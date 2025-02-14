России нужен мир империй-цивилизаций — обозреватель Сергейцев
Тимофей Сергейцев
Колумнист, обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев в ходе мультимедийной пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" издания Украина.ру рассказал, что России нужен мир империй-цивилизаций
"То есть больших стран которые укоренены в истории, и которые способны самостоятельно воспроизводить человечество. Таким он и будет", - заверил обозреватель.
Он назвал Россию великой державой и указал, что если бы она таковой не являлась, то "в 90-е бы умерла".
"Те, кто забыл, что Россия великая держава — очень дорого за это заплатят. Не то чтобы мы с них будем взыскивать, с них будет взыскивать история, с ней не договоришься никак", - объяснил Сергейцев.
Он высказался о недавней беседе американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которой Трамп по сути говорил о сделке: "мы сейчас быстро по рукам ударим и разойдемся... будем ездить друг к другу, руки жать друг другу и ты за это остановишь огонь на Украине". Однако Путин ничего не ответил на этот счет. И, по мнению, колумниста, "молчание в данном случае - не знак согласия".
Он также указал, что Запад шокировало общение в двустороннем режиме, которое соответствует российской установке — двусторонние отношения с любой страной.
Кроме прочего, Сергейцев отметил, что стало очевидно, в качестве гегемона США не выживут, им нужно как-то переформатироваться в глобальную державу.
Подробнее о конференции - в материале Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога на сайте Украина.ру.