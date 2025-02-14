https://ukraina.ru/20250214/1061081036.html

Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией"

Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией" - 14.02.2025 Украина.ру

Casus belli: Выдрин объяснил, как крушение воздушного судна может обернуться "красной линией"

В череде авиакатастроф и инцидентов, которые произошли в США, большое беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. При нынешних накаленных страстях даже воздушное судно может стать "казусом белли" и новой "красной линией". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-02-14T13:41

2025-02-14T13:41

2025-02-14T13:44

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вертолеты

авиакатастрофа

красные линии

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По мнению политолога, в череде последних событий, которые за последнее время произошли в США, больше всего впечатляет целая сеть авиакатастроф и инцидентов.Он указал, что большое беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив к постороннему вмешательству в управление, уточнил эксперт.Он добавил, что через пару дней вдогонку загорелся мексиканский нефтеперерабатывающий завод в округе Контра Коста. И все это — на фоне обострившихся отношений двух стран."При этом стоит особо отметить, что подрыв самолета может трактоваться как casus belli. То есть повод для войны. Когда этот принцип формировался, авиации еще не было. И таковой причиной объявили уничтожение судна", — уточил политолог.Тогда "правовое море" звучало актуальнее, чем "правовое поле". При нынешних накаленных страстях и воздушное судно может стать новой "красной линией". И на взлете, и при посадке, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Трамп перевернёт весь клоповник вверх дном". Катастрофа над Вашингтоном станет катастрофой для Украины?" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060910201.html

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новости, сша, вашингтон, украина, дмитрий выдрин, авиация, самолет, вертолеты, авиакатастрофа, красные линии, судно, мексика, нпз