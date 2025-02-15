https://ukraina.ru/20250215/1061076016.html

Неделя в фотографиях. Дональд "всегда на связи" Трамп, исторический удар по Киеву и очередные провокации

Неделя в фотографиях. Дональд "всегда на связи" Трамп, исторический удар по Киеву и очередные провокации - 15.02.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. Дональд "всегда на связи" Трамп, исторический удар по Киеву и очередные провокации

За минувшею неделю мир успел перевернуться с ног на голову. Удары ВС РФ стали рекордными, Киев не сдержал обещание и все-таки решился отправлять "молодняк" на фронт, а президенты России и США впервые поговорили за 4,5 года. Помимо этого, Украина только за прошедшую неделю сумела устроить несколько провокаций

2025-02-15T06:40

2025-02-15T06:40

2025-02-15T06:40

фото

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058758295_0:0:2017:1134_1920x0_80_0_0_f273c269c1bb0f7d86a58f706830ad99.jpg

В субботу, 8 февраля, подразделения ВСУ атаковали Центрально-Городской район Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате удара погибла молодая девушка, и были ранены не менее десяти человек, включая ребенка.В тот день в соцсетях распространились видео с места происшествия: на них виден пожар около жилого дома, языки пламени которого охватили также автомобили, стоящие возле здания.После случившегося советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Звезда" заявил, что ВСУ могли нанести удар ракетами с фугасной боевой частью. По его словам, на это указывал характер разрушений. Позже тому же телеканалу мэр города Владислав Ключаров сообщил, что украинские военные ударили РСЗО HIMARS.В воскресенье, 9 февраля, в новостях появилась информация о двух ЧП с танкерами, которые произошли на Сахалине и в Усть-Луге. Как тогда сообщила "Российская газета", оба инцидента выглядели "как под копирку". Но отличия все-таки нашлись.Что касается первого происшествия, то Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по области сообщил, что в Невельском районе Сахалинской области на мель село иностранное судно. Тогда эксперты предположили, что речь шла о техногенной аварии.Отмечалось, что на борту судна находится 20 человек экипажа, а разлива топлива не наблюдалось. Позже выяснилось, что все это случилось с китайским грузовым балкером An Yang-2.А вот во втором случае в порту Усть-Луга в Ленобласти начал тонуть груженный мазутом танкер, на борту которого находилось 130 тысяч тонн вещества. Тогда также сообщалось, что пострадавших и погибших нет, а повреждений у судна не обнаружено, как и разлива нефтепродукта. Кроме того, уточнялось, что авария случилась на танкере Кoala.Понедельник, 10 февраля, начался с новости о том, что дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс основала фонд R.T. Weatherman Foundation, который вывозит раненых американских наемников с Украины, а также транспортирует тела ликвидированных. Такой информацией поделилась газета Washington Post.Как сообщалось в публикации издания, эвакуация американских наемников происходила в медцентр Ландштуля — принадлежащий ВС США зарубежный военный госпиталь в Германии.Также в понедельник, 10 февраля, состоялись теледебаты между канцлером Германии Олафом Шольцем и претендентом на эту должность Фридрихом Мерцем, в ходе которых оба политика настаивали на своих взглядах по различным вопросам, но сошлись во мнениях касательно Украины. Тогда об этом сообщило немецкое издание DW*. В публикации было сказано, что политики представили противоположные видения будущего Германии, спорили о миграции, экономике, но были близки в позициях по Украине. Шольц тогда заявил, что присоединения Украины к НАТО не произойдет в ближайшее время, так как США отклонили это предложение. А Мерц его в этом поддержал."Они не могут этого сделать, потому что НАТО не принимает членов, которые в настоящее время находятся в состоянии войны", — уточнил он, но ничего не сказал о перспективе вступления Украины в НАТО после окончания военных действий.Помимо случившегося, в понедельник, 10 февраля, неподалеку от индийского города Бангалор открылась крупнейшая в Южной Азии международная авиакосмическая выставка Aero India 2025, где российские компании представят более 500 образцов вооружения и военной техники. Местом проведения мероприятия стала авиабаза ВВС Индии Елаханка.По мнению индийских властей, авиасалон стоит рассматривать в качестве платформы для продвижения "сильной, уверенной и самодостаточной новой Индии". Об этом заявил министр обороны страны Раджнатх Сингх. На выставке российская сторона представила успешно прошедшие боевое применение в ходе СВО новинки. В их числе оказались экспортные версии истребителя пятого поколения — Су-57 и барражирующего боеприпаса "Ланцет". А также некоторые средства ПВО: зенитно-ракетный комплекс большой дальности С-400 "Триумф" и ЗРК средней и малой дальности "Тор" в различных исполнениях. Среди современных ракет, которые сумели доказать свою эффективность в реальных боевых действиях — РВВ-МД2 и РВВ-БД, а также "воздух-поверхность" — противокорабельная Х-35УЭ и новейшая малозаметная крылатая ракета Х-69.Во вторник, 11 февраля, Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что украинские спецслужбы при содействии кураторов с Запада готовят серию антироссийских провокаций, включая подрыв иностранного судна в Балтийском море.Как утверждалось в СВР, украинские и западные спецслужбы надеются, что подобные действия подтолкнут НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства. А помимо этого, в результате провокаций альянс будет втянут в прямой вооруженный конфликт с Москвой, подчеркнули в российской спецслужбе.Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокационные действия, лишь бы спасти себя, резюмировали в СВР. Во вторник, 11 февраля, также прилетела весточка из США. В тот день американский президент Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение пошлин в размере 25% на весь импорт стали и алюминия США. Отмечалось, что такие пошлины призваны поддержать национальных производителей. "Пора нашей прекрасной промышленности возвращаться в Америку. Это первый шаг из многих", — объяснил Трамп.Стало известно, что такие меры, прежде всего, затронут импорт стали и алюминия из Канады, Мексики, России и других стран, включая ЕС. В тот же день французский президент Эммануэль Макрон запросил помощь Еврокомиссии.Между тем Трамп также внедрил новый "североамериканский стандарт" для металлов. Принятые меры, как утверждает президент США, позволят эффективнее бороться с полуфабрикатами и низкокачественными, демпинговыми поставками из азиатских и других стран.В среду, 12 февраля, ВС РФ нанесли так называемый рекордный удар по Киеву. В тот день украинское издание "Страна.ua" сообщило о массированном ударе по столице Украины, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что наносился он баллистическими ракетами.В общей сложности очевидцы, согласно украинским источникам, насчитали не менее 15 прилетов. Тогда же в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что из-за взрывов загорелись склады в Голосеевском районе. А власти Киева, между тем, сообщили о возгорании в четырех частях столицы. Конкретные объекты они не называли.Спустя некоторое время телеграм-канал "Военная хроника" написал о том, что украинские эксперты "потеряли" ЗРК Patriot во время ударов ВС РФ по Киеву. Авторы публикации подчеркнули, что ночная российская атака объектов украинской столицы стала рекордной по количеству использованных "Искандеров".Позже Минобороны РФ написало об ударе, который был нанесен российскими войсками по объектам противника. "Вооруженными силами РФ был нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — отметили в военном ведомстве.Также в среду, 12 февраля, российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. О результатах диалога сам глава Белого дома отчитался в своей соцсети. "Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, влияние доллара и различные другие темы. <...> Каждый из нас говорил о сильных сторонах наших стран и о той огромной пользе, которую мы когда-нибудь получим, работая вместе. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной. <...> Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга", — написал Трамп.Он заявил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам."Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас" — также уточнил американский президент.Чуть позже официальный Кремль прокомментировал появившиеся новости. Отмечалось, что Россия поддерживает позицию Трампа о том, что "наступило время, чтобы наши страны работали вместе". А еще через какое-то время американский лидер рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, который состоялся уже после беседы Трампа и Путина. "Он (Зеленский - Ред.), как и президент Путин, хочет мира. Мы обсудили различные темы, связанные с войной, но в основном предстоящую встречу, которая запланирована на пятницу в Мюнхене. <...> Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям. Боже, благослови народы России и Украины!", — заявил Трамп.Позже Зеленский уточнил, что он надеется на силы Америки, которые вместе с Украиной и ее партнерами "смогут дожать Россию и Путина к миру". А вот о реальных настроениях, которые царили в тот день на Украине рассказала корреспондент издания The Times Кэтрин Филп, которая именно в то время находилась в Киеве. "[Тут] очень боятся, что Трамп действует через голову Украины и стремится заключить сделку с Путиным и навязать её Украине, а не вовлекать её напрямую", — сообщила журналистка.В среду, 12 февраля, также обсуждалась новость о том, что накануне Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Гражданам Украины молодого возраста предлагается контракт с зарплатой в один миллион гривен, в который входят различные льготы. Например, в числе прочих есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Бурное обсуждение принятого главой киевского режима решения набирало обороты весь оставшийся день. Еще утром в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобные действия Киева являются уничтожением украинского народа."Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — заявила тогда Захарова.А депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выкатил свой список кандидатур, которые, по его мнению, должны в первую очередь подписать контракт с ВСУ."Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, [генпрокурора Андрея] Костина и [директора Госбюро расследований Украины Алексея] Сухачёва — все призывного возраста", — отметил Дубинский.А вот глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА Новости назвал набор 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу.Среда, 12 февраля, удивила и еще одной новостью. Инцидент потряс не только общественность, но и само действующее лицо. На Украине ввели санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который был шокирован произошедшим. "У этого преступления много соучастников: вся команда Зеленского, Кабинет министров, который нагнули на абсурдное представление, члены его СНБО. Но заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны", — прокомментировал случившееся Порошенко. По его словам, вся ответственность за негативные последствия ложится прямо на Зеленского. Хотя тот, подчеркнул украинский политик, постоянно ищет "на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".А вот украинские эксперты и обозреватели считают, что введение санкций в отношении Порошенко это сигнал о том, что Зеленский начал подготовку к выборам, на которых регулярно настаивают США. При этом многие сомневаются, что такая тактика поможет Зеленскому одержать победу и вновь стать президентом Украины. В четверг же, 13 февраля, Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин с экспертами МАГАТЭ на пути к Запорожской АЭС. Находящиеся в автомобилях специалисты должны были провести ротацию еще 5 февраля, но в тот раз украинские подразделения также сорвали намеченное мероприятие. Спустя неделю ВСУ вновь обстреляли колонну машин рабочей группы Минобороны РФ, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ. В результате преднамеренных действий украинской стороны ротация на Запорожской АЭС была сорвана."Всего противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (четыре артиллерийских, три минометных, пять FPV-дронов)", — уточнили в военном ведомстве.Кроме того, в четверг, 13 февраля, во время организованного профсоюзом Ver.di митинга работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене. В результате ДТП пострадали были ранее не менее 28 человек. Тогда же водитель, который являлся виновником происшествия, был задержан. Позже журнал Spiegel поделился информацией о том, что задержанным стал 24-летний гражданин Афганистана, который, по данным издания, жил в Германии с декабря 2016 года. Однако, уточнили в публикации, мужчине было отказано в предоставлении убежища.В тот же день первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) заявил агентству РИА Новости о том, что преступник не случайно выбрал именно город Мюнхен, в котором и случилось ДТП. Он также отметил, что произошедшее связано с ближневосточным терроризмом."Мне кажется, все очевидные факты говорят об этом, в том числе и способ выполнения теракта. Уже не первый раз религиозные радикалы пытаются совершить столь ужасные преступления. Плюс ко всему, это один из видов преступления, который, безусловно, приковывает внимание: когда в толпу, особенно мирных людей, врезается автомобиль", — объяснил Луговой свою точку зрения. Стоит отметить, что именно в Мюнхене пройдет одноименная конференция по безопасности, которая продлится с 14 по 16 февраля. А вот в пятницу, 14 февраля, в Москву прибыл освобожденный в США россиянин Александр Винник. Его возвращение в Россию стало возможным в рамках достигнутых между Москвой и Вашингтоном договоренностей. Россиянина обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков.Кроме того, собеседник издания выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу, без которого, уточнил Винник, осуществить возвращение домой "было бы трудно". В США россиянина обвинили в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую якобы отмывались миллиарды долларов. Соглашение об обмене в Белом доме назвали "очень хорошей сделкой" и отметили, что Винник "не совершал насильственных преступлений". По заявлениям адвокатов ранее осужденного, дело против него в США полностью закрыто.А за несколько дней до этого российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. Между тем, Трамп, комментируя возвращение американского гражданина на родину, заявил, что Россия отнеслась к Америке "очень хорошо". Президент США также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.В Кремле же отметили, что освобождение американца Марка Фогеля — это результат активизировавшихся контактов соответствующих служб США и России. "По линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этой работы было освобождение Фогеля и гражданина РФ, который находится в местах лишения свободы в США", — объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также в пятницу, 14 февраля, Киев вновь решился на провокацию. В этот раз ВСУ ударили по Чернобыльской АЭС, которая находится под контролем Украины. Зеленский заявил о том, что по саркофагу атомной станции был нанесен удар якобы российским дроном со взрывчаткой."Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей", — сказал Зеленский.Чуть позже глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Телеграм-канале сообщил, что в Мюнхене украинцы уже рассказали о произошедшем."Много информации сегодня дадим нашим американским партнером об ударе <...> Сейчас атмосфера такова, что все очень злы от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а по-настоящему злы. Ведь в 80-ых года Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать", — заявил Ермак.А вот первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что в совпадения он не верит. "Аккурат в первый день работы новой контактной группы по урегулированию конфликта России и Украины совершена очередная провокация. Цель понятна — сорвать переговорный процесс и сделать вид, что у Украины есть основания не начинать переговоры", — уточнил Царёв.* СМИ выполняет функции иностранного агента

украина

россия

сша

днр

макеевка

германия

индия

балтийское море

киев

запорожская область

чернобыль

чернобыльская аэс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

фото, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, всу, вс рф, днр, макеевка, танкер, кит келлог, иностранные наемники, олаф шольц, германия, нато, индия, свр, балтийское море, ес, киев, удары, переговоры, мобилизация, призыв, петр порошенко, запорожская область, магатэ, мюнхенская конференция, чернобыль, чернобыльская аэс