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"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ
"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ - 14.02.2025 Украина.ру
"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ
Политолог Андрей Суздальцев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", заверил, что ВС РФ победили на Украине
2025-02-14T14:21
2025-02-14T14:21
2025-02-14T14:21
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"Нет на планете сухопутной армии, способной остановить русскую армию, нет. Мы победили. Отсюда такая суета (президента США Дональда Трампа - ред.) — так как каждый наш шаг в сторону Днепра - это фактически мы подрываем Трампа, и поэтому он кричит: "давайте мир", и он подсовывает вперед как неудачников Европу - она проиграла а не он. То есть Трамп этими заявлениями втягивает нас в переговоры и страхуется", - объяснил политолог.Он подтвердил, что России нужен такой мир, чтобы со стороны Украины не было никаких угроз. В то же время, задачей Трампа он назвал победы, причем в войнах, где США участвуют только косвенно.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, украина, сша, андрей суздальцев
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, США, Андрей Суздальцев
"Мы победили": политолог Суздальцев подчеркнул, что на планете нет армии, способной остановить ВС РФ
Политолог Андрей Суздальцев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру на тему "Какой мир нам нужен?", заверил, что ВС РФ победили на Украине
"Нет на планете сухопутной армии, способной остановить русскую армию, нет. Мы победили. Отсюда такая суета (президента США Дональда Трампа - ред.) — так как каждый наш шаг в сторону Днепра - это фактически мы подрываем Трампа, и поэтому он кричит: "давайте мир", и он подсовывает вперед как неудачников Европу - она проиграла а не он. То есть Трамп этими заявлениями втягивает нас в переговоры и страхуется", - объяснил политолог.
Он подтвердил, что России нужен такой мир, чтобы со стороны Украины не было никаких угроз. В то же время, задачей Трампа он назвал победы, причем в войнах, где США участвуют только косвенно.