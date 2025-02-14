Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией"
13:41 14.02.2025 (обновлено: 13:44 14.02.2025)
© iStock/Sergey Tinyakov
© iStock/Sergey Tinyakov
В череде авиакатастроф и инцидентов, которые произошли в США, большое беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. При нынешних накаленных страстях даже воздушное судно может стать "казусом белли" и новой "красной линией". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению политолога, в череде последних событий, которые за последнее время произошли в США, больше всего впечатляет целая сеть авиакатастроф и инцидентов.
Он указал, что большое беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив к постороннему вмешательству в управление, уточнил эксперт.
"На "мексиканце" погибла девочка-пациентка, которую сопровождали врачи. (...) Можно только догадываться, чья она дочь. И можно предположить, кому будут мстить родители. Быть кровным врагом мексиканского дона, опаснее, чем иранского аятоллы", — подчеркнул Выдрин.
Он добавил, что через пару дней вдогонку загорелся мексиканский нефтеперерабатывающий завод в округе Контра Коста. И все это — на фоне обострившихся отношений двух стран.
"При этом стоит особо отметить, что подрыв самолета может трактоваться как casus belli. То есть повод для войны. Когда этот принцип формировался, авиации еще не было. И таковой причиной объявили уничтожение судна", — уточил политолог.
Тогда "правовое море" звучало актуальнее, чем "правовое поле". При нынешних накаленных страстях и воздушное судно может стать новой "красной линией". И на взлете, и при посадке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
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