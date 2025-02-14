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"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ

"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ - 14.02.2025 Украина.ру

"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ

Политолог Андрей Суздальцев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", заверил, что ВС РФ победили на Украине

2025-02-14T14:21

2025-02-14T14:21

2025-02-14T14:21

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"Нет на планете сухопутной армии, способной остановить русскую армию, нет. Мы победили. Отсюда такая суета (президента США Дональда Трампа - ред.) — так как каждый наш шаг в сторону Днепра - это фактически мы подрываем Трампа, и поэтому он кричит: "давайте мир", и он подсовывает вперед как неудачников Европу - она проиграла а не он. То есть Трамп этими заявлениями втягивает нас в переговоры и страхуется", - объяснил политолог.Он подтвердил, что России нужен такой мир, чтобы со стороны Украины не было никаких угроз. В то же время, задачей Трампа он назвал победы, причем в войнах, где США участвуют только косвенно.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, украина, сша, андрей суздальцев