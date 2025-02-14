https://ukraina.ru/20250214/1061052212.html

Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире

Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире - 14.02.2025 Украина.ру

Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире

На Украине политики "ошарашенно молчат" после телефонных разговоров Трампа и Путина, Трампа и Зеленского. Патриотическая общественность расстроена – так ведь и война может закончиться. И как им потом проявлять свой патриотизм?

2025-02-14T05:47

2025-02-14T05:47

2025-02-14T05:47

эксклюзив

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сша

кость бондаренко

олег царев

александр дубинский

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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин 12 февраля провели длительную телефонную беседу, затем Трамп поговорил с Зеленским.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе телефонного разговора лидеры России и США обсудили, в частности, урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи, передает РИА Новости.О реакции активистов на Украине написал в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Украины, политический аналитик Олег Царев."Читаю украинские соцсети. Те, где сидит политически-мотивированная часть населения — Facebook* и Телеграмм. Описать состояние можно одним словом — "зрада" (предательство – Ред.). Очень расстраиваются, что война может прекратиться. Хотели бы, чтобы война продолжалась", - описал он атмосферу в украинских "патриотических" кругах.В эфире Радио "Комсомольская правда" Царев отметил: "мы сейчас видим, что Украина просто заткнулась, просто молчат ошарашенно…". А некоторые комментаторы даже язвительно спрашивают, почему Трамп все еще не внесен в базу сайта "Миротворец" - внести немедленно!Аналитик назвал "глупостью" заголовки в СМИ о том, что "переговорный процесс начался"."Ведь это очевидно, лидеры разговаривают и публично как бы показывают участие в переговорах тогда, когда они, в принципе, договорились об основных контурах", - сказал он.По словам Царева, он проанализировал все телефонные звонки Трампа в состоянии конфликта, Трамп всегда заявлял, что лидеры стран звонили ему, для него это важно. А в данном случае – "пресс-службы сделали все для того, чтобы не было понятно, кто кому позвонил".Аналитик отметил, что видно - собеседники (Трамп и Путин – ред.) относятся друг к другу с уважением – и если переговоры пройдут успешно, то не выглядит уже невозможным и приезд Трампа в Москву 9 мая.Царев также напомнил о пресс-конференции Трампа, на которой тот сказал, что на Украине должны быть проведены выборы, а военные действия должны завершиться – но "в этот раз он не сказал, какой порядок", что надо сделать сначала, а что потом. И добавил, что РФ настаивала на том, что не остановит свое наступление до окончательных мирных соглашений. Окончательных в том смысле, что в них "будут устранены все причины для начала этой военной кампании". Тогда как окружение Трампа настаивало на том, что сначала надо объявить перемирие, потом провести выборы, потом подписывать мирные соглашения уже с новым руководством Украины."Посмотрим, какой будет вариант. В данном случае из пресс-конференции Трампа – непонятно. Может быть, нашли какой-то компромисс", - сказал Царев.Известный украинский политолог Кость Бондаренко считает, что в разговоре Трампа и Путина речь шла о реальных интересах сторон, тогда как в разговоре с Зеленским, скорее всего, "американская сторона уведомила украинскую о том, что – мы посовещались, и я решил".Что касается настроений, что теперь война окончится, то политолог предостерег от излишнего оптимизма. По его словам, "существует серьезная партия войны как в Европе, так и на Украине"."И существует антитрамповская коалиция, формируется антитрамповская коалиция, к которой пытается примкнуть сегодня Украина (киевский режим – Ред.)", - сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту**.Эксперт добавил, что по этой причине он не удивится, "если Трамп и Путин о чем-то договорятся, а европейские государства неформально скажут Зеленскому – да не обращай на них внимания, давайте лучше воевать, несмотря ни на что…".По мнению Бондаренко, европейцы постараются убедить Киев в том, что следует воевать до тех пор, пока в США демократы не возьмут реванш – а дальше видно будет. Такой фактор может сработать.Комментируя сообщение Зеленского, который в своем телеграм-канале заявил, что разговор с Трампом был, в том числе, "о возможностях достичь мира", политолог отметил, что, тем не менее, война еще не закончилась – и "всегда находится некая третья сила… которая не хочет допустить определенного мирного урегулирования".Он добавил, что и в данном случае третья сила существует, она достаточно сильна и может пойти на всякого рода провокации.Кстати, о провокациях. Бондаренко прокомментировал рассказы Зеленского о неких десантах, о покушениях и гибели людей в ОП. Политолог рассказал, что во время работы над своей книгой "Джокер" (биография Зеленского – Ред.) он разговаривал со многими людьми, свидетелями описываемых событий."Они авторитетно заявили мне, что никакой высадки десанта на Печерске не было, никаких трупов из Офиса президента не выносили, никакой стрельбы они не слышали", - сказал эксперт, добавив, что многие детали, о которых ему рассказали, "не легли в книгу, потому что они были достаточно конфиденциальными".Напомним, в интервью The Guardian Зеленский заявил, что в начале полномасштабного конфликта на него "было давление с разных сторон". Он уточнил: "Были люди, желавшие (меня) убить, были выстрелы. Погибли некоторые люди здесь внутри нашего Офиса. Были другие наши люди, которые защищали… Была высадка десанта". Ранее Зеленский уже заявлял о более чем десяти покушениях на его жизнь.Бондаренко отметил, что Зеленский любит рассказывать о себе такие истории и охарактеризовал все это так – "у страха глаза велики". В своем телеграм-канале политолог утверждает, что "80% рассказанного Зеленским – откровенная ложь!".Как бы ни пошли дела с переговорами об урегулировании конфликта, радоваться рано, предстоит большая работа внутри Украины, считает находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. Он в своем телеграм-блоге задал вопрос: "Возможна ли на Украине иная идеология и национальная идея, кроме как анти-Россия?". И сам же ответил: "На мой взгляд, на сегодня уже практически невозможна. Нет другого актива, в который бы можно было вкладывать деньги с высокой нормой прибыли".Нардеп пояснил: у Украины сегодня нет энергетики, нет человеческого ресурса, нет транзитного потенциала, нет рынков сбыта."То есть, политика последних 34 лет, с акцентом на крайних 20-ти годах с первого “майдана” - вела Украину в тупик эволюционного развития. Поэтому идеология вечной войны за счет остаточного человеческого ресурса - это единственное, что можно продавать за гарантии сохранения “независимости”, - подчеркнул Дубинский.По мнению опального нардепа, "политика последних 34 лет, с акцентом на крайних 20-ти годах с первого “майдана” - вела Украину в тупик эволюционного развития". И потому "демайданизация Украины - это единственный способ ее переориентировать из анти-России в некое русло, которое еще надо будет найти".Иначе – "путь камикадзе: вечная война и перспектива полного уничтожения государственности…".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Объявлен иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе".

https://ukraina.ru/20250212/1061025416.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, кость бондаренко, олег царев, александр дубинский, сво, переговоры