мотивированная часть населения — Facebook* и Телеграмм. Описать состояние можно одним словом — "зрада" (предательство – Ред.). Очень расстраиваются, что война может прекратиться. Хотели бы, чтобы война продолжалась", - описал он атмосферу в украинских "патриотических" кругах.
В эфире Радио "Комсомольская правда" Царев отметил: "мы сейчас видим, что Украина просто заткнулась, просто молчат ошарашенно…". А некоторые комментаторы даже язвительно спрашивают, почему Трамп все еще не внесен в базу сайта "Миротворец" - внести немедленно!
12 февраля, 16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим ПутинЕсли абстрагироваться от происходящего на поле боя, где российская армия продолжает освобождать новые населенные пункты, вся политико-дипломатическая инициатива вокруг конфликта на Украине в последнее время исходит практически полностью из Соединенных Штатов. Но говорит ли это о решающей роли Америки в этом вопросе?
Аналитик назвал "глупостью" заголовки в СМИ о том, что "переговорный процесс начался".
"Ведь это очевидно, лидеры разговаривают и публично как бы показывают участие в переговорах тогда, когда они, в принципе, договорились об основных контурах", - сказал он.
По словам Царева, он проанализировал все телефонные звонки Трампа в состоянии конфликта, Трамп всегда заявлял, что лидеры стран звонили ему, для него это важно. А в данном случае – "пресс-службы сделали все для того, чтобы не было понятно, кто кому позвонил".
Аналитик отметил, что видно - собеседники (Трамп и Путин – ред.) относятся друг к другу с уважением – и если переговоры пройдут успешно, то не выглядит уже невозможным и приезд Трампа в Москву 9 мая.
Царев также напомнил о пресс-конференции Трампа, на которой тот сказал, что на Украине должны быть проведены выборы, а военные действия должны завершиться – но "в этот раз он не сказал, какой порядок", что надо сделать сначала, а что потом. И добавил, что РФ настаивала на том, что не остановит свое наступление до окончательных мирных соглашений. Окончательных в том смысле, что в них "будут устранены все причины для начала этой военной кампании". Тогда как окружение Трампа настаивало на том, что сначала надо объявить перемирие, потом провести выборы, потом подписывать мирные соглашения уже с новым руководством Украины.
"Посмотрим, какой будет вариант. В данном случае из пресс-конференции Трампа – непонятно. Может быть, нашли какой-то компромисс", - сказал Царев.
Известный украинский политолог Кость Бондаренко считает, что в разговоре Трампа и Путина речь шла о реальных интересах сторон, тогда как в разговоре с Зеленским, скорее всего, "американская сторона уведомила украинскую о том, что – мы посовещались, и я решил".
Что касается настроений, что теперь война окончится, то политолог предостерег от излишнего оптимизма. По его словам, "существует серьезная партия войны как в Европе, так и на Украине".
"И существует антитрамповская коалиция, формируется антитрамповская коалиция, к которой пытается примкнуть сегодня Украина (киевский режим – Ред.)", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту**.
Эксперт добавил, что по этой причине он не удивится, "если Трамп и Путин о чем-то договорятся, а европейские государства неформально скажут Зеленскому – да не обращай на них внимания, давайте лучше воевать, несмотря ни на что…".
Вчера, 06:56"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страныНа Украине спорят о том, можно ли ждать приостановки конфликта, или же западные хозяева киевского режима говорят о мире лишь для отвлечения внимания, а на деле готовы сжечь в топке войны само будущее страны
По мнению Бондаренко, европейцы постараются убедить Киев в том, что следует воевать до тех пор, пока в США демократы не возьмут реванш – а дальше видно будет. Такой фактор может сработать.
Комментируя сообщение Зеленского, который в своем телеграм-канале заявил, что разговор с Трампом был, в том числе, "о возможностях достичь мира", политолог отметил, что, тем не менее, война еще не закончилась – и "всегда находится некая третья сила… которая не хочет допустить определенного мирного урегулирования".
Он добавил, что и в данном случае третья сила существует, она достаточно сильна и может пойти на всякого рода провокации.
Кстати, о провокациях. Бондаренко прокомментировал рассказы Зеленского о неких десантах, о покушениях и гибели людей в ОП. Политолог рассказал, что во время работы над своей книгой "Джокер" (биография Зеленского – Ред.) он разговаривал со многими людьми, свидетелями описываемых событий.
"Они авторитетно заявили мне, что никакой высадки десанта на Печерске не было, никаких трупов из Офиса президента не выносили, никакой стрельбы они не слышали", - сказал эксперт, добавив, что многие детали, о которых ему рассказали, "не легли в книгу, потому что они были достаточно конфиденциальными".
Напомним, в интервью The Guardian Зеленский заявил, что в начале полномасштабного конфликта на него "было давление с разных сторон". Он уточнил: "Были люди, желавшие (меня) убить, были выстрелы. Погибли некоторые люди здесь внутри нашего Офиса. Были другие наши люди, которые защищали… Была высадка десанта". Ранее Зеленский уже заявлял о более чем десяти покушениях на его жизнь.
Бондаренко отметил, что Зеленский любит рассказывать о себе такие истории и охарактеризовал все это так – "у страха глаза велики". В своем телеграм-канале политолог утверждает, что "80% рассказанного Зеленским – откровенная ложь!".
Как бы ни пошли дела с переговорами об урегулировании конфликта, радоваться рано, предстоит большая работа внутри Украины, считает находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он в своем телеграм-блоге задал вопрос: "Возможна ли на Украине иная идеология и национальная идея, кроме как анти-Россия?". И сам же ответил: "На мой взгляд, на сегодня уже практически невозможна. Нет другого актива, в который бы можно было вкладывать деньги с высокой нормой прибыли".
Нардеп пояснил: у Украины сегодня нет энергетики, нет человеческого ресурса, нет транзитного потенциала, нет рынков сбыта.
"То есть, политика последних 34 лет, с акцентом на крайних 20-ти годах с первого “майдана” - вела Украину в тупик эволюционного развития. Поэтому идеология вечной войны за счет остаточного человеческого ресурса - это единственное, что можно продавать за гарантии сохранения “независимости”, - подчеркнул Дубинский.
По мнению опального нардепа, "политика последних 34 лет, с акцентом на крайних 20-ти годах с первого “майдана” - вела Украину в тупик эволюционного развития". И потому "демайданизация Украины - это единственный способ ее переориентировать из анти-России в некое русло, которое еще надо будет найти".
Иначе – "путь камикадзе: вечная война и перспектива полного уничтожения государственности…".
** Объявлен иноагентом в РФ
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе".