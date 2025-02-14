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России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев

России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев - 14.02.2025 Украина.ру

России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев

Колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру рассказал, что России нужен мир империй-цивилизаций

2025-02-14T14:03

2025-02-14T14:03

2025-02-14T14:03

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"То есть больших стран которые укоренены в истории, и которые способны самостоятельно воспроизводить человечество. Таким он и будет", - заверил обозреватель.Он назвал Россию великой державой и указал, что если бы она таковой не являлась, то "в 90-е бы умерла".Он высказался о недавней беседе американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которой Трамп по сути говорил о сделке: "мы сейчас быстро по рукам ударим и разойдемся... будем ездить друг к другу, руки жать друг другу и ты за это остановишь огонь на Украине". Однако Путин ничего не ответил на этот счет. И, по мнению, колумниста, "молчание в данном случае - не знак согласия".Он также указал, что Запад шокировало общение в двустороннем режиме, которое соответствует российской установке — двусторонние отношения с любой страной.Кроме прочего, Сергейцев отметил, что стало очевидно, в качестве гегемона США не выживут, им нужно как-то переформатироваться в глобальную державу.Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, дональд трамп, владимир путин, сша